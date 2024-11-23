Россия должна перекрыть Украине кислород в виде Европы, иначе скоро проиграет — Подлесный - 23.11.2024 Украина.ру
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Россия должна перекрыть Украине кислород в виде Европы, иначе скоро проиграет — Подлесный
Россия должна перекрыть Украине кислород в виде Европы, иначе скоро проиграет — Подлесный - 23.11.2024 Украина.ру
Россия должна перекрыть Украине кислород в виде Европы, иначе скоро проиграет — Подлесный
Надо было наносить удары по пунктам входа из Европы на Украину и по ключевым железнодорожным станциям, где меняют колесные пары с европейской колеи на советскую, потому что России противостоит 52 государства
2024-11-23T05:30
2024-11-23T05:30
новости
украина
дональд трамп
россия
европа
вооруженные силы украины
впк
сво
поставки
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.Он считает, что пораженные цели на Украине в ходе атак ВС РФ — это хорошо, но стоит посмотреть и в другую сторону:По его словам, Россия сейчас побеждает только за счет того, что ее экономика была более мобилизационной, и российский ВПК (военно-промышленный комплекс) был более адаптирован для ведения большой войны.“Но вечно так продолжаться не может. Поэтому надо принимать решительные меры”, — заключил Подлесный.С вечера 19 ноября украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в разных районах Украины. В частности, был полностью уничтожен оборонный завод "Импульс" в Сумской области, спустя час удары были нанесены по Харькову, а позднее — Конотопу Полтавской области, Днепропетровску (Днепру) и по самому Киеву.Украинцы без света, обновленная ядерная доктрина России, обстрелы. Главное на Украине на 13:30 19 ноябряМинобороны России сообщило, что ВСУ впервые применили американские баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.Подробнее об этом — в материале ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФРанее сразу четыре иностранных посольства на Украине заявили, что прекращают работу в ожидании "возможной воздушной атаки высокой интенсивности". В частности, американцам на территории Украины посоветовали быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.Полный текст интервью — Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, дональд трамп, россия, европа, вооруженные силы украины, впк, сво, поставки, детали
Новости, Украина, Дональд Трамп, Россия, Европа, Вооруженные силы Украины, ВПК, СВО, поставки, детали

Россия должна перекрыть Украине кислород в виде Европы, иначе скоро проиграет — Подлесный

05:30 23.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота учебного центра на базе отдельного инженерно-саперного батальона им. Д.М. Карбышева в зоне СВО
Работа учебного центра на базе отдельного инженерно-саперного батальона им. Д.М. Карбышева в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Надо было наносить удары по пунктам входа из Европы на Украину и по ключевым железнодорожным станциям, где меняют колесные пары с европейской колеи на советскую, потому что России противостоит 52 государства
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.
Он считает, что пораженные цели на Украине в ходе атак ВС РФ — это хорошо, но стоит посмотреть и в другую сторону:
“Надо было наносить удары по пунктам входа из Европы на Украину и по ключевым железнодорожным станциям, где меняют колесные пары с европейской колеи на советскую. Мы сколько угодно уничтожать те или иные объекты на Украине, но против нас работают 52 государства мира, которые привезут киевскому режиму все необходимое. Это надо прекращать, если мы хотим добиться победы малой кровью и за относительно короткий срок”.
По его словам, Россия сейчас побеждает только за счет того, что ее экономика была более мобилизационной, и российский ВПК (военно-промышленный комплекс) был более адаптирован для ведения большой войны.
“Но вечно так продолжаться не может. Поэтому надо принимать решительные меры”, — заключил Подлесный.
С вечера 19 ноября украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в разных районах Украины. В частности, был полностью уничтожен оборонный завод "Импульс" в Сумской области, спустя час удары были нанесены по Харькову, а позднее — Конотопу Полтавской области, Днепропетровску (Днепру) и по самому Киеву.
Украинцы без света, обновленная ядерная доктрина России, обстрелы. Главное на Украине на 13:30 19 ноября
Минобороны России сообщило, что ВСУ впервые применили американские баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.
Подробнее об этом — в материале ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФ
Ранее сразу четыре иностранных посольства на Украине заявили, что прекращают работу в ожидании "возможной воздушной атаки высокой интенсивности". В частности, американцам на территории Украины посоветовали быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.
20 ноября, 14:18
Испугались не на шутку: посольства западных стран приостановили работу на УкраинеПоследовав примеру посольства США в Украине, представительства Испании, Италии и Греции закрылись на сегодняшний день из-за "угрозы ракетного удара по Украине". Об этом 20 ноября сообщили различные украинские и западные СМИ
Полный текст интервью — Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину
 
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