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Представители новой администрации Сирии отказали в рукопожатии главе МИД Германии Бербок

Представители новой администрации Сирии отказали в рукопожатии главе МИД Германии Бербок - 04.01.2025 Украина.ру

Представители новой администрации Сирии отказали в рукопожатии главе МИД Германии Бербок

Представители новой администрации Сирии отказали в рукопожатии главе МИД Германии Анналене Бербок, прибывшей в страну с необъявленным визитом, следует из видеозаписи их встречи с немецким министром

2025-01-04T10:04

2025-01-04T10:04

2025-01-04T10:04

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В пятницу 3 января Анналена Бербок вместе со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро прибыла с необъявленным визитом в Сирийскую Арабскую Республику. В Дамаске у них прошли переговоры с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа.На опубликованных изданием Welt кадрах видно, что Бербок первой спускается по трапу правительственного самолета и подходит к делегации новой администрации Сирии. При этом оба представителя сирийской администрации демонстративно приложили руку к сердцу, тем самым давая понять, что не хотят пожимать руку Бербок. Вслед за министром к ним подошел мужчина из немецкой делегации, которому сирийцы сами протянули руки для приветствия.Позднее такой же инцидент произошел при встрече немецкого министра с главой новой сирийской администрации: подойдя к французской и немецкой делегациям, Аш-Шараа подал руку лишь министру иностранных дел Франции.В МИД Германии сообщили, что своей поездкой в Дамаск министры продемонстрировали готовность поддержать Сирию "в ее политической перезагрузке, мирной передаче власти, восстановлении и, что не менее важно, в процессе общественного примирения".Ранее Бербок заявила, что России "пора отказаться от военного контингента в Сирии"."И это говорит министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США. У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?", — так отреагировала на слова Бербок официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Также на эту тему: "Радио тысячи холмов" на новый манер. Сирия повторяет судьбу Руанды?" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241220/1059808326.html

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