Прорыв фронта и Донбасский котел: командир батальона "БАРС-13" рассказал о целях ВС РФ в 2025 году
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
Следующий этап СВО — это переход от тактических операций на оперативно-стратегический уровень, то есть прорыв фронта. Это будет являться целью ВС РФ в новом 2025 году. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона "БАРС-13" (2023-2024), полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР Андрей Пинчук
Освобождение Авдеевки, бои на севере Харьковской области, ликвидация плацдарма ВСУ в Крынках, отражение наступления ВСУ в Курской области — все эти операции, проведенные ВС РФ в 2024 году имеют важное значение, считает эксперт.
Вся военная наука делится на три уровня: тактический, оперативный и стратегический. И каждая из перечисленных операций — это тактический уровень, но все вместе они меняют картину боевых действий, указал полковник запаса.
"К примеру, Авдеевка и Часов Яр (в перспективе Константиновка, Краматорск, Славянск) это движение с двух сторон по одной дуге. То есть со стороны Авдеевки, Покровска (Красноармейска. — Ред.), развилки на Угледар и выше к Часов Яру, и со стороны Бахмута (Артемовска. — Ред.) через Часов Яр и Константиновку во встречном направлении, замыкая дугу и организовывая так называемый Донбасский котел", — подчеркнул Пинчук.
Так что самое важное то, что эти операции организованы, но следующий этап — это переход от тактических операций на оперативно-стратегический уровень, то есть прорыв фронта. Это и будет являться целью российской армии в новом 2025 году, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Пинчука о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС России на сайте Украина.ру.
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