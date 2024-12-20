https://ukraina.ru/20241220/1059839319.html

"Наш ответ": военкор Пегов связал удар по зданию СБУ в Киеве с терактом в Москве

"Наш ответ": военкор Пегов связал удар по зданию СБУ в Киеве с терактом в Москве - 20.12.2024 Украина.ру

"Наш ответ": военкор Пегов связал удар по зданию СБУ в Киеве с терактом в Москве

Ракетный удар российских сил по зданию СБУ в Киеве — это ответ России на убийство начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом 20 декабря написал военкор Семен Пегов в своем телеграм-канале WarGonzo

2024-12-20T15:57

2024-12-20T15:57

2024-12-20T16:02

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Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в своем телеграм-канале написал, что в результате удара по зданию СБУ в Киеве погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ, ТЦК (военкомат) и спецслужб.В пятницу утром, 20 декабря, силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по нескольким объектам в Киеве. Минобороны уточнило, что целями оказались пункт управления СБУ, киевское конструкторское бюро "Луч", осуществляющее проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет РСЗО "Ольха", а также позиции ЗРК Patriot.Киев в огне: ВС РФ ударили по военным объектам Украины, включая "Луч" и "Артем"Похороны погибшего в результате теракта генерала Кириллова прошли в пятницу.Проститься с начальником войск РХБЗ приехали Белоусов и Шойгу, передает агентство РИА Новости.Также по теме: "Мощно": Гончаренко* рассказал, что после взрывов в Киеве в Раду пришло в 10 раз меньше депутатов

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новости, киев, украина, сбу, вооруженные силы украины, россия, вс рф, минобороны, семен пегов