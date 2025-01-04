Признаки роевых дронов и fpv-дронов на оптоволокне: Пинчук рассказал, как меняется тактика на поле боя - 04.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250104/1060111562.html
Признаки роевых дронов и fpv-дронов на оптоволокне: Пинчук рассказал, как меняется тактика на поле боя
Признаки роевых дронов и fpv-дронов на оптоволокне: Пинчук рассказал, как меняется тактика на поле боя - 04.01.2025 Украина.ру
Признаки роевых дронов и fpv-дронов на оптоволокне: Пинчук рассказал, как меняется тактика на поле боя
С обеих сторон в зоне СВО появляются признаки роевых беспилотников, fpv-дронов на оптоволокне. Поэтому ключевой фактор на поле боя — это использование дронов и реакция на них. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона "БАРС-13" (2023-2024), полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР Андрей Пинчук
2025-01-04T17:05
2025-01-04T17:28
новости
андрей пинчук
дроны
бпла
беспилотники
сво
защита
рэб
пво
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058664986_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6f74d324af538f94d377829fa9e6793d.jpg
В ходе СВО в среднем раз в полгода меняется тактика действий на поле боя, отметил военный. Если в прошлом году проблемы fpv-дронов практически не существовало, а рассказы о том, что бойцы передвигаются на мотоциклах и подобных мобильных средствах были экзотикой, то сейчас это стало правилом, добавил он.Потому что с обеих сторон совершенствуется система FPV, появляются признаки роевых дронов, fpv-дронов на оптоволокне. Поэтому ключевой фактор на поле боя — это использование дронов и реакция на них, то есть антидроновая защита, подчеркнул Пинчук.Картина боя сейчас в значительной степени привязана к дронам. Если в начале войны можно было передвигаться небольшими подразделениями, то сейчас работа штурмовых групп и групп закрепления стала практически индивидуальной, отметил эксперт. "Один, два, три человека… Более крупные подразделения сразу же вызывают реакцию дронов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Пинчука о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС России на сайте Украина.ру.О том, будет ли при Трампе новый пик вовлечения Запада в украинский конфликт — в интервью Сергея Полетаева: Россия превратит "Орешник" в "обычную" ракету, которая будет бить Украину и пугать США на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250104/1060107745.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058664986_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c0745c7b6b6cb488b61b9fd856dc960e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, андрей пинчук, дроны, бпла, беспилотники, сво, защита, рэб, пво, детали, спецоперация
Новости, Андрей Пинчук, дроны, БПЛА, беспилотники, СВО, защита, РЭБ, ПВО, детали, Спецоперация

Признаки роевых дронов и fpv-дронов на оптоволокне: Пинчук рассказал, как меняется тактика на поле боя

17:05 04.01.2025 (обновлено: 17:28 04.01.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
Подготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
С обеих сторон в зоне СВО появляются признаки роевых беспилотников, fpv-дронов на оптоволокне. Поэтому ключевой фактор на поле боя — это использование дронов и реакция на них. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона "БАРС-13" (2023-2024), полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР Андрей Пинчук
В ходе СВО в среднем раз в полгода меняется тактика действий на поле боя, отметил военный. Если в прошлом году проблемы fpv-дронов практически не существовало, а рассказы о том, что бойцы передвигаются на мотоциклах и подобных мобильных средствах были экзотикой, то сейчас это стало правилом, добавил он.
Потому что с обеих сторон совершенствуется система FPV, появляются признаки роевых дронов, fpv-дронов на оптоволокне. Поэтому ключевой фактор на поле боя — это использование дронов и реакция на них, то есть антидроновая защита, подчеркнул Пинчук.
"Если раньше это были только антидроновые накидки, то сейчас это разнообразные средства РЭБ, но только РЭБ уже недостаточно, к ним добавляются средства ПВО, такие как ЗУ, крупнокалиберные пулеметы", — рассказал полковник запаса.
Картина боя сейчас в значительной степени привязана к дронам. Если в начале войны можно было передвигаться небольшими подразделениями, то сейчас работа штурмовых групп и групп закрепления стала практически индивидуальной, отметил эксперт.
"Один, два, три человека… Более крупные подразделения сразу же вызывают реакцию дронов", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Пинчука о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС России на сайте Украина.ру.
О том, будет ли при Трампе новый пик вовлечения Запада в украинский конфликт — в интервью Сергея Полетаева: Россия превратит "Орешник" в "обычную" ракету, которая будет бить Украину и пугать США на сайте Украина.ру.
11:24
Беженец из ДНР рассказал о немецких военных в Часовом ЯреНемцы-артиллеристы были замечены в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал в интервью РИА Новости житель города Валерий Дорош
 
НовостиАндрей ПинчукдроныБПЛАбеспилотникиСВОзащитаРЭБПВОдеталиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:33У ВСУ есть две ключевые задачи: Пинчук объяснил, каких "сюрпризов" нужно ждать от Украины в 2025 году
18:07Украина потеряла смысл существования без этой войны: эксперт о том, чем могут закончиться переговоры
17:33Противник освоил новую тактику: Герой ДНР о том, как ВСУ комбинируют БПЛА с артиллерией и минометами
17:05Признаки роевых дронов и fpv-дронов на оптоволокне: Пинчук рассказал, как меняется тактика на поле боя
16:11Сможет ли Зеленский управлять Украиной из Великобритании? Ищенко об "удалëнке" для политиков
16:00"Матрос Чижик" – киевский фильм, снятый немцем и "опричником" Ивана Грозного
15:57Прорыв фронта и Донбасский котел: командир батальона "БАРС-13" рассказал о целях ВС РФ в 2025 году
15:23Отражение "контрнаступа" ВСУ и взятие Авдеевки: полковник запаса назвал главные операции ВС РФ 2024 года
14:44Приднестровье переходит на режим ЧП. Как приднестровцы живут без российского газа
14:23"Чернигов — хорошо прилетело": подполье сообщило о мощных взрывах в районе старого аэродрома
13:13Число раненных при обстреле Горловки выросло до десяти — Приходько
12:37Глава U.S. Steel назвал "позорным" решение Байдена о блокировке сделки по покупке компании
12:25Снайпер "Сова": Я поверил в Бога здесь, на войне
12:03Суд вынесет приговор Трампу по делу порнозвезды за 10 дней до инаугурации — AP
11:24Беженец из ДНР рассказал о немецких военных в Часовом Яре
10:54Чего ждёт Одесса сегодня? Певица Миллена Субботина о спецоперации на Украине и надеждах на 2025 год
10:39Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 16 беспилотников — Минобороны
10:04Представители новой администрации Сирии отказали в рукопожатии главе МИД Германии Бербок
09:30Захарова ответила на призыв главы МИД Германии Бербок отказаться от российских баз в Сирии
08:00Ищенко рассказал, как Путин "на одном квадратном метре" обыграл "Семибанкирщину"
Лента новостейМолния