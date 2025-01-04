Глава U.S. Steel назвал "позорным" решение Байдена о блокировке сделки по покупке компании

Никто не желает сдаваться. О чем еще говорит сравнение госбюджетов России и Украины на 2025 год

Бюджеты России и Украины на 2025-ый год (у России, правда, до 2027-го) были утверждены почти одновременно. Это, конечно, не повод для их сравнения. Но тем не менее, есть возможность проанализировать, каким видят свое будущее оба государства, на чем будут делать экономический и финансовый акценты.