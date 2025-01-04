https://ukraina.ru/20250104/1060106943.html
Чего ждёт Одесса сегодня? Певица Миллена Субботина о спецоперации на Украине и надеждах на 2025 год
Чего ждёт Одесса сегодня? Певица Миллена Субботина о спецоперации на Украине и надеждах на 2025 год - 04.01.2025 Украина.ру
Чего ждёт Одесса сегодня? Певица Миллена Субботина о спецоперации на Украине и надеждах на 2025 год
Певица, общественный деятель, волонтёр, советник Председателя по гуманитарным вопросам и культурным проектам Общероссийской общественной организации "Российский союз офицеров запаса" Миллена Субботина в студии Украина.ру рассказала об Одессе и Мариуполе, о начале СВО, о творчестве, детях, гуманитарной деятельности и о надеждах от 2025 года
2025-01-04T10:54
2025-01-04T10:54
2025-01-04T10:54
видео
одесса
мариуполь
сво
спецоперация
дом профсоюзов
2025 год
концерт
иосиф кобзон
волонтеры
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00:40 – О судьбе Одессы; 05:50 – О начале СВО; 13:49 – О волонтёрской и гуманитарной деятельности; 18:05 – Об изменениях в творчестве; 21:23 – Об ожиданиях от 2025 года; 24:25 – О составляющих праздника;
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Чего ждёт Одесса сегодня? Певица Миллена Субботина о спецоперации на Украине и надеждах на 2025 год
Певица, общественный деятель, волонтёр, советник Председателя по гуманитарным вопросам и культурным проектам Общероссийской общественной организации "Российский союз офицеров запаса" Миллена Субботина в студии Украина.ру рассказала об Одессе и Мариуполе, о начале СВО, о творчестве, детях, гуманитарной деятельности и о надеждах от 2025 года
13:49 – О волонтёрской и гуманитарной деятельности;
18:05 – Об изменениях в творчестве;
21:23 – Об ожиданиях от 2025 года;
24:25 – О составляющих праздника;