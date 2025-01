https://ukraina.ru/20250104/1060109409.html

Глава U.S. Steel назвал "позорным" решение Байдена о блокировке сделки по покупке компании

Решение действующего президента США Джо Байдена заблокировать сделку по покупке американской сталелитейной компании U.S. Steel японской корпорацией Nippon Steel является "позорным и коррумпированным". Об этом заявил глава компании Дэвид Бурритт

2025-01-04T12:37

При этом Бурритт добавил, что "лидеры Коммунистической партии Китая танцуют на улицах в Пекине". Глава U.S. Steel отметил, что Байден даже отказался встретиться с представителями компании, чтобы понять позицию производителя, и сказал, что намерен бороться с "политической коррупцией".О готовности японской корпорации Nippon Steel приобрести компанию U.S. Steel за почти $15 миллиардов (по $55 за акцию) было объявлено в декабре.В пятницу 3 января Байден объявил, что решил не допустить сделку, потому что сталелитейная промышленность является важнейшим приоритет национальной безопасности Соединенных Штатов и играет важную роль для устойчивых цепочек поставок."Моя торжественная обязанность как президента — обеспечить, чтобы сейчас и в будущем у Америки была сильная отечественная сталелитейная промышленность. U.S. Steel останется гордой американской компанией. Я никогда не буду колебаться, чтобы защитить безопасность этой страны и ее инфраструктуры, а также устойчивость ее цепочек поставок", — говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.О проблемах мировой промышленности и экономики — в материале Василия Стоякина: "Битва за Арктику: проблемы правового статуса" на сайте Украина.ру.

