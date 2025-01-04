https://ukraina.ru/20250104/1060110054.html

Приднестровье переходит на режим ЧП. Как приднестровцы живут без российского газа

Приднестровье переходит на режим ЧП. Как приднестровцы живут без российского газа - 04.01.2025 Украина.ру

Приднестровье переходит на режим ЧП. Как приднестровцы живут без российского газа

В первые дни 2025 года в Приднестровье обостряется энергетический кризис. В республике 3 января начались веерные отключения электроэнергии

2025-01-04T14:44

2025-01-04T14:44

2025-01-04T14:44

эксклюзив

молдавия

приднестровье

газпром

российский газ

поставки

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Министерство экономического развития ПМР опубликовало график отключений электроэнергии, в соответствии с которым различные населенные пункты будут отключены от электроснабжения в часовые интервалы в период с 18:00 по 22:00 по тираспольскому времени.За день до этого в республике прекратили работу все промышленные предприятия. По словам министра экономического развития ПМР Сергея Оболоника, остановка производства вызвана отсутствием энергоресурсов."Кризис носит настолько тяжелый характер, что нет нужды перечислять, какие предприятия остановились. Стоят все промышленные предприятия, за исключением лишь тех, кто занимается производством продовольствия, то есть непосредственно обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья. Для других предприятий — для промышленного сектора — нет энергетического ресурса", — заявил Оболоник 2 января.Нехватка энергоресурсов, с которой столкнулось Приднестровье в начале этого года, была вызвана отказом Молдавии урегулировать долговые обязательства перед российским "Газпромом", что привело к прекращению поставок газа в Молдавию с 1 января 2025 года.Сама Молдавия с 2022 года не получает газ от "Газпрома", а покупает его у европейских трейдеров. Российское голубое топливо использовалось в последние несколько лет в основном для нужд Приднестровской Молдавской Республики. При этом у молдавской стороны осталась задолженность перед российской компанией, которая на сегодняшний день достигает сумму в 709 млн долларов и которую Кишинев отказывается погасить.Маршрут поставок российского газа в Молдавию вел через Украину. Однако с 1 января 2025 года Киев прекратил транзит голубого топлива из России в Европу. В конце 2024 года российская сторона вела переговоры с молдавским правительством об альтернативном маршруте для поставок газа для нужд Приднестровья, но Кишинев увязал эти поставки с задолженностью Молдавии перед "Газпромом". Сторонам не удалось достичь договоренностей, поэтому российская компания в конце декабря 2024 года объявила о прекращении поставок газа в Молдавию.Одним из главных потребителей российского газа в Приднестровье является Молдавская ГРЭС, которая отвечает в том числе за 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Поэтому энергетический кризис, разразившийся в Приднестровье, затронул и Молдавию.Для того, чтобы спровоцировать гуманитарный кризис в ПМР, Кишинев вполне осознанно пошел против интересов собственного населения, рассказал в интервью Украина.ру доцент Финансового университета при правительстве России, директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников.По словам эксперта, Приднестровье было готово к ситуации, в которой оказалось в первые дни нового года, поэтому никакой паники среди населения на данный момент нет. Задолго до возникновения этого кризиса в республике был создан оперативный штаб для подготовки к энергетическому коллапсу, напомнил Шорников."Властями Приднестровья было сделано все, что в их силах. Удалось создать небольшой запас газа. Но так как в ПМР нет газового хранилища, этот резерв был накоплен в трубопроводах. Это около 13 млн. кубометров газа. Если расходовать его строго для нужд населения, этого объема хватит до 10 января для севера республики, для юга — до 20 января", - рассказал эксперт.Шорников уточнил, что с 1 января прекращено отопление и подача горячей воды. Электроэнергия на Молдавской ГРЭС с этого времени начала вырабатываться на угле, а не на газе, из-за чего поставки электроэнергии в Молдавию уже прекращены, добавил он.По его словам, главная проблема состоит в том, что угля для выработки электричества на Молдавской ГРЭС остается примерно на 50 дней, что очень небольшой срок."Удастся продержаться до конца зимы, но вопрос, что делать дальше. В Приднестровье остается только Дубоссарская ГЭС, но ее мощностей не хватит для обеспечения республики электричеством в полном объеме. Ситуация очень тяжелая, но энергетический коллапс как таковой только предстоит", - отметил Шорников.При этом эксперт полагает, что никаких технических предпосылок для возникновения этого энергетического кризиса не было."Трубопровод как и был, так и стоит на месте. Россия была готова поставлять газ в Европу и Молдавию без проблем. Но Киев отказался продлевать транзит через свою территорию, и европейские государства, из которых многие были зависимы от российского газа, в частности Словакия и Венгрия, не смогли найти инструменты для того, чтобы воздействовать на Украину. С другой стороны, молдавские политики, в отличие от некоторых восточноевропейских, ничего не предприняли для того, чтобы избежать кризиса, и просто ждали, когда он нагрянет", - заявил эксперт.По мнению Шорникова, бездействие Кишинева было вполне осознанным. С одной стороны, энергетический кризис был запланирован Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем для того, чтобы нанести ущерб интересам России в Приднестровье, считает эксперт. С другой стороны, Кишинев явно подсчитал, что таким образом он сможет решить приднестровский вопрос, отметил Шорников."Власти Молдавии могли попытаться связаться с Киевом, найти обходной маршрут для российского газа через "Турецкий поток", но ничего из этого не было сделано. Кишинев явно рассчитывал на возникновение гуманитарного кризиса в Приднестровье. Однако население как в Приднестровье, так и в Молдавии, отлично понимает, что кризис спровоцирован молдавскими властями. Поэтому негативные последствия от этого кризиса будут актуальны прежде всего для Кишинева, который в выбором 2025 году ожидают экономические и социальные трудности", - подытожил Игорь Шорников.Больше об этой теме в материале Павла Котова Украина не виновата. Молдавия хочет свалить вину за кризис с газом на Россию

https://ukraina.ru/20241223/1059868064.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, молдавия, приднестровье, газпром, российский газ, поставки