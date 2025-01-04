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Чего ждёт Одесса сегодня? Певица Миллена Субботина о спецоперации на Украине и надеждах на 2025 год

Чего ждёт Одесса сегодня? Певица Миллена Субботина о спецоперации на Украине и надеждах на 2025 год - 04.01.2025 Украина.ру

Чего ждёт Одесса сегодня? Певица Миллена Субботина о спецоперации на Украине и надеждах на 2025 год

Певица, общественный деятель, волонтёр, советник Председателя по гуманитарным вопросам и культурным проектам Общероссийской общественной организации "Российский союз офицеров запаса" Миллена Субботина в студии Украина.ру рассказала об Одессе и Мариуполе, о начале СВО, о творчестве, детях, гуманитарной деятельности и о надеждах от 2025 года

2025-01-04T10:54

2025-01-04T10:54

2025-01-04T10:54

видео

одесса

мариуполь

сво

спецоперация

дом профсоюзов

2025 год

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иосиф кобзон

волонтеры

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00:40 – О судьбе Одессы; 05:50 – О начале СВО; 13:49 – О волонтёрской и гуманитарной деятельности; 18:05 – Об изменениях в творчестве; 21:23 – Об ожиданиях от 2025 года; 24:25 – О составляющих праздника;

одесса

мариуполь

донецк

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