Демонстрация силы со стороны России нейтрализует козырь, который Трамп получил после Байдена - Кнутов - 25.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241125/1059132755.html
Демонстрация силы со стороны России нейтрализует козырь, который Трамп получил после Байдена - Кнутов
Демонстрация силы со стороны России нейтрализует козырь, который Трамп получил после Байдена - Кнутов - 25.11.2024 Украина.ру
Демонстрация силы со стороны России нейтрализует козырь, который Трамп получил после Байдена - Кнутов
Демонстрация силы со стороны России и удар баллистической ракетой по Южмашу нейтрализует козырь, который получил Трамп после того, как Байден неофициально разрешил использовать армию США для войны против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
2024-11-25T04:30
2024-11-25T04:30
новости
россия
сша
украина
дональд трамп
джо байден
юрий кнутов
южмаш
"орешник"
ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059130048_0:18:658:388_1920x0_80_0_0_4d310fe876dfb80f3ccfd919a157e788.jpg
Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу Южмаш в Днепропетровске. Об этом 21 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.В том, что это баллистическая ракета, у меня не было сомнений с самого начала. На опубликованных кадрах видно три взрыва, это как раз разделяющиеся головные части, отметил эксперт.Эксперт отметил, что аналогичных систем на Западе пока нет. Сейчас в США только разрабатывают "Черный орел". Комплекс создан, ракеты еще нет. По словам американцев, ракета появится только в 2026 году, добавил он.По его мнению, процесс мирного урегулирования на Украине во многом будет зависеть от действий США, и того, как поведет себя Дональд Трамп. "То, что между [вновь избранным президентом США Дональдом] Трампом и [действующим президентом Соединенных Штатов Джозефом] Байденом был договорняк, указывает на то, что Трамп хотел получить дополнительный козырь на переговорах с Россией", — указал Кнутов.Он подчеркнул, что подобная демонстрация силы со стороны России нейтрализует козырь, который получил Трамп после того, как Байден неофициально разрешил использовать армию США для войны против России, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Кнутов: Пуск "Орешника" показал, что Россия может нанести сокрушающий удар по Парижу и Лондону на сайте Украина.ру.О других особенностях и нюансах в применении Украиной дальнобойных западных ракет по России — в статье Павла Котова "США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты: куда долетят, что будет дальше".
https://ukraina.ru/20241122/1059110357.html
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059130048_59:0:599:405_1920x0_80_0_0_77237624a9ec6ad06cfe3fada6512fb5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, украина, дональд трамп, джо байден, юрий кнутов, южмаш, "орешник", ракеты, ракетный удар, война, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Юрий Кнутов, Южмаш, "Орешник", ракеты, ракетный удар, война, СВО, детали, Спецоперация

Демонстрация силы со стороны России нейтрализует козырь, который Трамп получил после Байдена - Кнутов

04:30 25.11.2024
 
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
Читать в
Демонстрация силы со стороны России и удар баллистической ракетой по Южмашу нейтрализует козырь, который получил Трамп после того, как Байден неофициально разрешил использовать армию США для войны против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу Южмаш в Днепропетровске. Об этом 21 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.
В том, что это баллистическая ракета, у меня не было сомнений с самого начала. На опубликованных кадрах видно три взрыва, это как раз разделяющиеся головные части, отметил эксперт.
"В обычном исполнении ракета точно отработала по цели. Вспышки легли одна в одну. Это говорит о том, что при нанесении удара по Парижу и Лондону последствия будут тяжелейшие для этих стран", — подчеркнул Кнутов.
Эксперт отметил, что аналогичных систем на Западе пока нет. Сейчас в США только разрабатывают "Черный орел". Комплекс создан, ракеты еще нет. По словам американцев, ракета появится только в 2026 году, добавил он.
По его мнению, процесс мирного урегулирования на Украине во многом будет зависеть от действий США, и того, как поведет себя Дональд Трамп.
"То, что между [вновь избранным президентом США Дональдом] Трампом и [действующим президентом Соединенных Штатов Джозефом] Байденом был договорняк, указывает на то, что Трамп хотел получить дополнительный козырь на переговорах с Россией", — указал Кнутов.
Он подчеркнул, что подобная демонстрация силы со стороны России нейтрализует козырь, который получил Трамп после того, как Байден неофициально разрешил использовать армию США для войны против России, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрий Кнутов: Пуск "Орешника" показал, что Россия может нанести сокрушающий удар по Парижу и Лондону на сайте Украина.ру.
О других особенностях и нюансах в применении Украиной дальнобойных западных ракет по России — в статье Павла Котова "США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты: куда долетят, что будет дальше".
Владимир Евсеев интервью
22 ноября, 05:59
Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск Сейчас во Франции завершается подготовка бригады, которая отправится на Украину до конца года. Обычных танков там мало, но там есть "Цезари" и колесная техника. Наверное, киевский режим хочет до инаугурации Трампа (до 20 января) начать некое наступление в Брянской области, чтобы оказать на него давление. Нужно подготовиться отразить эту угрозу
 
НовостиРоссияСШАУкраинаДональд ТрампДжо БайденЮрий КнутовЮжмаш"Орешник"ракетыракетный ударвойнаСВОдеталиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:31Симоньян объяснила, из-за кого Украина потеряла будущее
07:15Украина только на две трети выполнила план мобилизации - Economist
06:32Украина за неделю. Ядерная война отменяется, но обычная — пока нет
06:25Если убрать Зеленского, то ничего не изменится. Украинские эксперты бессмысленно ищут пути спасения
06:15"Она гибнет впустую": Владимир Евсеев объяснил, почему в Курахово Киев бросил на убой элитную бригаду
06:00"ВСУ этого не ожидали": военный эксперт рассказал про успехи армии РФ в Курахово, Купянске и Дзержинске
05:50Геннадий Подлесный: Запад даст Киеву ядерное оружие, но Россия встретит его на море, в воздухе и на земле
05:45Политолог: Украина движется к капитуляции, пока Запад повышает ставки и готовится к большому торгу
05:30Военный эксперт о том, почему после Южмаша в Киев может прилететь "Орешник" с "обычной" боеголовкой
05:15Евсеев: зимой Украина может начать наступление в Брянской области, чтобы оказать давление на Трампа
05:00ВС РФ разгромили врага в Ольговском лесу и готовятся срезать два "кармана" в Коренево и Судже — Евсеев
04:45На Западе закрыли глаза на Крым и Донбасс, но еще остается вопрос с Херсоном и с Запорожьем — эксперт
04:30Демонстрация силы со стороны России нейтрализует козырь, который Трамп получил после Байдена - Кнутов
04:15Никакой заморозки: политолог о том, почему нельзя останавливать боевые действия на время переговоров
04:00Политолог: Запад еще надеется "разменять" Курский плацдарм, но Россия держит в запасе "корейский козырь"
03:45"Мы обязательно победим": Евсеев о том, сколько еще продлится война и как Трамп будет помогать Украине
03:30Ставка на Курск: эксперт раскрыл, почему территориальный вопрос остается очень важным для переговоров
03:18Книголюбы против русофобов - феномен "Орешкина"
03:15Евсеев: освобождение Курской области может затянуться до весны, если ВСУ решатся на зимнюю авантюру
03:00Кнутов рассказал, как пуск "Орешника" показал Западу, что Россия может ударить по Лондону и Парижу
Лента новостейМолния