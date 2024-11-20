"В этой ситуации долго не живут": Ростислав Ищенко объяснил, почему Украина может рухнуть до 9 Мая
© AP / Vadim GhirdaВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
© AP / Vadim Ghirda
Сейчас у европейцев нет возможности серьезно помочь Киеву. Европейский консилиум – это больше о том, как бороться с намерением Трампа повесить на Европу ответственность "за последние дни жизни украинского трупа". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Лидеры европейских стран вместе с генсеком НАТО проводят ряд встреч для создания "внутриевропейского альянса с целью поддержки Украины без США". Но сейчас у европейцев нет возможности быстро и серьезно помочь Киеву, отметил эксперт.
"Чем в этой ситуации Киеву поможет этот европейский "комитет спасения Украины"? Добрым словом? Они даже танки в последнее время слабо поставляли. И F-16 им уже давно обещали, но они все никак не дойдут", — указал Ищенко.
Более того, европейцы понимают, что в этой ситуации "долго не живут". В лучшем случае Украина доживет до 8 Марта. Насчет 9 Мая уже очень большие сомнения, добавил он.
"Я понимаю, что наши войска еще далеко от Днепра и тем более от Львова. Но фронт не обрушается по принципу один километр в день. Если вы не получаете ресурсов, чтобы восстановить его, он обрушается в ускоренном темпе и сопротивляться некому. Это хорошо видно на примере боев за Курахово", — констатировал обозреватель.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 Мая, Европа покажет России кукиш из-за забора на сайте Украина.ру.
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