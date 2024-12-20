Паспорт РФ ради лайков? Украинский блогер Бабич переехал в Россию - Mash
Фото: соцсети, блогер Артур Бабич
Украинский блогер Артур Бабич заявил корреспонденту телеграм-канала Mash, что вернулся в Россию навсегда и больше не скажет ни одного плохого слова "о стране, которую любит"
"С его слов, уезжать за границу больше не планирует. Хочет получить паспорт РФ и осесть в Необъятной - потому что тут аудитория, легче делать контент и прочее блогерское. Бабич уезжал из России после начала СВО. Жил в Штатах, но там как-то не пошло - стал жаловаться на безденежье и трудности перевода. Потом отправился в Армению. Там тоже не срослось. В итоге сказал: скучаю по России. За это на Украине его прозвали предателем, а самые оголтелые незалежники стали угрожать", - сообщил канал.
Бабич - уроженец Кривого Рога, состоял в тиктокерском доме Dream Team House вместе с российским блогером Даней Милохиным. Оба покинули Россию в 2022 году и дуэтом исполнили гимн Украины во время прямой трансляции в соцсети.
В сентябре текущего года Бабич признался подписчикам, что жалеет о переезде в США, ведь российская аудитория дала украинским тиктокерам все, что у них есть, а теперь они проклинают Россию. Бабич пообещал, что больше никогда не скажет ничего плохого "о стране, которую любит" и добавил, что он мечтает получить гражданство РФ и отказаться от украинского.
Также ранее Бабич заявлял, что если бы можно было отмотать назад время, то он бы не улетел в США, а также добавил, что готов пойти на СВО.
"На меня подписаны подростки, у которых отцы на фронте. А я совершаю такой поступок. Можно было бы отмотать назад, я бы никуда не улетел", - сказал он.
*Иноагент.