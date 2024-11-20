https://ukraina.ru/20241120/1059051570.html

"В этой ситуации долго не живут": Ростислав Ищенко объяснил, почему Украина может рухнуть до 9 Мая

"В этой ситуации долго не живут": Ростислав Ищенко объяснил, почему Украина может рухнуть до 9 Мая - 20.11.2024 Украина.ру

"В этой ситуации долго не живут": Ростислав Ищенко объяснил, почему Украина может рухнуть до 9 Мая

Сейчас у европейцев нет возможности серьезно помочь Киеву. Европейский консилиум – это больше о том, как бороться с намерением Трампа повесить на Европу ответственность "за последние дни жизни украинского трупа". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-11-20T04:45

2024-11-20T04:45

2024-11-20T04:45

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ростислав ищенко

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курахово

f-16

ресурсы

фронт

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Лидеры европейских стран вместе с генсеком НАТО проводят ряд встреч для создания "внутриевропейского альянса с целью поддержки Украины без США". Но сейчас у европейцев нет возможности быстро и серьезно помочь Киеву, отметил эксперт.Более того, европейцы понимают, что в этой ситуации "долго не живут". В лучшем случае Украина доживет до 8 Марта. Насчет 9 Мая уже очень большие сомнения, добавил он."Я понимаю, что наши войска еще далеко от Днепра и тем более от Львова. Но фронт не обрушается по принципу один километр в день. Если вы не получаете ресурсов, чтобы восстановить его, он обрушается в ускоренном темпе и сопротивляться некому. Это хорошо видно на примере боев за Курахово", — констатировал обозреватель.Европейский консилиум – это больше о том, как бороться с намерением вновь избранного президента США Дональда Трампа повесить на Европу ответственность "за последние дни жизни украинского трупа", подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 Мая, Европа покажет России кукиш из-за забора на сайте Украина.ру.О различных аспектах международной политики — в интервью Дмитрия Бабича: Спаррингу Макрона и Ле Пен пришел конец, а Европа для Зеленского лучше, чем США.

https://ukraina.ru/20241119/1059039499.html

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новости, европа, киев, ростислав ищенко, дональд трамп, днепр, курахово, f-16, ресурсы, фронт, сша, военная помощь, сво, детали, спецоперация