https://ukraina.ru/20241016/1058142092.html
Как покупали, так и покупают. Еврофарисейство на российских энергоносителях
Как покупали, так и покупают. Еврофарисейство на российских энергоносителях - 16.10.2024 Украина.ру
Как покупали, так и покупают. Еврофарисейство на российских энергоносителях
Украинские неонацисты, их просроченный глава Владимир Зеленский и поддерживающие их расово правильные диванные патриоты опять захлебываются от возмущения очередной "лютой зрадой" (свирепым предательством) в исполнении любимого ими Запада.
2024-10-16T17:27
2024-10-16T17:27
2024-10-16T18:00
эксклюзив
россия
венгрия
владимир зеленский
игорь юшков
петер сийярто
ес
politico
brent
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/10/1058146086_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_704e971cceaa9f870f7830024766e43e.jpg
Конкретнее – американцами, которые внезапно и наотмашь разоблачили Чехию. Страну, чья правящая элита застолбила за собой ярлык самых отчаянных, конченых и нарванных русофобов, но на самом деле все это время жировала, жирует и намерена продолжать жировать на поставках из России. Такой вот чешский когнитивный диссонанс, щедро оплаченный кровью солдат в зоне специальной военной операции (СВО) солдат украинских и, увы, российских, про которых в Киеве думать не собираются. А на Западе так вообще никогда и не думали, а только требовали и сейчас требуют, чтобы пушечного мяса и расходного материала было больше.Речь же идет о том, что на днях американское издание Politico со ссылкой на аналитический отчет Центра изучения демократии и Центра исследований энергетики и чистоты воздуха рассказало, что Чехия, оказывается, публично и громко понося и ругая Россию, израсходовала на закупку российского же энергетического сырья в пять (!!! – Авт.) раз больше средств, чем направила на помощь Украине. В пять раз, Карл!Короче, на помощь Украине республикой было выделено 1,29 млрд евро (134 млрд руб), а на закупку российских энергоносителей – 7 млрд евро (730 млрд руб.). Более того, нефтеперерабатывающие заводы, расположенные на чешской территории, за счет предоставляемых скидок на покупку российского топлива получили более 1 млрд евро (104 млрд руб.) сверхприбыли.И это притом, что премьер-министр Чехии Петр Фиала с русофобской пеной у рта официально сообщал, что Чехия готова отказаться от российской нефти к середине 2025 года.Своим итоговым выводом Politico убило укропатриотов, распластав их правдой, как коровий корж под неотвратимой поступью стада: "Зависимость Чехии от российской нефти фактически выросла в 2023 году примерно до 60%, несмотря на намерения правительства постепенно отказаться от закупок из Москвы".Однако точно такая же или схожая картина наблюдается и в Венгрии со Словакией, которые в перечне антироссийских санкций Евросоюза, запрещающих сотрудничество с Россией, вытребовали себе исключения на торговлю энергоносителями. Поставки российской нефти по "Дружбе" в Венгрию, Чехию и Словакию сильно напрягают и ЕС, и его кураторов из США, которые радостно потирают ручонки, пересаживая Европу с дешевых российских на свои более дорогие энергоносители.И если Венгрия со Словакией давно и убежденно ведут себя как анфан террибли ЕС, то удивила укропатриотов-неонацистов, повторяю, Чехия, которая является одной из наиболее антироссийски настроенных стран в ЕС.Российская газета "Взгляд" со ссылкой на польское издание Onet подсчитала, что чешская нефтяная компания Orlen Unipetrol от закупок российской нефти, которая на 21% дешевле азербайджанской, получила профицит прибыли в размере около 1,2 млрд евро. Чуть меньше того, что Чехия вообще заработала на коммерчески выгодной для себя сделке по покупке российской нефти.Поляки первыми чуть не задохнулись от зависти и возмущения. И потребовали, чтобы и Чехия обеспечивала "нормальные" (то есть как для всех европейцев) поставки нерусской нефти через европейские трубопроводы Transalpine и Adria, а не русской через Украину.Но Чехия умеет считать деньги, отличая политику от политиканства и выгоду от вреда, и потому опирается на преимущества старой торговли. А их, преимуществ, несколько:1) логистические выгоды – по "Дружбе" поставлять ближе, чем по другим нефтепроводам -- TAL и Adria, а также Transalpine и Adria. Не говоря уже о морских поставках;2) у Чехии есть скидки на российскую нефть, поставляемую морским путем (10 долларов с барреля на российскую Urals по сравнению с маркой Brent, что покрывает возросшую стоимость доставки из-за использования теневого флота);3) тяжелая нефть Urals из России идеально подходит под чешские НПЗ, потому что эти заводы изначально строились под российскую нефть. Все остальные марки нефти приходится готовить под переработку;4) Чехия может экспортировать нефтепродукты, полученные из российской нефти, не в страны Евросоюза, а в любые другие. И получать выгоду и прибыль;5) Чехия получает более дешевое топливо для своего внутреннего рынка, чем у всех остальных стран ЕС, которые санкции соблюдают и отказываются от нефти из России, что и привело к тому, что издержки на производство растут и топливо дорожает.Впрочем, двойные стандарты, охватившие торговлю с Россией в ЕС, были всегда. И особенно ярко это проявилось после начала СВО. И просто нужно помнить, что с февраля 2022 года ЕС ввел 12 пакетов санкций против России, последовательно сокращая объемы разрешенной торговли. И даже ввел потолок цены на российскую нефть. А Еврокомиссия утверждает, что примерно 147 млрд евро из "досанкционного" товарооборота с Россией оказались под введенными ограничениями. И доля Евросоюза в товарообороте России после санкций снизилась более чем в два раза — с 36 до 15%.Однако, во-первых, как сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, доля в торговле с дружественными странами выросла в 1,7 раза — с 46 до 77%. И это – своеобразный компенсатор европотерь.Во-вторых, хотя товарооборот стран Евросоюза с Россией в 2023 году сократился в стоимостном выражении в 2,9 раза по сравнению с аномальным 2022 годом, в прошлом году Россия продолжала поставлять в Евросоюз углеводороды, не находящиеся под санкциями. И в ЕС, по данным Eurostat, все равно закупили российские нефть, нефтепродукты и газ на сумму более 29 млрд евро.Конечно же, успех и прибыли Венгрии, Словакии и Чехии не могут не вызывать зависти, похожей на банальное жабодавительство, у бизнеса остальной Европы. И в первую очередь – страх наказания у евробюрократии, которая должна отчитываться перед США как она "побеждает Путина" и "отменяет Россию".И ЕС безропотно собирается и дальше стрелять себе по ногам и давить Россию санкциями и требованиями эти санкции соблюдать. Украина Зеленского тут – первый помощник. И вот как это работает: Зеленский уже сообщил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа через украинскую территорию с 1 января 2025 года. И еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон тоже тотчас же объявила о готовности ЕС заменить российский газ (14 млрд кубометров), поставляемый через Украину, после завершения контракта в январе.По словам Симсон, европейские страны имеют варианты замены российского газа. Но главное в ее словах другое – она и не скрывает, что отказ от газа из России – дело политическое, ибо продолжение использования этого газа "не имеет оправданий и является политическим выбором, который несет в себе опасность".И вот теперь Запад через СМИ, видимо, пытается напомнить об обещании и надавить на Чехию, чтобы она не забыла об обязательствах чешского премьера отказаться от российской нефти.Но беда-то Европу подстерегает с других сторон. Специалисты утверждают, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей к 2027 году является труднодостижимой целью, потому что Россия была и, как видим, остается ключевым поставщиком.К тому же, дело еще и в том, что, например, по нефти, несмотря на введенные санкции, четкого законодательного требования ЕС к своим членам прекратить покупки российской нефти по "Дружбе" нет. Более того, ЕС, в шестом пакете санкций давая право на исключение в торговле для Чехии, Словакии и Венгрии, не обозначил дату, когда это исключение истекает.И российский эксперт Игорь Юшков заявил газете "Взгляд":И Юшков как в воду глядел: глава венгерского МИД Петер Сийярто буквально 15 октября 2024 года в интервью РИА Новости заявил, что Будапешт наложит вето на нефтяные санкции ЕС при отмене указанного выше исключения в торговле для Венгрии. "Санкции пересматриваются каждые шесть месяцев. И пока действуют санкции, эти исключения должны оставаться в силе, в противном случае мы наложим вето на санкции", — сказал он четко и недвусмысленно.А еще раньше об отказе ЕС от российского трубопроводного газа в 2027–2028 годах он говорил от имени Венгрии: "Это абсолютно иррациональный подход. Потому что этот подход не имеет ничего общего с физикой. Этот вопрос не имеет отношения к экономической конкурентоспособности. Этот вопрос не имеет ничего общего с "зеленым переходом". Это чисто политическое обязательство. А принятие политических обязательств в сфере энергетики просто не имеет смысла. Такого рода догматичный идеологический подход для нас не подходит".По словам Сийярто, лидеры остальных стран ЕС хорошо это понимают, поэтому исключения на поставки трубопроводной нефти в Чехию, Венгрию и Словакию предоставляются и сохраняются. И даже больше – в сложившихся условиях они являются примером, как нужно защищать свои национальные интересы.А такой пример может оказаться заразительным. Вот американцы и их политическая прислуга в ЕС и ярятся угрозами. Но пока безрезультатно. И СВО продолжается, подпитывая эту безрезультативность…Ещё на эту тему: "Война на Украине отвлекает": что стоит за обещанием Подоляка греть ЕС без России
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20241015/1058088522.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
эксклюзив, россия, венгрия, владимир зеленский, игорь юшков, петер сийярто, ес, politico, brent, украина, неонацисты, украинский неонацизм, украинские неонацисты, запад, сша, чехия, сво, энергоносители, энергетика
Конкретнее – американцами, которые внезапно и наотмашь разоблачили Чехию. Страну, чья правящая элита застолбила за собой ярлык самых отчаянных, конченых и нарванных русофобов, но на самом деле все это время жировала, жирует и намерена продолжать жировать на поставках из России.
Такой вот чешский когнитивный диссонанс, щедро оплаченный кровью солдат в зоне специальной военной операции (СВО) солдат украинских и, увы, российских, про которых в Киеве
думать не собираются. А на Западе так вообще никогда и не думали, а только требовали и сейчас требуют, чтобы пушечного мяса и расходного материала было больше.
Речь же идет о том, что на днях американское издание Politico
со ссылкой на аналитический отчет Центра изучения демократии и Центра исследований энергетики и чистоты воздуха рассказало, что Чехия, оказывается, публично и громко понося и ругая Россию, израсходовала на закупку российского же энергетического сырья в пять (!!! – Авт.)
раз больше средств, чем направила на помощь Украине. В пять раз, Карл!
Короче, на помощь Украине республикой было выделено 1,29 млрд евро (134 млрд руб), а на закупку российских энергоносителей – 7 млрд евро (730 млрд руб.). Более того, нефтеперерабатывающие заводы, расположенные на чешской территории, за счет предоставляемых скидок на покупку российского топлива получили более 1 млрд евро (104 млрд руб.) сверхприбыли.
И это притом, что премьер-министр Чехии Петр Фиала с русофобской пеной у рта официально сообщал, что Чехия готова отказаться от российской нефти к середине 2025 года.
Своим итоговым выводом Politico убило укропатриотов, распластав их правдой, как коровий корж под неотвратимой поступью стада: "Зависимость Чехии от российской нефти фактически выросла в 2023 году примерно до 60%, несмотря на намерения правительства постепенно отказаться от закупок из Москвы".
Однако точно такая же или схожая картина наблюдается и в Венгрии со Словакией, которые в перечне антироссийских санкций Евросоюза,
запрещающих сотрудничество с Россией, вытребовали себе исключения на торговлю энергоносителями. Поставки российской нефти по "Дружбе" в Венгрию, Чехию и Словакию сильно напрягают и ЕС, и его кураторов из США
, которые радостно потирают ручонки, пересаживая Европу
с дешевых российских на свои более дорогие энергоносители.
И если Венгрия со Словакией давно и убежденно ведут себя как анфан террибли ЕС, то удивила укропатриотов-неонацистов, повторяю, Чехия, которая является одной из наиболее антироссийски настроенных стран в ЕС.
Российская газета "Взгляд" со ссылкой на польское издание Onet подсчитала, что чешская нефтяная компания Orlen Unipetrol от закупок российской нефти, которая на 21% дешевле азербайджанской, получила профицит прибыли в размере около 1,2 млрд евро. Чуть меньше того, что Чехия вообще заработала на коммерчески выгодной для себя сделке по покупке российской нефти.
Поляки первыми чуть не задохнулись от зависти и возмущения. И потребовали, чтобы и Чехия обеспечивала "нормальные" (то есть как для всех европейцев) поставки нерусской нефти через европейские трубопроводы Transalpine и Adria, а не русской через Украину.
Но Чехия умеет считать деньги, отличая политику от политиканства и выгоду от вреда, и потому опирается на преимущества старой торговли. А их, преимуществ, несколько:
1) логистические выгоды – по "Дружбе" поставлять ближе, чем по другим нефтепроводам -- TAL и Adria, а также Transalpine и Adria. Не говоря уже о морских поставках;
2) у Чехии есть скидки на российскую нефть, поставляемую морским путем (10 долларов с барреля на российскую Urals по сравнению с маркой Brent, что покрывает возросшую стоимость доставки из-за использования теневого флота);
3) тяжелая нефть Urals из России идеально подходит под чешские НПЗ
, потому что эти заводы изначально строились под российскую нефть. Все остальные марки нефти приходится готовить под переработку;
4) Чехия может экспортировать нефтепродукты, полученные из российской нефти, не в страны Евросоюза, а в любые другие. И получать выгоду и прибыль;
5) Чехия получает более дешевое топливо для своего внутреннего рынка, чем у всех остальных стран ЕС, которые санкции соблюдают и отказываются от нефти из России, что и привело к тому, что издержки на производство растут и топливо дорожает.
Впрочем, двойные стандарты, охватившие торговлю с Россией в ЕС, были всегда. И особенно ярко это проявилось после начала СВО. И просто нужно помнить, что с февраля 2022 года ЕС ввел 12 пакетов санкций против России, последовательно сокращая объемы разрешенной торговли. И даже ввел потолок цены на российскую нефть.
А Еврокомиссия
утверждает, что примерно 147 млрд евро из "досанкционного" товарооборота с Россией оказались под введенными ограничениями. И доля Евросоюза в товарообороте России после санкций снизилась более чем в два раза — с 36 до 15%.
Однако, во-первых, как сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, доля в торговле с дружественными странами выросла в 1,7 раза — с 46 до 77%. И это – своеобразный компенсатор европотерь.
Во-вторых, хотя товарооборот стран Евросоюза с Россией в 2023 году сократился в стоимостном выражении в 2,9 раза по сравнению с аномальным 2022 годом, в прошлом году Россия продолжала поставлять в Евросоюз углеводороды, не находящиеся под санкциями. И в ЕС, по данным Eurostat, все равно закупили российские нефть, нефтепродукты и газ на сумму более 29 млрд евро.
Конечно же, успех и прибыли Венгрии, Словакии и Чехии не могут не вызывать зависти, похожей на банальное жабодавительство, у бизнеса остальной Европы. И в первую очередь – страх наказания у евробюрократии, которая должна отчитываться перед США как она "побеждает Путина
" и "отменяет Россию".
И ЕС безропотно собирается и дальше стрелять себе по ногам и давить Россию санкциями и требованиями эти санкции соблюдать. Украина Зеленского тут – первый помощник. И вот как это работает: Зеленский уже сообщил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа через украинскую территорию с 1 января 2025 года. И еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон тоже тотчас же объявила о готовности ЕС заменить российский газ (14 млрд кубометров), поставляемый через Украину, после завершения контракта в январе.
По словам Симсон, европейские страны имеют варианты замены российского газа. Но главное в ее словах другое – она и не скрывает, что отказ от газа из России – дело политическое, ибо продолжение использования этого газа "не имеет оправданий и является политическим выбором, который несет в себе опасность".
И вот теперь Запад через СМИ, видимо, пытается напомнить об обещании и надавить на Чехию, чтобы она не забыла об обязательствах чешского премьера отказаться от российской нефти.
Но беда-то Европу подстерегает с других сторон. Специалисты утверждают, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей к 2027 году является труднодостижимой целью, потому что Россия была и, как видим, остается ключевым поставщиком.
К тому же, дело еще и в том, что, например, по нефти, несмотря на введенные санкции, четкого законодательного требования ЕС к своим членам прекратить покупки российской нефти по "Дружбе" нет. Более того, ЕС, в шестом пакете санкций давая право на исключение в торговле для Чехии, Словакии и Венгрии, не обозначил дату, когда это исключение истекает.
И российский эксперт Игорь Юшков
заявил газете "Взгляд":
"…Чтобы запретить Венгрии, Чехии и Словакии получать российскую нефть по нефтепроводу "Дружба", нужно, по сути, принять новые санкции, где будет утверждена дата официального запрета. А принять такие санкции будет сложно, так как Венгрия, понятно, будет их блокировать. Венгрия ведет национально ориентированную политику что по газу, что по нефти, что по другим вопросам. Ее, возможно, не любят в Брюсселе
, есть критики, тем не менее Венгрия добилась наиболее экономически выгодных для себя решений. Думаю, что никто не будет отказываться от российской нефти, и эти три страны будут продолжать покупать российскую нефть".
И Юшков как в воду глядел: глава венгерского МИД Петер Сийярто
буквально 15 октября 2024 года в интервью РИА Новости заявил, что Будапешт
наложит вето на нефтяные санкции ЕС при отмене указанного выше исключения в торговле для Венгрии. "Санкции пересматриваются каждые шесть месяцев. И пока действуют санкции, эти исключения должны оставаться в силе, в противном случае мы наложим вето на санкции", — сказал он четко и недвусмысленно.
А еще раньше об отказе ЕС от российского трубопроводного газа в 2027–2028 годах он говорил от имени Венгрии: "Это абсолютно иррациональный подход. Потому что этот подход не имеет ничего общего с физикой. Этот вопрос не имеет отношения к экономической конкурентоспособности. Этот вопрос не имеет ничего общего с "зеленым переходом". Это чисто политическое обязательство. А принятие политических обязательств в сфере энергетики просто не имеет смысла. Такого рода догматичный идеологический подход для нас не подходит".
По словам Сийярто, лидеры остальных стран ЕС хорошо это понимают, поэтому исключения на поставки трубопроводной нефти в Чехию, Венгрию и Словакию предоставляются и сохраняются. И даже больше – в сложившихся условиях они являются примером, как нужно защищать свои национальные интересы.
А такой пример может оказаться заразительным. Вот американцы и их политическая прислуга в ЕС и ярятся угрозами. Но пока безрезультатно. И СВО продолжается, подпитывая эту безрезультативность…