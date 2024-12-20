Паспорт РФ ради лайков? Украинский блогер Бабич переехал в Россию - Mash - 20.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241220/1059840540.html
Паспорт РФ ради лайков? Украинский блогер Бабич переехал в Россию - Mash
Паспорт РФ ради лайков? Украинский блогер Бабич переехал в Россию - Mash - 20.12.2024 Украина.ру
Паспорт РФ ради лайков? Украинский блогер Бабич переехал в Россию - Mash
Украинский блогер Артур Бабич заявил корреспонденту телеграм-канала Mash, что вернулся в Россию навсегда и больше не скажет ни одного плохого слова "о стране, которую любит"
2024-12-20T16:18
2024-12-20T16:18
новости
россия
украина
сша
даня милохин
макаревич
блогер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059839898_0:122:1200:797_1920x0_80_0_0_3adc861a57a611e4fbdef7197283b7e6.png
Бабич - уроженец Кривого Рога, состоял в тиктокерском доме Dream Team House вместе с российским блогером Даней Милохиным. Оба покинули Россию в 2022 году и дуэтом исполнили гимн Украины во время прямой трансляции в соцсети.В сентябре текущего года Бабич признался подписчикам, что жалеет о переезде в США, ведь российская аудитория дала украинским тиктокерам все, что у них есть, а теперь они проклинают Россию. Бабич пообещал, что больше никогда не скажет ничего плохого "о стране, которую любит" и добавил, что он мечтает получить гражданство РФ и отказаться от украинского.Также ранее Бабич заявлял, что если бы можно было отмотать назад время, то он бы не улетел в США, а также добавил, что готов пойти на СВО."На меня подписаны подростки, у которых отцы на фронте. А я совершаю такой поступок. Можно было бы отмотать назад, я бы никуда не улетел", - сказал он.Другие новости: ФНС России помешала Макаревичу* нести в массы "романтику" "бархатных революций".*Иноагент.
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059839898_137:0:1200:797_1920x0_80_0_0_ee2bc2c0ff988f2c848bc36656412c2c.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сша, даня милохин, макаревич, блогер
Новости, Россия, Украина, США, Даня Милохин, Макаревич, блогер

Паспорт РФ ради лайков? Украинский блогер Бабич переехал в Россию - Mash

16:18 20.12.2024
 
Фото: соцсети, блогер Артур Бабич
Фото: соцсети, блогер Артур Бабич
Читать в
ДзенTelegram
Украинский блогер Артур Бабич заявил корреспонденту телеграм-канала Mash, что вернулся в Россию навсегда и больше не скажет ни одного плохого слова "о стране, которую любит"

"С его слов, уезжать за границу больше не планирует. Хочет получить паспорт РФ и осесть в Необъятной - потому что тут аудитория, легче делать контент и прочее блогерское. Бабич уезжал из России после начала СВО. Жил в Штатах, но там как-то не пошло - стал жаловаться на безденежье и трудности перевода. Потом отправился в Армению. Там тоже не срослось. В итоге сказал: скучаю по России. За это на Украине его прозвали предателем, а самые оголтелые незалежники стали угрожать", - сообщил канал.

Бабич - уроженец Кривого Рога, состоял в тиктокерском доме Dream Team House вместе с российским блогером Даней Милохиным. Оба покинули Россию в 2022 году и дуэтом исполнили гимн Украины во время прямой трансляции в соцсети.
В сентябре текущего года Бабич признался подписчикам, что жалеет о переезде в США, ведь российская аудитория дала украинским тиктокерам все, что у них есть, а теперь они проклинают Россию. Бабич пообещал, что больше никогда не скажет ничего плохого "о стране, которую любит" и добавил, что он мечтает получить гражданство РФ и отказаться от украинского.
Также ранее Бабич заявлял, что если бы можно было отмотать назад время, то он бы не улетел в США, а также добавил, что готов пойти на СВО.
"На меня подписаны подростки, у которых отцы на фронте. А я совершаю такой поступок. Можно было бы отмотать назад, я бы никуда не улетел", - сказал он.
Другие новости: ФНС России помешала Макаревичу* нести в массы "романтику" "бархатных революций".
*Иноагент.
 
НовостиРоссияУкраинаСШАДаня МилохинМакаревичблогер
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:54Кандидат от Ахметова на украинское "царство"
16:54ВСУ обстреляли курский Рыльск американскими ракетами ATACMS - СМИ
16:27Макаревич окончательно "развелся" с Россией
16:27Речевое недержание Зеленского: симптом скорого слива нелегитимного президента Украины
16:18Паспорт РФ ради лайков? Украинский блогер Бабич переехал в Россию - Mash
15:57"Наш ответ": военкор Пегов связал удар по зданию СБУ в Киеве с терактом в Москве
15:51ЦБ не изменил ключевую ставку. Набиуллина объяснила почему
15:36Дональд Трамп признал: ближайшее будущее Сирии за Анкарой
15:34Где Зеленский поел бессмертия, что стоило бы спросить у Путина и чего ждать от Трампа - Семибратов
15:32ВСУ, СБУ, ТЦК: подполье сообщило, кто попал под удар ВС РФ в Киеве
15:09"Мощно": Гончаренко* рассказал, что после взрывов в Киеве в Раду пришло в 10 раз меньше депутатов
14:54Премьер Словакии пригрозил Киеву серьезным конфликтом из-за газа
14:00Дмитрук назвал Зеленского и Ермака врагами украинского народа
13:48Стратегическое спокойствие: Орбан не принял правила игры Зеленского
13:24"Пули свистели": пьяные вэсэушники заигрались в русскую рулетку и потеряли село
13:09Все ближе к Курахово: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР
13:07О мощной группировке ВСУ в лесах под Черниговом, превентивных ударах России и войне с НАТО - Самойлов
13:05"В городе ад": власти подконтрольного ВСУ Херсона призывают жителей эвакуироваться
13:03Орбан призвал молиться за Трампа
13:00Удар возмездия по СБУ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 декабря
Лента новостейМолния