Чего ждёт Одесса сегодня? Певица Миллена Субботина о спецоперации на Украине и надеждах на 2025 год - 04.01.2025 Украина.ру
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Чего ждёт Одесса сегодня? Певица Миллена Субботина о спецоперации на Украине и надеждах на 2025 год
Чего ждёт Одесса сегодня? Певица Миллена Субботина о спецоперации на Украине и надеждах на 2025 год - 04.01.2025 Украина.ру
Чего ждёт Одесса сегодня? Певица Миллена Субботина о спецоперации на Украине и надеждах на 2025 год
Певица, общественный деятель, волонтёр, советник Председателя по гуманитарным вопросам и культурным проектам Общероссийской общественной организации "Российский союз офицеров запаса" Миллена Субботина в студии Украина.ру рассказала об Одессе и Мариуполе, о начале СВО, о творчестве, детях, гуманитарной деятельности и о надеждах от 2025 года
2025-01-04T10:54
2025-01-04T10:54
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одесса
мариуполь
сво
спецоперация
дом профсоюзов
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концерт
иосиф кобзон
волонтеры
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00:40 – О судьбе Одессы; 05:50 – О начале СВО; 13:49 – О волонтёрской и гуманитарной деятельности; 18:05 – Об изменениях в творчестве; 21:23 – Об ожиданиях от 2025 года; 24:25 – О составляющих праздника;
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60
видео, одесса, мариуполь, сво, спецоперация, дом профсоюзов, 2025 год, концерт, иосиф кобзон, волонтеры, помощь, гуманитарная помощь, донецк, владимир путин, владимир зеленский, расстрел, дети, реабилитация, оливье, мир, творчество, музыка, война, видео
Видео, Одесса, Мариуполь, СВО, Спецоперация, дом профсоюзов, 2025 год, концерт, Иосиф Кобзон, волонтеры, помощь, гуманитарная помощь, Донецк, Владимир Путин, Владимир Зеленский, расстрел, дети, реабилитация, Оливье, мир, творчество, музыка, война

Чего ждёт Одесса сегодня? Певица Миллена Субботина о спецоперации на Украине и надеждах на 2025 год

10:54 04.01.2025
 
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Певица, общественный деятель, волонтёр, советник Председателя по гуманитарным вопросам и культурным проектам Общероссийской общественной организации "Российский союз офицеров запаса" Миллена Субботина в студии Украина.ру рассказала об Одессе и Мариуполе, о начале СВО, о творчестве, детях, гуманитарной деятельности и о надеждах от 2025 года
00:40 – О судьбе Одессы;
05:50 – О начале СВО;
13:49 – О волонтёрской и гуманитарной деятельности;
18:05 – Об изменениях в творчестве;
21:23 – Об ожиданиях от 2025 года;
24:25 – О составляющих праздника;
 
ВидеоОдессаМариупольСВОСпецоперациядом профсоюзов2025 годконцертИосиф Кобзонволонтерыпомощьгуманитарная помощьДонецкВладимир ПутинВладимир ЗеленскийрасстрелдетиреабилитацияОливьемиртворчествомузыкавойна
 
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