Суд вынесет приговор Трампу по делу порнозвезды за 10 дней до инаугурации — AP - 04.01.2025 Украина.ру
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Суд вынесет приговор Трампу по делу порнозвезды за 10 дней до инаугурации — AP
Суд вынесет приговор Трампу по делу порнозвезды за 10 дней до инаугурации — AP - 04.01.2025 Украина.ру
Суд вынесет приговор Трампу по делу порнозвезды за 10 дней до инаугурации — AP
Судья штата Нью-Йорк Хуан Мерчан, который является председателем на суде над избранным президентом США Дональдом Трампом, постановил, что приговор по делу о фальсификации отчетности для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс будет объявлен 10 января, сообщает AP
2025-01-04T12:03
2025-01-04T12:03
новости
нью-йорк
сша
украина
дональд трамп
джо байден
актриса
суд
приговор
президент сша
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Приговор по делу о подлоге документов с целью сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс будет оглашен за 10 дней до инаугурации Трампа. Соответствующий документ был опубликован в субботу в электронной базе суда Нью-Йорка.Из постановления следует, что при этом Трамп не будет приговорен к тюремному заключению, ему также не будет назначен штраф или испытательный срок.Отмечается, что избранный президент США может предстать перед судом как очно, так и онлайн. Как следует из текста документа, решение вынести приговор до инаугурации Трампа связано с тем, что "после присяги подсудимый обретет президентскую неприкосновенность".Ранее, 16 декабря, суд Нью-Йорка отказался отменить обвинительный приговор против Трампа по делу о связи с актрисой Сторми Дэниелс. При этом его адвокаты отметили, что дело не должно быть возбуждено, назвав его при этом беззаконным. Они призвали суд немедленно прекратить разбирательства.До этого, 4 декабря, Трамп призвал суд Нью-Йорка прекратить его дело о связи с актрисой Сторми Дэниелс, сославшись на решение президента США Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера Байдена.Также на тему избранного президента США — в интервью Грега Вайнера: Трамп может выкупить Украину у Зеленского за 500 миллиардов долларов на сайте Украина.ру.
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новости, нью-йорк, сша, украина, дональд трамп, джо байден, актриса, суд, приговор, президент сша, адвокат, закон
Новости, Нью-Йорк, США, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, актриса, Суд, приговор, президент США, адвокат, Закон

Суд вынесет приговор Трампу по делу порнозвезды за 10 дней до инаугурации — AP

12:03 04.01.2025
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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Судья штата Нью-Йорк Хуан Мерчан, который является председателем на суде над избранным президентом США Дональдом Трампом, постановил, что приговор по делу о фальсификации отчетности для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс будет объявлен 10 января, сообщает AP
Приговор по делу о подлоге документов с целью сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс будет оглашен за 10 дней до инаугурации Трампа. Соответствующий документ был опубликован в субботу в электронной базе суда Нью-Йорка.
"Ответчик должен явиться на вынесение приговора 10 января 2025 года", — говорится в опубликованном документе.
Из постановления следует, что при этом Трамп не будет приговорен к тюремному заключению, ему также не будет назначен штраф или испытательный срок.
Отмечается, что избранный президент США может предстать перед судом как очно, так и онлайн. Как следует из текста документа, решение вынести приговор до инаугурации Трампа связано с тем, что "после присяги подсудимый обретет президентскую неприкосновенность".
Ранее, 16 декабря, суд Нью-Йорка отказался отменить обвинительный приговор против Трампа по делу о связи с актрисой Сторми Дэниелс. При этом его адвокаты отметили, что дело не должно быть возбуждено, назвав его при этом беззаконным. Они призвали суд немедленно прекратить разбирательства.
До этого, 4 декабря, Трамп призвал суд Нью-Йорка прекратить его дело о связи с актрисой Сторми Дэниелс, сославшись на решение президента США Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера Байдена.
Также на тему избранного президента США — в интервью Грега Вайнера: Трамп может выкупить Украину у Зеленского за 500 миллиардов долларов на сайте Украина.ру.
Коллаж: Дональд Трамп, Пита Хегсета, Эндрю Пик, Элбридж Колби - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
07:24Аналитика
Трамп: два срока – два образаДональд Трамп – второй в истории американский президент, заступающий на второй срок своего правления не подряд, а с перерывом в одну каденцию другого президента, в данном случае – Джозефа Байдена. Но этим особенность второго срока нового избранного президента США не исчерпывается.
 
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