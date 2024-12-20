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Паспорт РФ ради лайков? Украинский блогер Бабич переехал в Россию - Mash

Паспорт РФ ради лайков? Украинский блогер Бабич переехал в Россию - Mash - 20.12.2024 Украина.ру

Паспорт РФ ради лайков? Украинский блогер Бабич переехал в Россию - Mash

Украинский блогер Артур Бабич заявил корреспонденту телеграм-канала Mash, что вернулся в Россию навсегда и больше не скажет ни одного плохого слова "о стране, которую любит"

2024-12-20T16:18

2024-12-20T16:18

2024-12-20T16:18

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Бабич - уроженец Кривого Рога, состоял в тиктокерском доме Dream Team House вместе с российским блогером Даней Милохиным. Оба покинули Россию в 2022 году и дуэтом исполнили гимн Украины во время прямой трансляции в соцсети.В сентябре текущего года Бабич признался подписчикам, что жалеет о переезде в США, ведь российская аудитория дала украинским тиктокерам все, что у них есть, а теперь они проклинают Россию. Бабич пообещал, что больше никогда не скажет ничего плохого "о стране, которую любит" и добавил, что он мечтает получить гражданство РФ и отказаться от украинского.Также ранее Бабич заявлял, что если бы можно было отмотать назад время, то он бы не улетел в США, а также добавил, что готов пойти на СВО."На меня подписаны подростки, у которых отцы на фронте. А я совершаю такой поступок. Можно было бы отмотать назад, я бы никуда не улетел", - сказал он.Другие новости: ФНС России помешала Макаревичу* нести в массы "романтику" "бархатных революций".*Иноагент.

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новости, россия, украина, сша, даня милохин, макаревич, блогер