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Си Цзиньпин высказался об урегулировании украинского кризиса

Си Цзиньпин высказался об урегулировании украинского кризиса - 21.11.2024 Украина.ру

Си Цзиньпин высказался об урегулировании украинского кризиса

Необходимо объединить больше голосов, стремящихся добиться мира на Украине. На это указал председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с журналистами по итогам переговоров с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой

2024-11-21T08:42

2024-11-21T08:42

2024-11-21T08:54

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"Китай и Бразилия совместно разработали "консенсус из шести пунктов" по политическому урегулированию украинского кризиса, а также создали группу "Друзей мира" по украинскому кризису вместе с соответствующими странами Глобального Юга", - заявил Си Цзиньпин.Он отметил, что "нам необходимо объединить больше голосов, стремящихся к миру, и проложить путь к политическому урегулированию украинского кризиса".Китай и Бразилия в мае этого года совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран.Документ, во-первых, призывает все вовлеченные стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации: не расширять поле боя, не обострять боевые действия и не совершать провокаций. Во-вторых, в документе подчеркивается, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным решением украинского кризиса. В-третьих, документ призывает увеличить объем гуманитарной помощи соответствующим регионам и не допустить разрастание гуманитарного кризиса, избегать ударов по гражданскому населению и гражданским объектам, Китай и Бразилия также выступили в поддержку обмена военнопленными между сторонами конфликта.Четвертый пункт указывает на недопустимость применения оружия массового уничтожения и то, что нельзя допустить возникновение ядерного кризиса. В пятом пункте Китай и Бразилия выступили против атак на АЭС и другие мирные атомные объекты. В-шестых, стороны призвали противостоять разделению мира на замкнутые политические или экономические группировки.О других высказываниях председателя КНР по Украине - в материале "Не подливать масло в огонь": Си Цзиньпин высказался об украинском кризисе на сайте Украина.ру.

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