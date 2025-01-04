Представители новой администрации Сирии отказали в рукопожатии главе МИД Германии Бербок - 04.01.2025 Украина.ру
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Представители новой администрации Сирии отказали в рукопожатии главе МИД Германии Бербок
Представители новой администрации Сирии отказали в рукопожатии главе МИД Германии Бербок - 04.01.2025 Украина.ру
Представители новой администрации Сирии отказали в рукопожатии главе МИД Германии Бербок
Представители новой администрации Сирии отказали в рукопожатии главе МИД Германии Анналене Бербок, прибывшей в страну с необъявленным визитом, следует из видеозаписи их встречи с немецким министром
2025-01-04T10:04
2025-01-04T10:04
новости
сирия
россия
франция
анналена бербок
мария захарова
мид
ближний восток
дипломаты
международные отношения
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В пятницу 3 января Анналена Бербок вместе со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро прибыла с необъявленным визитом в Сирийскую Арабскую Республику. В Дамаске у них прошли переговоры с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа.На опубликованных изданием Welt кадрах видно, что Бербок первой спускается по трапу правительственного самолета и подходит к делегации новой администрации Сирии. При этом оба представителя сирийской администрации демонстративно приложили руку к сердцу, тем самым давая понять, что не хотят пожимать руку Бербок. Вслед за министром к ним подошел мужчина из немецкой делегации, которому сирийцы сами протянули руки для приветствия.Позднее такой же инцидент произошел при встрече немецкого министра с главой новой сирийской администрации: подойдя к французской и немецкой делегациям, Аш-Шараа подал руку лишь министру иностранных дел Франции.В МИД Германии сообщили, что своей поездкой в Дамаск министры продемонстрировали готовность поддержать Сирию "в ее политической перезагрузке, мирной передаче власти, восстановлении и, что не менее важно, в процессе общественного примирения".Ранее Бербок заявила, что России "пора отказаться от военного контингента в Сирии"."И это говорит министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США. У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?", — так отреагировала на слова Бербок официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Также на эту тему: "Радио тысячи холмов" на новый манер. Сирия повторяет судьбу Руанды?" на сайте Украина.ру.
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новости, сирия, россия, франция, анналена бербок, мария захарова, мид, ближний восток, дипломаты, международные отношения, германия, фрг, мид рф
Новости, Сирия, Россия, Франция, Анналена Бербок, Мария Захарова, МИД, Ближний Восток, дипломаты, международные отношения, Германия, ФРГ, МИД РФ

Представители новой администрации Сирии отказали в рукопожатии главе МИД Германии Бербок

10:04 04.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Представители новой администрации Сирии отказали в рукопожатии главе МИД Германии Анналене Бербок, прибывшей в страну с необъявленным визитом, следует из видеозаписи их встречи с немецким министром
В пятницу 3 января Анналена Бербок вместе со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро прибыла с необъявленным визитом в Сирийскую Арабскую Республику. В Дамаске у них прошли переговоры с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа.
На опубликованных изданием Welt кадрах видно, что Бербок первой спускается по трапу правительственного самолета и подходит к делегации новой администрации Сирии.
При этом оба представителя сирийской администрации демонстративно приложили руку к сердцу, тем самым давая понять, что не хотят пожимать руку Бербок. Вслед за министром к ним подошел мужчина из немецкой делегации, которому сирийцы сами протянули руки для приветствия.
Позднее такой же инцидент произошел при встрече немецкого министра с главой новой сирийской администрации: подойдя к французской и немецкой делегациям, Аш-Шараа подал руку лишь министру иностранных дел Франции.
В МИД Германии сообщили, что своей поездкой в Дамаск министры продемонстрировали готовность поддержать Сирию "в ее политической перезагрузке, мирной передаче власти, восстановлении и, что не менее важно, в процессе общественного примирения".
Ранее Бербок заявила, что России "пора отказаться от военного контингента в Сирии".
"И это говорит министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США. У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?", — так отреагировала на слова Бербок официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Также на эту тему: "Радио тысячи холмов" на новый манер. Сирия повторяет судьбу Руанды?" на сайте Украина.ру.
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
20 декабря 2024, 07:00
Алексей Леонков: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии На недавней коллегии Минобороны говорилось, что мы освободили 189 населенных пунктов. А после освобождении Старых Терн и Трудового их уже стало 190. Надеюсь, к концу года эти цифра дорастет до 200, считает военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
 
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