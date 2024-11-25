https://ukraina.ru/20241125/1059132755.html

Демонстрация силы со стороны России нейтрализует козырь, который Трамп получил после Байдена - Кнутов

Демонстрация силы со стороны России нейтрализует козырь, который Трамп получил после Байдена - Кнутов - 25.11.2024 Украина.ру

Демонстрация силы со стороны России нейтрализует козырь, который Трамп получил после Байдена - Кнутов

Демонстрация силы со стороны России и удар баллистической ракетой по Южмашу нейтрализует козырь, который получил Трамп после того, как Байден неофициально разрешил использовать армию США для войны против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов

2024-11-25T04:30

2024-11-25T04:30

2024-11-25T04:30

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юрий кнутов

южмаш

"орешник"

ракеты

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Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу Южмаш в Днепропетровске. Об этом 21 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.В том, что это баллистическая ракета, у меня не было сомнений с самого начала. На опубликованных кадрах видно три взрыва, это как раз разделяющиеся головные части, отметил эксперт.Эксперт отметил, что аналогичных систем на Западе пока нет. Сейчас в США только разрабатывают "Черный орел". Комплекс создан, ракеты еще нет. По словам американцев, ракета появится только в 2026 году, добавил он.По его мнению, процесс мирного урегулирования на Украине во многом будет зависеть от действий США, и того, как поведет себя Дональд Трамп. "То, что между [вновь избранным президентом США Дональдом] Трампом и [действующим президентом Соединенных Штатов Джозефом] Байденом был договорняк, указывает на то, что Трамп хотел получить дополнительный козырь на переговорах с Россией", — указал Кнутов.Он подчеркнул, что подобная демонстрация силы со стороны России нейтрализует козырь, который получил Трамп после того, как Байден неофициально разрешил использовать армию США для войны против России, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Кнутов: Пуск "Орешника" показал, что Россия может нанести сокрушающий удар по Парижу и Лондону на сайте Украина.ру.О других особенностях и нюансах в применении Украиной дальнобойных западных ракет по России — в статье Павла Котова "США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты: куда долетят, что будет дальше".

https://ukraina.ru/20241122/1059110357.html

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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, джо байден, юрий кнутов, южмаш, "орешник", ракеты, ракетный удар, война, сво, детали, спецоперация