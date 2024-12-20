ВСУ обстреляли курский Рыльск американскими ракетами ATACMS - СМИ - 20.12.2024 Украина.ру
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ВСУ обстреляли курский Рыльск американскими ракетами ATACMS - СМИ
ВСУ обстреляли курский Рыльск американскими ракетами ATACMS - СМИ - 20.12.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли курский Рыльск американскими ракетами ATACMS - СМИ
Вооруженные силы Украины обстреляли город Рыльск в Курской области, который находится в 30 километрах от АЭС в Курчатове. Об этом 20 декабря сообщил Телеграм-канал Shot, Mash добавил, что удары велись американскими ракетами ATACMS
2024-12-20T16:54
2024-12-20T16:54
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Shot утверждает, что под обстрел попало здание автовокзала, школы № 1, Дома культуры и педагогического училища. По сведениями телеграм-канала Mash, ВСУ били по Рыльску ракетами ATACMS. Также издание сообщило о троих пострадавших.Сообщается, что на месте работают экстренные службы, а врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уже вылетел в регион из Москвы.ВСУ уже несколько раз били вглубь российских территорий американскими и британскими дальнобойными ракета ATACMS и Storm Shadow. Россия отвечала им массированными прилетами по энергетическим и военным объектам, в том числе баллистической ракетой "Орешник".Кроме того, президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал киевский режим и курирующий его Запад о последствиях, однако услышан не был.Комментируя ситуацию, американский военный эксперт Уилл Шрайвер обвинил Вашингтон в неразумном поведении, заявив, что его последствия будут удручающими."Глупец узнается по поступкам. Как раз в тот момент, когда я начал думать, что США и другие были "напуганы" событиями последних нескольких недель, они выпустили еще один небольшой и бесполезный залп ATACMS по России", - сказал Шрайвер."Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по ТаганрогуДругие новости: ВСУ, СБУ, ТЦК: подполье сообщило, кто попал под удар ВС РФ в Киеве.
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новости, россия, курская область, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, сбу, atacms
Новости, Россия, Курская область, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, СБУ, ATACMS

ВСУ обстреляли курский Рыльск американскими ракетами ATACMS - СМИ

16:54 20.12.2024
 
Фото: соцсети, ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области
Фото: соцсети, ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области
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Вооруженные силы Украины обстреляли город Рыльск в Курской области, который находится в 30 километрах от АЭС в Курчатове. Об этом 20 декабря сообщил Телеграм-канал Shot, Mash добавил, что удары велись американскими ракетами ATACMS
Shot утверждает, что под обстрел попало здание автовокзала, школы № 1, Дома культуры и педагогического училища. По сведениями телеграм-канала Mash, ВСУ били по Рыльску ракетами ATACMS. Также издание сообщило о троих пострадавших.
"Мирная жительница Рыльска погибла в результате массированного обстрела ВСУ ракетами ATACMS. Во время атаки она находилась у ДК, где ее и застал вражеский снаряд", - уточнил телеграм-канал Readovka.
Сообщается, что на месте работают экстренные службы, а врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уже вылетел в регион из Москвы.
ВСУ уже несколько раз били вглубь российских территорий американскими и британскими дальнобойными ракета ATACMS и Storm Shadow. Россия отвечала им массированными прилетами по энергетическим и военным объектам, в том числе баллистической ракетой "Орешник".
Кроме того, президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал киевский режим и курирующий его Запад о последствиях, однако услышан не был.
Комментируя ситуацию, американский военный эксперт Уилл Шрайвер обвинил Вашингтон в неразумном поведении, заявив, что его последствия будут удручающими.
"Глупец узнается по поступкам. Как раз в тот момент, когда я начал думать, что США и другие были "напуганы" событиями последних нескольких недель, они выпустили еще один небольшой и бесполезный залп ATACMS по России", - сказал Шрайвер.
"Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по Таганрогу
Другие новости: ВСУ, СБУ, ТЦК: подполье сообщило, кто попал под удар ВС РФ в Киеве.
 
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