Ленинградский гигант с украинскими корнями. 85 лет тяжёлому танку "КВ"

В рамках проекта были разработаны два двухбашенных танка — СМК («Сергей Миронович Киров») и Т-100 с бронёй, достигающей 60 мм (у тяжелых Т-35 и средних Т-28 — до 30 мм). По легенде, модели этих машин изначально были трёхбашенными, но Иосиф Сталин заднюю башенку убрал и поинтересовался у конструкторов, сколько тонн он снял. Конструкторы намёк вождя поняли даже с опережением — не только убрали третьи башни, но даже и построили версию СМК с одной башней и укороченной ходовой частью, что повышало скорость и манёвренность танка.

Испытания этих машин, проведённые в полевых условиях — во время штурма «линии Маннергейма», — показали, что наилучшими характеристиками обладает именно КВ. Он и был принят на вооружение.

По мнению многих исследователей, эта машина была этапной для мирового танкостроения. В нём впервые были соединены четыре элемента.

Во-первых, на танк был установлен дизельный двигатель В-2К (позже вариант этого мотора установят на Т-34) мощностью 600 л.с. На СМК стоял обычный, бензиновый.

Дизель обладал рядом достоинств: приемистость, высокая мощность, относительная пожаробезопасность (американские моторы «Либерти» на танках БТ-2 полагалось запускать в присутствии пожарника), экономичность. Впрочем, главным достоинством, в условиях СССР перебивавшим все остальные, была возможность работать на низкокачественном топливе, которое производили технически отсталые советские заводы.

Во-вторых, танк имел мощную броню, достигавшую 75 мм, которая успешно сопротивлялась наиболее массовым противотанковым орудиям вероятных противников.

В-третьих, уникальная подвеска, особенно эффективная именно на тяжёлых танках, — торсионная. Торсионы — металлические прутья, работавшие на кручение. Их достоинством была не только эффективность как упругого элемента, но и то, что они занимали мало места в корпусе танка. Сейчас торсионная подвеска используется на танках повсеместно.

В-четвёртых, это мощное орудие универсального калибра во вращающейся башне. В иностранных тяжёлых танках (французские В-1 и В-2, английский «Черчилль») орудие главного калибра размещалось в корпусе и имело большие мёртвые зоны, а в башне размещалась вспомогательная мелкокалиберная пушка.

Впрочем, если быть до конца честным, то именно с вооружением-то у КВ не заладилось. Первоначально установленная в танк 76 мм пушка Л-11 была самым мощным из советских танковых орудий и вполне на уровне требований 1939 года. Но буквально тут же выяснилось, что для борьбы с финскими ДОТами она не годится, как не годится и для борьбы с перспективными немецкими танками (советская разведка правильно их характеристики определить не смогла, но то, что у немцев будут танки с более мощной бронёй, угадала правильно).

Предполагалось, что танк будет вооружён длинноствольной 76 мм пушкой, но её так и не разработали. В результате наиболее массовые модели КВ-1 и КВ-1с выпускались с пушкой, соответствующей Ф-34, стоявшей на Т-34. Вооружение тяжёлых и средних танков оказалось одинаковым. Более мощное орудие в штатную башню не помещалось.