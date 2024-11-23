Россия должна перекрыть Украине кислород в виде Европы, иначе скоро проиграет — Подлесный
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота учебного центра на базе отдельного инженерно-саперного батальона им. Д.М. Карбышева в зоне СВО
Надо было наносить удары по пунктам входа из Европы на Украину и по ключевым железнодорожным станциям, где меняют колесные пары с европейской колеи на советскую, потому что России противостоит 52 государства
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.
Он считает, что пораженные цели на Украине в ходе атак ВС РФ — это хорошо, но стоит посмотреть и в другую сторону:
“Надо было наносить удары по пунктам входа из Европы на Украину и по ключевым железнодорожным станциям, где меняют колесные пары с европейской колеи на советскую. Мы сколько угодно уничтожать те или иные объекты на Украине, но против нас работают 52 государства мира, которые привезут киевскому режиму все необходимое. Это надо прекращать, если мы хотим добиться победы малой кровью и за относительно короткий срок”.
По его словам, Россия сейчас побеждает только за счет того, что ее экономика была более мобилизационной, и российский ВПК (военно-промышленный комплекс) был более адаптирован для ведения большой войны.
“Но вечно так продолжаться не может. Поэтому надо принимать решительные меры”, — заключил Подлесный.
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