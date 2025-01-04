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"Матрос Чижик" – киевский фильм, снятый немцем и "опричником" Ивана Грозного

"Матрос Чижик" – киевский фильм, снятый немцем и "опричником" Ивана Грозного - 04.01.2025 Украина.ру

"Матрос Чижик" – киевский фильм, снятый немцем и "опричником" Ивана Грозного

4 января 1956 года на советские киноэкраны вышел один из знаковых советских фильмов на морскую тематику, который запомнился зрителям и смешным называнием, и талантливой режиссурой, и невероятной игрой исполнителя главной роли

2025-01-04T16:00

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В марте 1895 года в главном печатном издании либеральной московской профессуры и земских деятелей – "Русских ведомостях" выпуск № 77 – был напечатан рассказ "Нянька" известного российского писателя-мариниста Константина Станюковича. Сын командира Севастопольского порта и военного губернатора Севастополя в годы его первой обороны, он сам был уроженцем этого города, седьмым ребёнком в семье. Когда Костя родился, его отцу – Михаилу Николаевичу Станюковичу – потомку старинного смоленского рода польско-литовского происхождения – было уже 57 лет.Осада Севастополя начиналась на глазах Константина, ему тогда было 11 лет. Он наблюдал в бинокль, как к городу приближаются англо-франко-сардинско-турецкие войска. Затем адмирал Станюкович эвакуировал свою семью в Симферополь.Когда Константин вырос, отец стал настаивать, чтобы его младший сын пошёл вслед за ним по военно-морской стезе, хотя тот хотел поступать в Петербургский университет. Во время учебы в столичном Морском кадетском корпусе Константин начал писать стихи, которые публиковались в газетах, и видел себя литератором. Тогда адмирал практически насильно отдал сына в 1860 году гардемарином на корвет "Калевала", который отправлялся в кругосветное плавание. В результате Станюкович четыре года прослужил на флоте, тем не менее, продолжая писать и поэзию, и прозу, и сотрудничая с различными газетами и литературными журналами. В конце концов, он вышел в отставку, отец ему написал "Против течения идти не могу. Согласен".Четыре года службы и заморских путешествий, а также связанное с флотом детство, наложили на творчество Станюковича неизгладимый отпечаток – он стал одним из самых знаковых российских писателей-маринистов, "Айвазовским" русской литературы. И его рассказ "Нянька", о трогательной отеческой любви искалеченного на службе матроса Федоса Чижика, и сына флотского офицера, которого ему выпало нянчить, стал одним из украшений его творчества.Если Константин Станюкович – это русский "Айвазовский" от литературы, то режиссёра Владимира Брауна можно с такой же уверенностью назвать "Айвазовским" от кинорежиссуры. Подавляющее большинство его фильмов посвящено морю и военному флоту. Причем у его друзей и знакомых постоянно возникало изумление – откуда у этого совершенно сухопутного человека такая любовь к морской стихии?Владимир Александрович Браун родился в 1896 году в Елисаветграде, который современные поколения больше помнят Кировоградом, а укронацистские власти переименовали в Кропивницкий. Родом он был из обрусевших немцев. Его дед и отец служили на флоте, так что, скорее всего, его любовь к морю произрастает от них, больше просто неоткуда.Во время Гражданской войны Браун до 1919 года продолжал учиться в Киевском коммерческом институте. Когда же город окончательно заняли красные, волей судеб стал кинооператором, в ноябрьские дни освобождения Красной Армией от белогвардейцев Крыма работал на съёмках фильма "Радость жизни".Впоследствии он рассказывал, что ошибочно был задержан вместе со своим товарищем – мичманом Филиппом Октябрьским. По приказу Белы Куна и Розалии Землячки их, вместе с пленными белогвардейцами, повели расстреливать. Друзьям повезло, что их только ранили и они успели спрыгнуть в овраг. Однако в официальной истории адмирала Октябрьского – будущего командующего Черноморским флотом и защитника Севастополя в 1941-42 годах вы этой истории нигде не встретите. Вполне может быть, что режиссёр её придумал… а вполне может быть, что и нет*.С середины 30-х Браун стал снимать фильмы на морскую тематику. В его фильме "Сокровище погибшего корабля" (1935) впервые в СССР использовались подводные съемки. Следующий фильм – "Моряки" (1939) – он снимал на Одесской киностудии, где с размахом были показаны современные военно-морские баталии. После него там же в Одессе стартовали съемки "Морского ястреба" (1941), однако началась война.Многие актёры хотели отправиться на фронт, но решение командования Черноморского флота (того самого бывшего мичмана Октябрьского) актёров пока не призвали, чтобы закончить киноленту. Съёмочная группа эвакуировалась из блокированной с суши Одессы по морю одной из последних. Фильм завершали в Новороссийске, Махачкале, Ташкенте. С 1945 года Браун стал работать на Киевской киностудии, и трудился там уже до самой смерти.Здесь в 1952 году за фильм "В мирные дни" (1950) он стал лауреатом Сталинской премии третьей степени (1952) и оказался на студии на особом счету – мог рассчитывать на выделение для съёмок в это очень трудное для страны и скупое на фильмы время крупных бюджетов.Конечно же, режиссёр этим воспользовался. В 1952 году вышел его первый фильм по рассказу Станюковича "Максимка" – о подобранном и воспитанном моряками русского императорского флота негритёнке. Фильм собрал 32,9 миллионов зрителей, и до сих пор пользуется известностью.В 1955 году Браун вернулся к творчеству Станюковича и на основе другого его рассказа, "Нянька", написал сценарий к фильму, который назвал "Матрос Чижик" – по фамилии главного героя. На его роль Браун пригласил Михаила Артемьевича Кузнецова, который с 1950 года служил актёром Киевской киностудии. В своем предыдущем фильме "Командир корабля" (1954) Браун также снял его в главной роли, и оба остались очень довольны сотрудничеством. Кузнецов потом вспоминал:"Очень мне был симпатичен В. Браун, потому что он давал самое главное, что мне, как актёру, нужно – свободу… Мы спорили с ним на картине до изнеможения, сидели с ним за полночь – искали логику в поступках моего героя. Когда её не находили, он приходил в отчаяние и говорил: “Чёрт с ним, в конце концов, я имею право на творческую неудачу!” Но... наш фильм оказался в 1954 году лидером проката".Михаил Кузнецов – актёр для советского кино знаковый. Одной из самых известных его ролей к тому времени был опричник Федька Басманов из легендарного фильма Сергея Эйзенштейна "Иван Грозный" (1944). Были в его актёрской копилке и другие знаковые роли. Например, в последнем фильме режиссёра Игоря Савченко "Тарас Шевченко" (1951) Киевской киностудии он невероятно правдиво сыграл свободолюбивого солдата Скобелева.Фактурой, манерой игры, актерским амплуа, философией своего отношения к роли Кузнецов во многом походил на другого знакового советского актёра, а затем и режиссёра – Сергея Бондарчука. Их даже часто путали. Кузнецов написал потом рассказ "На повороте", который был построен на казусе: капитан милиции путает его с Бондарчуком. А Сергея Фёдоровича на каком-то творческом вечере как-то попросили исполнить песню "Журавли", которую Кузнецов исполняет в фильме "Без вести пропавший" (1956), тоже Киевской киностудии.Роль в "Матросе Чижике" стала для Кузнецова первой, где он, ещё относительно молодой 37-летний актер, сыграл возрастную роль. Они потом станут для него характерными.Во многом его Чижик перекликается с солдатом Скобелевым из "Тараса Шевченко". Оба эти его героя – люди с высоко развитым чувством собственного достоинства, с невероятной широтой души и любовью к свободе. Оба, столкнувшись с высокомерием и надменностью недалеких персонажей, которых волей случая сословное общество поставило выше на социальной лестнице, помышляют о бегстве. Скобелеву невыносимы моральные издевательства выскочки-офицера, Чижику – жены капитана 2-го ранга, барыни.Кузнецов получал огромное удовольствие, от той свободы, которую ему дал режиссёр в работе над его ролью:"Картину “Иван Грозный” я не считаю своей – это картина Сергея Эйзенштейна, в целом и во всех деталях. “Матрос Чижик” — это моя картина, это я придумал, это я решил, это я сделал. А на “Грозном” я был ведомым".На вторую главную роль мальчика Саши – барчука, которого Чижик называет Александр Васильевич, режиссёр пригласил 9-летнего киевлянина Анатолия Мельникова. Это была его единственная роль в кино. После школы он окончил Киевскую консерваторию по классу скрипки, а затем в Москве – аспирантуру. Впоследствии Мельников преподавал в Киеве и в Гаване (Куба), выступал в составе знаменитого фортепианного трио с пианистом Вячеславом Новиковым и виолончелистом Вячеславом Пономаревым. В 1987 году переехал жить и работать в Финляндию, в Хельсинки.Вредную барыню сыграла Надежда Чередниченко – актриса Центральной студии киноактера. В период съемок он была замужем за оператором Одесской киностудии Петром Тодоровским, которому вскоре предстояло стать известным советским режиссёром, но они к тому времени с Чередниченко уже развелись (1961 год). До работы в "Матросе Чижике" она отметилась главными женскими ролями в спортивных фильмах "Первая перчатка" (1946) и "Чемпион мира" (1954).Фильм снимали и в Кронштадте – на Петровской пристани, на Рыбных рядах, Синем мосту, Обводном канале; и в Одессе, в Воронцовском переулке; и в Киеве. Начало фильма вообще предваряются съемками видов на главные здания Киевской киностудии и её знаменитый яблоневый сад.В фильме использованы кадры из другой снятой Владимиром Брауном киноленты "Максимка", по сюжету матрос Чижик рассказывает своему воспитаннику – барчуку Александру Васильевичу – историю про негритенка Максимку.Фильм получился успешным, пользовавшимся у зрителей немалой популярностью – его посмотрели 23,3 миллиона зрителей, и после проката он много раз транслировался по центральным и республиканским каналам телевидения. Сегодня новые поколения его вряд ли помнят, разве что их внимание привлекало смешное название. А жаль, к сожалению ныне живущим людям сильно не хватает тех моральных качеств, которыми обладает в фильме невероятно талантливо сыгранный Михаилом Кузнецовым Феодосий Чижик – матрос Его императорского флота и настоящий русский человек.* Сцена, в которой оператора и его помощника (из играют Олег Янковский и Ролан Быков) отправляет на расстрел женщина-комиссар (Алла Демидова) есть в фильме "Служили два товарища" 1968 года. Эпизод происходит именно в Крыму. (Ред.)

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