https://ukraina.ru/20241123/1059114354.html

Россия должна перекрыть Украине кислород в виде Европы, иначе скоро проиграет — Подлесный

Россия должна перекрыть Украине кислород в виде Европы, иначе скоро проиграет — Подлесный - 23.11.2024 Украина.ру

Россия должна перекрыть Украине кислород в виде Европы, иначе скоро проиграет — Подлесный

Надо было наносить удары по пунктам входа из Европы на Украину и по ключевым железнодорожным станциям, где меняют колесные пары с европейской колеи на советскую, потому что России противостоит 52 государства

2024-11-23T05:30

2024-11-23T05:30

2024-11-23T05:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.Он считает, что пораженные цели на Украине в ходе атак ВС РФ — это хорошо, но стоит посмотреть и в другую сторону:По его словам, Россия сейчас побеждает только за счет того, что ее экономика была более мобилизационной, и российский ВПК (военно-промышленный комплекс) был более адаптирован для ведения большой войны.“Но вечно так продолжаться не может. Поэтому надо принимать решительные меры”, — заключил Подлесный.С вечера 19 ноября украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в разных районах Украины. В частности, был полностью уничтожен оборонный завод "Импульс" в Сумской области, спустя час удары были нанесены по Харькову, а позднее — Конотопу Полтавской области, Днепропетровску (Днепру) и по самому Киеву.Украинцы без света, обновленная ядерная доктрина России, обстрелы. Главное на Украине на 13:30 19 ноябряМинобороны России сообщило, что ВСУ впервые применили американские баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.Подробнее об этом — в материале ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФРанее сразу четыре иностранных посольства на Украине заявили, что прекращают работу в ожидании "возможной воздушной атаки высокой интенсивности". В частности, американцам на территории Украины посоветовали быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.Полный текст интервью — Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину

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новости, украина, дональд трамп, россия, европа, вооруженные силы украины, впк, сво, поставки, детали