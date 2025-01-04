Представители новой администрации Сирии отказали в рукопожатии главе МИД Германии Бербок
Представители новой администрации Сирии отказали в рукопожатии главе МИД Германии Анналене Бербок, прибывшей в страну с необъявленным визитом, следует из видеозаписи их встречи с немецким министром
В пятницу 3 января Анналена Бербок вместе со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро прибыла с необъявленным визитом в Сирийскую Арабскую Республику. В Дамаске у них прошли переговоры с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа.
На опубликованных изданием Welt кадрах видно, что Бербок первой спускается по трапу правительственного самолета и подходит к делегации новой администрации Сирии.
При этом оба представителя сирийской администрации демонстративно приложили руку к сердцу, тем самым давая понять, что не хотят пожимать руку Бербок. Вслед за министром к ним подошел мужчина из немецкой делегации, которому сирийцы сами протянули руки для приветствия.
Позднее такой же инцидент произошел при встрече немецкого министра с главой новой сирийской администрации: подойдя к французской и немецкой делегациям, Аш-Шараа подал руку лишь министру иностранных дел Франции.
В МИД Германии сообщили, что своей поездкой в Дамаск министры продемонстрировали готовность поддержать Сирию "в ее политической перезагрузке, мирной передаче власти, восстановлении и, что не менее важно, в процессе общественного примирения".
Ранее Бербок заявила, что России "пора отказаться от военного контингента в Сирии".
"И это говорит министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США. У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?", — так отреагировала на слова Бербок официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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