"Наш ответ": военкор Пегов связал удар по зданию СБУ в Киеве с терактом в Москве
15:57 20.12.2024 (обновлено: 16:02 20.12.2024)
Фото: Скрин с ТГ-канала "Военно-политического обозрения", удар по одному из зданий СБУ в Киеве
Ракетный удар российских сил по зданию СБУ в Киеве — это ответ России на убийство начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом 20 декабря написал военкор Семен Пегов в своем телеграм-канале WarGonzo
"Рискнем предположить, что удар по пункту управления СБУ — это наш ответ на гибель генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, убитого несколько дней назад в результате теракта, организованного спецслужбами Украины", — заявил Пегов.
Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в своем телеграм-канале написал, что в результате удара по зданию СБУ в Киеве погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ, ТЦК (военкомат) и спецслужб.
В пятницу утром, 20 декабря, силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по нескольким объектам в Киеве. Минобороны уточнило, что целями оказались пункт управления СБУ, киевское конструкторское бюро "Луч", осуществляющее проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет РСЗО "Ольха", а также позиции ЗРК Patriot.
Похороны погибшего в результате теракта генерала Кириллова прошли в пятницу.
Проститься с начальником войск РХБЗ приехали Белоусов и Шойгу, передает агентство РИА Новости.
Проститься с начальником войск РХБЗ приехали Белоусов и Шойгу, передает агентство РИА Новости.