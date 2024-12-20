Макаревич окончательно "развелся" с Россией - 20.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241220/1059841541.html
Макаревич окончательно "развелся" с Россией
Макаревич окончательно "развелся" с Россией - 20.12.2024 Украина.ру
Макаревич окончательно "развелся" с Россией
У лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича* в России больше не осталось имущества и бизнес-интересов. Об этом 20 декабря написало издание РБК со ссылкой на представителя музыканта Антона Чернина
2024-12-20T16:27
2024-12-20T16:28
новости
россия
москва
израиль
макаревич
имущество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1d/1046669697_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5862a3b53a741982d5d30d234c6ed95e.jpg
В пятницу, 20 декабря, стало известно о том, что ФНС России закрыла московскую фирму Макаревича*, через которую он собирался пропагандировать "философию ненасилия" в дуэте с иноагентом и автором методички по "бархатным революциям" Рубеном Апресяном*. По всей видимости, это и было последним, что связывало уроженца Москвы с родиной.ФНС России помешала Макаревичу* нести в массы "романтику" "бархатных революций"После начала СВО лидер "Машины времени" уехал в Израиль вместе с женой Эйнат Кляйн, родившейся в Киеве и сыном 2022 года рождения.Позже Макаревич* избавился от недвижимости в России, а Кляйн заявила, что у их общего ребенка ни в коем случае не будет российского гражданства, и "настоящий еврей должен жить в Израиле".Когда страна начала военные действия, певец объявил, что не будет воевать за ЦАХАЛ, но, может быть, последует действиям Максима Галкина*, пообещавшего сдавать кровь для раненых израильских военнослужащих. Правда в обоих случаях история не получила никакого продолжения.Другие новости: Паспорт РФ ради лайков? Украинский блогер Бабич переехал в Россию - Mash.*Иноагент.
россия
москва
израиль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1d/1046669697_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_49cc94a9fa57fa6e67fa694772638804.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, израиль, макаревич, имущество
Новости, Россия, Москва, Израиль, Макаревич, имущество

Макаревич окончательно "развелся" с Россией

16:27 20.12.2024 (обновлено: 16:28 20.12.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаседание Общественного совета при комитете Госдумы по культуре
Заседание Общественного совета при комитете Госдумы по культуре - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
У лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича* в России больше не осталось имущества и бизнес-интересов. Об этом 20 декабря написало издание РБК со ссылкой на представителя музыканта Антона Чернина
"Никаких бизнес-интересов и никакого имущества у Макаревича в России нет", - заявил собеседник агентства.
В пятницу, 20 декабря, стало известно о том, что ФНС России закрыла московскую фирму Макаревича*, через которую он собирался пропагандировать "философию ненасилия" в дуэте с иноагентом и автором методички по "бархатным революциям" Рубеном Апресяном*. По всей видимости, это и было последним, что связывало уроженца Москвы с родиной.
ФНС России помешала Макаревичу* нести в массы "романтику" "бархатных революций"
После начала СВО лидер "Машины времени" уехал в Израиль вместе с женой Эйнат Кляйн, родившейся в Киеве и сыном 2022 года рождения.
Позже Макаревич* избавился от недвижимости в России, а Кляйн заявила, что у их общего ребенка ни в коем случае не будет российского гражданства, и "настоящий еврей должен жить в Израиле".
Когда страна начала военные действия, певец объявил, что не будет воевать за ЦАХАЛ, но, может быть, последует действиям Максима Галкина*, пообещавшего сдавать кровь для раненых израильских военнослужащих. Правда в обоих случаях история не получила никакого продолжения.
Другие новости: Паспорт РФ ради лайков? Украинский блогер Бабич переехал в Россию - Mash.
*Иноагент.
 
НовостиРоссияМоскваИзраильМакаревичимущество
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:54Кандидат от Ахметова на украинское "царство"
16:54ВСУ обстреляли курский Рыльск американскими ракетами ATACMS - СМИ
16:27Макаревич окончательно "развелся" с Россией
16:27Речевое недержание Зеленского: симптом скорого слива нелегитимного президента Украины
16:18Паспорт РФ ради лайков? Украинский блогер Бабич переехал в Россию - Mash
15:57"Наш ответ": военкор Пегов связал удар по зданию СБУ в Киеве с терактом в Москве
15:51ЦБ не изменил ключевую ставку. Набиуллина объяснила почему
15:36Дональд Трамп признал: ближайшее будущее Сирии за Анкарой
15:34Где Зеленский поел бессмертия, что стоило бы спросить у Путина и чего ждать от Трампа - Семибратов
15:32ВСУ, СБУ, ТЦК: подполье сообщило, кто попал под удар ВС РФ в Киеве
15:09"Мощно": Гончаренко* рассказал, что после взрывов в Киеве в Раду пришло в 10 раз меньше депутатов
14:54Премьер Словакии пригрозил Киеву серьезным конфликтом из-за газа
14:00Дмитрук назвал Зеленского и Ермака врагами украинского народа
13:48Стратегическое спокойствие: Орбан не принял правила игры Зеленского
13:24"Пули свистели": пьяные вэсэушники заигрались в русскую рулетку и потеряли село
13:09Все ближе к Курахово: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР
13:07О мощной группировке ВСУ в лесах под Черниговом, превентивных ударах России и войне с НАТО - Самойлов
13:05"В городе ад": власти подконтрольного ВСУ Херсона призывают жителей эвакуироваться
13:03Орбан призвал молиться за Трампа
13:00Удар возмездия по СБУ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 декабря
Лента новостейМолния