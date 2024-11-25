Демонстрация силы со стороны России нейтрализует козырь, который Трамп получил после Байдена - Кнутов
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
Демонстрация силы со стороны России и удар баллистической ракетой по Южмашу нейтрализует козырь, который получил Трамп после того, как Байден неофициально разрешил использовать армию США для войны против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу Южмаш в Днепропетровске. Об этом 21 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.
В том, что это баллистическая ракета, у меня не было сомнений с самого начала. На опубликованных кадрах видно три взрыва, это как раз разделяющиеся головные части, отметил эксперт.
"В обычном исполнении ракета точно отработала по цели. Вспышки легли одна в одну. Это говорит о том, что при нанесении удара по Парижу и Лондону последствия будут тяжелейшие для этих стран", — подчеркнул Кнутов.
Эксперт отметил, что аналогичных систем на Западе пока нет. Сейчас в США только разрабатывают "Черный орел". Комплекс создан, ракеты еще нет. По словам американцев, ракета появится только в 2026 году, добавил он.
"То, что между [вновь избранным президентом США Дональдом] Трампом и [действующим президентом Соединенных Штатов Джозефом] Байденом был договорняк, указывает на то, что Трамп хотел получить дополнительный козырь на переговорах с Россией", — указал Кнутов.
Он подчеркнул, что подобная демонстрация силы со стороны России нейтрализует козырь, который получил Трамп после того, как Байден неофициально разрешил использовать армию США для войны против России, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрий Кнутов: Пуск "Орешника" показал, что Россия может нанести сокрушающий удар по Парижу и Лондону на сайте Украина.ру.
О других особенностях и нюансах в применении Украиной дальнобойных западных ракет по России — в статье Павла Котова "США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты: куда долетят, что будет дальше".
22 ноября, 05:59Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск Сейчас во Франции завершается подготовка бригады, которая отправится на Украину до конца года. Обычных танков там мало, но там есть "Цезари" и колесная техника. Наверное, киевский режим хочет до инаугурации Трампа (до 20 января) начать некое наступление в Брянской области, чтобы оказать на него давление. Нужно подготовиться отразить эту угрозу