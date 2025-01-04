Глава U.S. Steel назвал "позорным" решение Байдена о блокировке сделки по покупке компании - 04.01.2025 Украина.ру
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Глава U.S. Steel назвал "позорным" решение Байдена о блокировке сделки по покупке компании
Глава U.S. Steel назвал "позорным" решение Байдена о блокировке сделки по покупке компании - 04.01.2025 Украина.ру
Глава U.S. Steel назвал "позорным" решение Байдена о блокировке сделки по покупке компании
Решение действующего президента США Джо Байдена заблокировать сделку по покупке американской сталелитейной компании U.S. Steel японской корпорацией Nippon Steel является "позорным и коррумпированным". Об этом заявил глава компании Дэвид Бурритт
2025-01-04T12:37
2025-01-04T12:37
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При этом Бурритт добавил, что "лидеры Коммунистической партии Китая танцуют на улицах в Пекине". Глава U.S. Steel отметил, что Байден даже отказался встретиться с представителями компании, чтобы понять позицию производителя, и сказал, что намерен бороться с "политической коррупцией".О готовности японской корпорации Nippon Steel приобрести компанию U.S. Steel за почти $15 миллиардов (по $55 за акцию) было объявлено в декабре.В пятницу 3 января Байден объявил, что решил не допустить сделку, потому что сталелитейная промышленность является важнейшим приоритет национальной безопасности Соединенных Штатов и играет важную роль для устойчивых цепочек поставок."Моя торжественная обязанность как президента — обеспечить, чтобы сейчас и в будущем у Америки была сильная отечественная сталелитейная промышленность. U.S. Steel останется гордой американской компанией. Я никогда не буду колебаться, чтобы защитить безопасность этой страны и ее инфраструктуры, а также устойчивость ее цепочек поставок", — говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.О проблемах мировой промышленности и экономики — в материале Василия Стоякина: "Битва за Арктику: проблемы правового статуса" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, япония, китай, экономика, промышленность, поставки, производство, продажа, акции, компания, сделка, джо байден
Новости, США, Япония, Китай, экономика, промышленность, поставки, производство, продажа, акции, компания, сделка, Джо Байден

Глава U.S. Steel назвал "позорным" решение Байдена о блокировке сделки по покупке компании

12:37 04.01.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Джо Байдена по ситуации на Украине
Заявление Джо Байдена по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Решение действующего президента США Джо Байдена заблокировать сделку по покупке американской сталелитейной компании U.S. Steel японской корпорацией Nippon Steel является "позорным и коррумпированным". Об этом заявил глава компании Дэвид Бурритт

"Он (президент США Джо Байден. — Ред.) навредил будущему нашей компании [U.S. Steel], нашим работникам и нашей национальной безопасности. Он оскорбил Японию, этого жизненно важного для экономики и национальной безопасности союзника, и поставил под угрозу конкурентоспособность Америки", — говорится в опубликованном заявлении.

При этом Бурритт добавил, что "лидеры Коммунистической партии Китая танцуют на улицах в Пекине".
Глава U.S. Steel отметил, что Байден даже отказался встретиться с представителями компании, чтобы понять позицию производителя, и сказал, что намерен бороться с "политической коррупцией".
О готовности японской корпорации Nippon Steel приобрести компанию U.S. Steel за почти $15 миллиардов (по $55 за акцию) было объявлено в декабре.
В пятницу 3 января Байден объявил, что решил не допустить сделку, потому что сталелитейная промышленность является важнейшим приоритет национальной безопасности Соединенных Штатов и играет важную роль для устойчивых цепочек поставок.
"Моя торжественная обязанность как президента — обеспечить, чтобы сейчас и в будущем у Америки была сильная отечественная сталелитейная промышленность. U.S. Steel останется гордой американской компанией. Я никогда не буду колебаться, чтобы защитить безопасность этой страны и ее инфраструктуры, а также устойчивость ее цепочек поставок", — говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.
О проблемах мировой промышленности и экономики — в материале Василия Стоякина: "Битва за Арктику: проблемы правового статуса" на сайте Украина.ру.
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Никто не желает сдаваться. О чем еще говорит сравнение госбюджетов России и Украины на 2025 годБюджеты России и Украины на 2025-ый год (у России, правда, до 2027-го) были утверждены почти одновременно. Это, конечно, не повод для их сравнения. Но тем не менее, есть возможность проанализировать, каким видят свое будущее оба государства, на чем будут делать экономический и финансовый акценты.
 
НовостиСШАЯпонияКитайэкономикапромышленностьпоставкипроизводствопродажаакциикомпаниясделкаДжо Байден
 
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12:37Глава U.S. Steel назвал "позорным" решение Байдена о блокировке сделки по покупке компании
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