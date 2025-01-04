https://ukraina.ru/20250104/1060110969.html

Прорыв фронта и Донбасский котел: командир батальона "БАРС-13" рассказал о целях ВС РФ в 2025 году

Прорыв фронта и Донбасский котел: командир батальона "БАРС-13" рассказал о целях ВС РФ в 2025 году - 04.01.2025 Украина.ру

Прорыв фронта и Донбасский котел: командир батальона "БАРС-13" рассказал о целях ВС РФ в 2025 году

Следующий этап СВО — это переход от тактических операций на оперативно-стратегический уровень, то есть прорыв фронта. Это будет являться целью ВС РФ в новом 2025 году. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона "БАРС-13" (2023-2024), полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР Андрей Пинчук

2025-01-04T15:57

2025-01-04T15:57

2025-01-04T15:57

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Освобождение Авдеевки, бои на севере Харьковской области, ликвидация плацдарма ВСУ в Крынках, отражение наступления ВСУ в Курской области — все эти операции, проведенные ВС РФ в 2024 году имеют важное значение, считает эксперт.Вся военная наука делится на три уровня: тактический, оперативный и стратегический. И каждая из перечисленных операций — это тактический уровень, но все вместе они меняют картину боевых действий, указал полковник запаса.Так что самое важное то, что эти операции организованы, но следующий этап — это переход от тактических операций на оперативно-стратегический уровень, то есть прорыв фронта. Это и будет являться целью российской армии в новом 2025 году, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Пинчука о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС России на сайте Украина.ру.О том, будет ли при Трампе новый пик вовлечения Запада в украинский конфликт — в интервью Сергея Полетаева: Россия превратит "Орешник" в "обычную" ракету, которая будет бить Украину и пугать США на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250103/1059869293.html

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авдеевка

донецкая народная республика

часов яр

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