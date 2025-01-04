https://ukraina.ru/20250104/1060108187.html

Снайпер "Сова": Я поверил в Бога здесь, на войне

Снайпер "Сова": Я поверил в Бога здесь, на войне - 04.01.2025 Украина.ру

Снайпер "Сова": Я поверил в Бога здесь, на войне

Война – это странное причудливое дело, в котором человек познает себя, свои возможности, предел своих сил и очень часто обретает веру в Бога. Очень часто – не фигура речи. Почти все, с кем пришлось встречаться на фронте, верят в Бога, не афишируя, не рассказывая об этом на каждом углу, а хранят эту веру тихо в самых потаенных местах души.

2025-01-04T12:25

2025-01-04T12:25

2025-01-04T12:25

изюм

ростов-на-дону

камаз (завод)

интервью

сво

спецоперация

снайпер

штурмовик

артиллерия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/04/1060108500_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_35262589e969969b045c566c27154e7c.jpg

О том, как обрел веру штурмовик, снайпер с позывным "Сова", он рассказал сам, не сразу открываясь, а постепенно от истории к истории, небольшими шагами, раскрывая свою страшную правду о войне– Почему у вас позывной "Сова"? Внешне вы на птицу никак не похожи…– В апреле 2022 года я подписал контакт, прибыл на СВО, где работал снайпером в Изюме. Все действия осуществлялись ночью и как-то привязалось, так как днём мы спали, отдыхали, а ночью выходили на работу. Так я и стал "Совой".– Снайпер – это тот, кто ведет охоту за отдельными врагами – рядовыми, офицерами. Много у вас было результативных выстрелов?– Вы имеете в виду поражений?- Да.– Вы знаете, каждый считает, но эту информацию никто не будет озвучивать. Командиры знают, а в нашей среде это не принято озвучивать, даже между собой.- Почему?- Скажем так, работал результативно. Но хвастать нечем и не к чему. Это не та тема, которую я бы хотел обсуждать с кем-то вообще.- С чего для вас началась война? Какой вы ее увидели?- С похоронки. Да, на меня пришла похоронка. Но, слава Богу, я в этот момент уже был дома, иначе жена бы, наверное, с ума сошла. А дело было так. После Изюма, где мы были недолго, нас перебросили под Красную Каменку. Я находился тогда в составе добровольческого батальона "Барс". Перед нами поставили задачу – занять лесополосу, в которой находились наши десантники. Мы их должны были сменить.Как только мы приблизились к лесополосе, противник начал жечь нашу технику. Из нескольких десятков машин осталось четыре. Мы рассредоточились, а дальше начался ад. Они обрабатывали нас минометами, артиллерией, танками. Тактика у противника была такая: сначала они загнали нас в лесок, потом обстреляли его кассетниками – лепестками. Шаг влево, шаг вправо – и ты в лучшем случае "трехсотый" (раненный), а в худшем – "двухсотый" (убитый). Как только "лепестки" легли на землю в лесополке, они начали обстреливать нас из минометов и артиллерии, чтобы мы перебегали с места на место и подрывались на минах.А если мы выходили из лесополки на открытку ("открытое место"), тут же начинала работать артиллерия, которая била по нам практически прямой наводкой. В общем, так мы и метались – в лесополке находиться нельзя – везде мины, перемещаться внутри тоже, подорвешься, и выйти из нее нельзя – артиллерия, беспилотники "Байрактар". Так продолжалось трое суток… В результате из батальона, в котором было 430 человек, осталось в живых около 48.- Трое суток вы находились под постоянным обстрелом. А как вы питались, что было с боекомплектом?- Боекомплект был у нас с собой. Мы ведь на броне заходили. А вот с едой было туго. Еду нам тогда должны были подвезти на КАМАЗах, но не успели. Сухпайки быстро закончились. Получается так, что на вторые сутки мы с Димкой, Шайтан позывной у него – друг у меня – лежим с ним у дерева, окопались штык-ножами как могли, прислушиваемся к канонаде. Я лежу, что-то у меня в эрдэшке (рюкзак десантника, совмещающий и бронежилет, и разгрузку с запасными обоймами – Ред.) так неудобненько, я руку туда – что-то круглое, достаю, а там банка шпика. Я говорю: "О, джекпот"! Мы вскрываем эту банку, сидим. А ребята тут тоже под деревьями лежат и так на нас смотрят… Я говорю: "Ну, что смотрите? Ползите, что делать, попилим"! Там, наверное, каждому по ложке досталось. Ну хоть что-то!– Здорово! Прямо спасло вас!– Да, и также с сигаретами. Там куришь сигарету за сигаретой, я имею в виду тех, кто курит. Правда, ребята, даже те, кто не курили, тоже закурили. И вот сигареты кончились. Тоже ни у кого ничего нет… А у нас, получается, на разгрузках маленькие карманчики, именно под снайперские магазины, под СВД, а у меня была засунута туда пачка сигарет. Тут я вспомнил, что я сигареты засовывал. Посмотрел – вроде ничего нету. А мы уже едем в КАМАЗе, все сидят, я что-то тут проверять начал – раз – пачка, тоже уже вся мятая, половина сигарет переломаны, и давай со всеми сидеть, крутить их – вот все и покурили… Это вроде мелочь, но приятно. Курить охота, да – нервничаешь постоянно. И когда идёт контакт – нервы идут постоянные и на пределе. Вот сигареты нервы успокаивали.Там у нас много погибло парней. Даже "двухсотым" помочь не могли, потому что их нужно было эвакуировать. А возможности такой не было. И они умирали прямо у нас на глазах. От тяжелых ранений - подрывов на минах, с оторванными конечностями. В общем, еслит откровенно, это был ужас.- Что вспоминали в эти тяжелые минуты и часы?- Семью, детей, у меня их двое, еще маленькие совсем. И детские письма.- Письма?-Да. Как раз минут за 20 до отправки пришел к нам командир роты, капитан Денис. Принес детские письма, которые школьники пишут солдатам, и зачитывал их. Понятно, что за душу берёт очень сильно, когда читают эти детские письма. Тогда не думал, что это будет так важно, а потом… Все время вспоминал их. Командир, кстати, должен был оставаться на КНП (командно-наблюдательном пункте), но он был более информирован, понимал, куда мы идем и что нас ждет, в отличие от нас самих. Ну, вот и принес эти письма. А потом говорит: "Мне сказали оставаться на КНП, контролить всё это. Но тут и без меня хватает, кому руководить". И пошел с нами, на головной машине. На второй день погиб, подорвался на мине.Но мы боевую задачу, которую нам поставили, выполнили, продержались до подхода наших основных сил, лесополку удержали, и противник в нее не зашел. Потом, на четвертые сутки нас все-таки вывезли.Прибыли мы в часть, а нас там уже погибшими считали. Говорят: "Вы откуда? Мы уже и вещи ваши отправили…" Но потом разобрались, не у всех отправили, мои вещи, кстати, остались. Потом мы переехали в Ростов-на-Дону. К тому времени мой первый контракт закончился. И я уехал к себе домой в Мезенский район, село Жердь Архангельской области. А через неделю на меня похоронка пришла. Но я-то уже был дома. Так что все благополучно закончилось.Вернулся на завод, где работал до контракта. Поработал немного и чувствую, что не могу оставаться здесь, когда мои братишки там воюют. Подписал второй контракт и вернулся на фронт. С тех пор вот воюю, вернее продолжаю воевать.- На некоторых фотографиях у вас с собой игрушка - белый мишка. Что это?- Дочка подарила. Это как оберег. Всегда со мной. Ну, и память о доме, о мирной жизни.- Вы в Бога верите?– Ну тут как вам сказать… начнёшь верить!– Почему?– Мы когда ехали в первую командировку, у нас священник приезжал на полигон, как раз перед отправкой нас освятили – дали нам иконочки Божьей матери. Мы ехали, в Вериговке остановились, как раз всё – заходить за ленту. К нам женщины пришли, мы как раз вот вышли. из КАМАЗа вылезли, курили стояли, женщины подошли, покрестили, что-то там поговорили и иконочки дали. Когда ехали до Изюма, то тоже везде останавливались и везде нас местные жители благословляли, иконки давали. Отказываться было неудобно. – у меня большая стопка иконок насобирались. И вот они у меня всегда лежали во внутреннем кармане у сердца. И вот, сколько бы ни случалось несчастий вокруг, а меня ни разу не зацепило…Был один момент, когда мы вышли, стояли в кустах, нас четверо стояло ребят. Я броню скинул – неудобно было, да и жарко. Стоим, разговариваем – не накидывают и не накидывают. Прислушиваемся, тут – бах – выход! Таки проворонили этот момент, и уже слышим что всё – вот он! Дамир, это мой браток, друг то есть, на меня падает, закрывает меня собой. И все осколки получается – ему. Три осколка прилетело – два в броню и один по каске! Я думаю, блин, вот если бы ты не стоял спереди и не упал на меня – ну всё, это был бы конец моего маршрута…И вот и как-то так вот начинаешь верить. Я иконки с собой брал, и на острова когда заходили. Эти иконки у меня тоже всегда были во внутреннем кармане. Там тоже, на островах, на нас накидывали, и как-то пронесло!Мы с островов вышли уже – ребята заходили на пост, на дальние острова. Один товарищ меня попросил нарукавники кевларовые. Я говорю – без проблем, пойдём, я тебе дам. Пришли, а у нас броники одинаковые, только у меня с допами (дополнительной защитой – Ред.). Я ему допы снимаю, наколенники снял, напашник, всё отдал. Что-то так подумал – ну ребята, вы там заходите реально в тяжело место – иконки достал, говорю: "Брат, они меня не раз спасали – держи! С островов вернешься - отдашь"!Ну и всё, они поехали, я иконки отдал. Они на следующий день утром стали заходить на боевое задание, в лодку садятся, моторист говорит: "Блин, один лишний! Давайте высаживайте одного"! И Старому говорят: "Ну, вылезай"! И всё, он не уехал, остался. Ну ёлки-иголки… А эта группа, которая зашла – все 200-ые, миной накрыло…– Все погибли?– Да, только высадились… А он лишний оказался, оказывался, в лодке… Ну тут, хочешь, не хочешь – верить начнёшь.

изюм

ростов-на-дону

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Захар Виноградов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_2b12cd92d183ab08668d0d3b617dae69.jpg

Захар Виноградов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_2b12cd92d183ab08668d0d3b617dae69.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Захар Виноградов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_2b12cd92d183ab08668d0d3b617dae69.jpg

изюм, ростов-на-дону, камаз (завод), интервью, сво, спецоперация, снайпер, штурмовик, артиллерия