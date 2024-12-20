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Макаревич окончательно "развелся" с Россией

Макаревич окончательно "развелся" с Россией - 20.12.2024 Украина.ру

Макаревич окончательно "развелся" с Россией

У лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича* в России больше не осталось имущества и бизнес-интересов. Об этом 20 декабря написало издание РБК со ссылкой на представителя музыканта Антона Чернина

2024-12-20T16:27

2024-12-20T16:27

2024-12-20T16:28

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В пятницу, 20 декабря, стало известно о том, что ФНС России закрыла московскую фирму Макаревича*, через которую он собирался пропагандировать "философию ненасилия" в дуэте с иноагентом и автором методички по "бархатным революциям" Рубеном Апресяном*. По всей видимости, это и было последним, что связывало уроженца Москвы с родиной.ФНС России помешала Макаревичу* нести в массы "романтику" "бархатных революций"После начала СВО лидер "Машины времени" уехал в Израиль вместе с женой Эйнат Кляйн, родившейся в Киеве и сыном 2022 года рождения.Позже Макаревич* избавился от недвижимости в России, а Кляйн заявила, что у их общего ребенка ни в коем случае не будет российского гражданства, и "настоящий еврей должен жить в Израиле".Когда страна начала военные действия, певец объявил, что не будет воевать за ЦАХАЛ, но, может быть, последует действиям Максима Галкина*, пообещавшего сдавать кровь для раненых израильских военнослужащих. Правда в обоих случаях история не получила никакого продолжения.Другие новости: Паспорт РФ ради лайков? Украинский блогер Бабич переехал в Россию - Mash.*Иноагент.

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новости, россия, москва, израиль, макаревич, имущество