https://ukraina.ru/20250104/1060110366.html

Отражение "контрнаступа" ВСУ и взятие Авдеевки: полковник запаса назвал главные операции ВС РФ 2024 года

Отражение "контрнаступа" ВСУ и взятие Авдеевки: полковник запаса назвал главные операции ВС РФ 2024 года - 04.01.2025 Украина.ру

Отражение "контрнаступа" ВСУ и взятие Авдеевки: полковник запаса назвал главные операции ВС РФ 2024 года

Что касается операций ВС РФ 2024 года, то самая главная из них — это освобождение Авдеевки, потому что оно изменило картину Южного фронта. Но начинать нужно с отражения контрнаступа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона "БАРС-13" (2023-2024), полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР Андрей Пинчук

2025-01-04T15:23

2025-01-04T15:23

2025-01-04T16:02

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По мнению полковника запаса, освобождение Авдеевки, бои на севере Харьковской области, ликвидация плацдарма ВСУ в Крынках, отражение наступления ВСУ в Курской области — все эти операции, проведенные ВС РФ в 2024 году имеют важное значение. Но начинать подсчет нужно с начала, с отражения украинского контрнаступа. С точки зрения военной теории это масштабная операция, которая была начата с формирования так называемых "линий Суровикина", постройки инженерных сооружений, правильного штабного маневрирования резервами, отметил Пинчук.Что касается остальных операций, то самая главная из них, по мнению эксперта, это освобождение Авдеевки, потому что оно изменило картину Южного фронта."Но учитывайте то, что каждая из этих операций имеет тактический характер. Вся военная наука делится на три уровня: тактический, оперативный и стратегический", — сказал Пинчук.Тактический уровень — это конкретный бой, оперативный — это участок фронта, который меняет картину на линии боевого соприкосновения, а стратегический — это то, что меняет всю картину, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Пинчука о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС России на сайте Украина.ру.О том, будет ли при Трампе новый пик вовлечения Запада в украинский конфликт — в интервью Сергея Полетаева: Россия превратит "Орешник" в "обычную" ракету, которая будет бить Украину и пугать США на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250103/1060103024.html

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новости, россия, авдеевка, донецкая народная республика, андрей пинчук, наступление, сво, детали, спецоперация, курская область