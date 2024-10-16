https://ukraina.ru/20241016/1058142092.html

Как покупали, так и покупают. Еврофарисейство на российских энергоносителях

Как покупали, так и покупают. Еврофарисейство на российских энергоносителях - 16.10.2024 Украина.ру

Как покупали, так и покупают. Еврофарисейство на российских энергоносителях

Украинские неонацисты, их просроченный глава Владимир Зеленский и поддерживающие их расово правильные диванные патриоты опять захлебываются от возмущения очередной "лютой зрадой" (свирепым предательством) в исполнении любимого ими Запада.

2024-10-16T17:27

2024-10-16T17:27

2024-10-16T18:00

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Конкретнее – американцами, которые внезапно и наотмашь разоблачили Чехию. Страну, чья правящая элита застолбила за собой ярлык самых отчаянных, конченых и нарванных русофобов, но на самом деле все это время жировала, жирует и намерена продолжать жировать на поставках из России. Такой вот чешский когнитивный диссонанс, щедро оплаченный кровью солдат в зоне специальной военной операции (СВО) солдат украинских и, увы, российских, про которых в Киеве думать не собираются. А на Западе так вообще никогда и не думали, а только требовали и сейчас требуют, чтобы пушечного мяса и расходного материала было больше.Речь же идет о том, что на днях американское издание Politico со ссылкой на аналитический отчет Центра изучения демократии и Центра исследований энергетики и чистоты воздуха рассказало, что Чехия, оказывается, публично и громко понося и ругая Россию, израсходовала на закупку российского же энергетического сырья в пять (!!! – Авт.) раз больше средств, чем направила на помощь Украине. В пять раз, Карл!Короче, на помощь Украине республикой было выделено 1,29 млрд евро (134 млрд руб), а на закупку российских энергоносителей – 7 млрд евро (730 млрд руб.). Более того, нефтеперерабатывающие заводы, расположенные на чешской территории, за счет предоставляемых скидок на покупку российского топлива получили более 1 млрд евро (104 млрд руб.) сверхприбыли.И это притом, что премьер-министр Чехии Петр Фиала с русофобской пеной у рта официально сообщал, что Чехия готова отказаться от российской нефти к середине 2025 года.Своим итоговым выводом Politico убило укропатриотов, распластав их правдой, как коровий корж под неотвратимой поступью стада: "Зависимость Чехии от российской нефти фактически выросла в 2023 году примерно до 60%, несмотря на намерения правительства постепенно отказаться от закупок из Москвы".Однако точно такая же или схожая картина наблюдается и в Венгрии со Словакией, которые в перечне антироссийских санкций Евросоюза, запрещающих сотрудничество с Россией, вытребовали себе исключения на торговлю энергоносителями. Поставки российской нефти по "Дружбе" в Венгрию, Чехию и Словакию сильно напрягают и ЕС, и его кураторов из США, которые радостно потирают ручонки, пересаживая Европу с дешевых российских на свои более дорогие энергоносители.И если Венгрия со Словакией давно и убежденно ведут себя как анфан террибли ЕС, то удивила укропатриотов-неонацистов, повторяю, Чехия, которая является одной из наиболее антироссийски настроенных стран в ЕС.Российская газета "Взгляд" со ссылкой на польское издание Onet подсчитала, что чешская нефтяная компания Orlen Unipetrol от закупок российской нефти, которая на 21% дешевле азербайджанской, получила профицит прибыли в размере около 1,2 млрд евро. Чуть меньше того, что Чехия вообще заработала на коммерчески выгодной для себя сделке по покупке российской нефти.Поляки первыми чуть не задохнулись от зависти и возмущения. И потребовали, чтобы и Чехия обеспечивала "нормальные" (то есть как для всех европейцев) поставки нерусской нефти через европейские трубопроводы Transalpine и Adria, а не русской через Украину.Но Чехия умеет считать деньги, отличая политику от политиканства и выгоду от вреда, и потому опирается на преимущества старой торговли. А их, преимуществ, несколько:1) логистические выгоды – по "Дружбе" поставлять ближе, чем по другим нефтепроводам -- TAL и Adria, а также Transalpine и Adria. Не говоря уже о морских поставках;2) у Чехии есть скидки на российскую нефть, поставляемую морским путем (10 долларов с барреля на российскую Urals по сравнению с маркой Brent, что покрывает возросшую стоимость доставки из-за использования теневого флота);3) тяжелая нефть Urals из России идеально подходит под чешские НПЗ, потому что эти заводы изначально строились под российскую нефть. Все остальные марки нефти приходится готовить под переработку;4) Чехия может экспортировать нефтепродукты, полученные из российской нефти, не в страны Евросоюза, а в любые другие. И получать выгоду и прибыль;5) Чехия получает более дешевое топливо для своего внутреннего рынка, чем у всех остальных стран ЕС, которые санкции соблюдают и отказываются от нефти из России, что и привело к тому, что издержки на производство растут и топливо дорожает.Впрочем, двойные стандарты, охватившие торговлю с Россией в ЕС, были всегда. И особенно ярко это проявилось после начала СВО. И просто нужно помнить, что с февраля 2022 года ЕС ввел 12 пакетов санкций против России, последовательно сокращая объемы разрешенной торговли. И даже ввел потолок цены на российскую нефть. А Еврокомиссия утверждает, что примерно 147 млрд евро из "досанкционного" товарооборота с Россией оказались под введенными ограничениями. И доля Евросоюза в товарообороте России после санкций снизилась более чем в два раза — с 36 до 15%.Однако, во-первых, как сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, доля в торговле с дружественными странами выросла в 1,7 раза — с 46 до 77%. И это – своеобразный компенсатор европотерь.Во-вторых, хотя товарооборот стран Евросоюза с Россией в 2023 году сократился в стоимостном выражении в 2,9 раза по сравнению с аномальным 2022 годом, в прошлом году Россия продолжала поставлять в Евросоюз углеводороды, не находящиеся под санкциями. И в ЕС, по данным Eurostat, все равно закупили российские нефть, нефтепродукты и газ на сумму более 29 млрд евро.Конечно же, успех и прибыли Венгрии, Словакии и Чехии не могут не вызывать зависти, похожей на банальное жабодавительство, у бизнеса остальной Европы. И в первую очередь – страх наказания у евробюрократии, которая должна отчитываться перед США как она "побеждает Путина" и "отменяет Россию".И ЕС безропотно собирается и дальше стрелять себе по ногам и давить Россию санкциями и требованиями эти санкции соблюдать. Украина Зеленского тут – первый помощник. И вот как это работает: Зеленский уже сообщил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа через украинскую территорию с 1 января 2025 года. И еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон тоже тотчас же объявила о готовности ЕС заменить российский газ (14 млрд кубометров), поставляемый через Украину, после завершения контракта в январе.По словам Симсон, европейские страны имеют варианты замены российского газа. Но главное в ее словах другое – она и не скрывает, что отказ от газа из России – дело политическое, ибо продолжение использования этого газа "не имеет оправданий и является политическим выбором, который несет в себе опасность".И вот теперь Запад через СМИ, видимо, пытается напомнить об обещании и надавить на Чехию, чтобы она не забыла об обязательствах чешского премьера отказаться от российской нефти.Но беда-то Европу подстерегает с других сторон. Специалисты утверждают, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей к 2027 году является труднодостижимой целью, потому что Россия была и, как видим, остается ключевым поставщиком.К тому же, дело еще и в том, что, например, по нефти, несмотря на введенные санкции, четкого законодательного требования ЕС к своим членам прекратить покупки российской нефти по "Дружбе" нет. Более того, ЕС, в шестом пакете санкций давая право на исключение в торговле для Чехии, Словакии и Венгрии, не обозначил дату, когда это исключение истекает.И российский эксперт Игорь Юшков заявил газете "Взгляд":И Юшков как в воду глядел: глава венгерского МИД Петер Сийярто буквально 15 октября 2024 года в интервью РИА Новости заявил, что Будапешт наложит вето на нефтяные санкции ЕС при отмене указанного выше исключения в торговле для Венгрии. "Санкции пересматриваются каждые шесть месяцев. И пока действуют санкции, эти исключения должны оставаться в силе, в противном случае мы наложим вето на санкции", — сказал он четко и недвусмысленно.А еще раньше об отказе ЕС от российского трубопроводного газа в 2027–2028 годах он говорил от имени Венгрии: "Это абсолютно иррациональный подход. Потому что этот подход не имеет ничего общего с физикой. Этот вопрос не имеет отношения к экономической конкурентоспособности. Этот вопрос не имеет ничего общего с "зеленым переходом". Это чисто политическое обязательство. А принятие политических обязательств в сфере энергетики просто не имеет смысла. Такого рода догматичный идеологический подход для нас не подходит".По словам Сийярто, лидеры остальных стран ЕС хорошо это понимают, поэтому исключения на поставки трубопроводной нефти в Чехию, Венгрию и Словакию предоставляются и сохраняются. И даже больше – в сложившихся условиях они являются примером, как нужно защищать свои национальные интересы.А такой пример может оказаться заразительным. Вот американцы и их политическая прислуга в ЕС и ярятся угрозами. Но пока безрезультатно. И СВО продолжается, подпитывая эту безрезультативность…Ещё на эту тему: "Война на Украине отвлекает": что стоит за обещанием Подоляка греть ЕС без России

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