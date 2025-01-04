Прорыв фронта и Донбасский котел: командир батальона "БАРС-13" рассказал о целях ВС РФ в 2025 году - 04.01.2025 Украина.ру
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Прорыв фронта и Донбасский котел: командир батальона "БАРС-13" рассказал о целях ВС РФ в 2025 году
Прорыв фронта и Донбасский котел: командир батальона "БАРС-13" рассказал о целях ВС РФ в 2025 году - 04.01.2025 Украина.ру
Прорыв фронта и Донбасский котел: командир батальона "БАРС-13" рассказал о целях ВС РФ в 2025 году
Следующий этап СВО — это переход от тактических операций на оперативно-стратегический уровень, то есть прорыв фронта. Это будет являться целью ВС РФ в новом 2025 году. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона "БАРС-13" (2023-2024), полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР Андрей Пинчук
2025-01-04T15:57
2025-01-04T15:57
новости
россия
авдеевка
донецкая народная республика
андрей пинчук
часов яр
славянск
краматорск
покровск/красноармейск
наступление
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Освобождение Авдеевки, бои на севере Харьковской области, ликвидация плацдарма ВСУ в Крынках, отражение наступления ВСУ в Курской области — все эти операции, проведенные ВС РФ в 2024 году имеют важное значение, считает эксперт.Вся военная наука делится на три уровня: тактический, оперативный и стратегический. И каждая из перечисленных операций — это тактический уровень, но все вместе они меняют картину боевых действий, указал полковник запаса.Так что самое важное то, что эти операции организованы, но следующий этап — это переход от тактических операций на оперативно-стратегический уровень, то есть прорыв фронта. Это и будет являться целью российской армии в новом 2025 году, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Пинчука о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС России на сайте Украина.ру.О том, будет ли при Трампе новый пик вовлечения Запада в украинский конфликт — в интервью Сергея Полетаева: Россия превратит "Орешник" в "обычную" ракету, которая будет бить Украину и пугать США на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250103/1059869293.html
россия
авдеевка
донецкая народная республика
часов яр
славянск
краматорск
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новости, россия, авдеевка, донецкая народная республика, андрей пинчук, часов яр, славянск, краматорск, покровск/красноармейск, наступление, сво, вс рф, детали, спецоперация, барс-13
Новости, Россия, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Андрей Пинчук, Часов Яр, Славянск, Краматорск, Покровск/Красноармейск, наступление, СВО, ВС РФ, детали, Спецоперация, Барс-13

Прорыв фронта и Донбасский котел: командир батальона "БАРС-13" рассказал о целях ВС РФ в 2025 году

15:57 04.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Следующий этап СВО — это переход от тактических операций на оперативно-стратегический уровень, то есть прорыв фронта. Это будет являться целью ВС РФ в новом 2025 году. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона "БАРС-13" (2023-2024), полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР Андрей Пинчук
Освобождение Авдеевки, бои на севере Харьковской области, ликвидация плацдарма ВСУ в Крынках, отражение наступления ВСУ в Курской области — все эти операции, проведенные ВС РФ в 2024 году имеют важное значение, считает эксперт.
Вся военная наука делится на три уровня: тактический, оперативный и стратегический. И каждая из перечисленных операций — это тактический уровень, но все вместе они меняют картину боевых действий, указал полковник запаса.

"К примеру, Авдеевка и Часов Яр (в перспективе Константиновка, Краматорск, Славянск) это движение с двух сторон по одной дуге. То есть со стороны Авдеевки, Покровска (Красноармейска. — Ред.), развилки на Угледар и выше к Часов Яру, и со стороны Бахмута (Артемовска. — Ред.) через Часов Яр и Константиновку во встречном направлении, замыкая дугу и организовывая так называемый Донбасский котел", — подчеркнул Пинчук.

Так что самое важное то, что эти операции организованы, но следующий этап — это переход от тактических операций на оперативно-стратегический уровень, то есть прорыв фронта. Это и будет являться целью российской армии в новом 2025 году, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Пинчука о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС России на сайте Украина.ру.
О том, будет ли при Трампе новый пик вовлечения Запада в украинский конфликт — в интервью Сергея Полетаева: Россия превратит "Орешник" в "обычную" ракету, которая будет бить Украину и пугать США на сайте Украина.ру.
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