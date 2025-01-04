https://ukraina.ru/20250104/1060111562.html

Признаки роевых дронов и fpv-дронов на оптоволокне: Пинчук рассказал, как меняется тактика на поле боя

Признаки роевых дронов и fpv-дронов на оптоволокне: Пинчук рассказал, как меняется тактика на поле боя - 04.01.2025 Украина.ру

Признаки роевых дронов и fpv-дронов на оптоволокне: Пинчук рассказал, как меняется тактика на поле боя

С обеих сторон в зоне СВО появляются признаки роевых беспилотников, fpv-дронов на оптоволокне. Поэтому ключевой фактор на поле боя — это использование дронов и реакция на них. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона "БАРС-13" (2023-2024), полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР Андрей Пинчук

2025-01-04T17:05

2025-01-04T17:05

2025-01-04T17:28

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В ходе СВО в среднем раз в полгода меняется тактика действий на поле боя, отметил военный. Если в прошлом году проблемы fpv-дронов практически не существовало, а рассказы о том, что бойцы передвигаются на мотоциклах и подобных мобильных средствах были экзотикой, то сейчас это стало правилом, добавил он.Потому что с обеих сторон совершенствуется система FPV, появляются признаки роевых дронов, fpv-дронов на оптоволокне. Поэтому ключевой фактор на поле боя — это использование дронов и реакция на них, то есть антидроновая защита, подчеркнул Пинчук.Картина боя сейчас в значительной степени привязана к дронам. Если в начале войны можно было передвигаться небольшими подразделениями, то сейчас работа штурмовых групп и групп закрепления стала практически индивидуальной, отметил эксперт. "Один, два, три человека… Более крупные подразделения сразу же вызывают реакцию дронов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Пинчука о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС России на сайте Украина.ру.О том, будет ли при Трампе новый пик вовлечения Запада в украинский конфликт — в интервью Сергея Полетаева: Россия превратит "Орешник" в "обычную" ракету, которая будет бить Украину и пугать США на сайте Украина.ру.

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новости, андрей пинчук, дроны, бпла, беспилотники, сво, защита, рэб, пво, детали, спецоперация