"Наш ответ": военкор Пегов связал удар по зданию СБУ в Киеве с терактом в Москве - 20.12.2024 Украина.ру
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"Наш ответ": военкор Пегов связал удар по зданию СБУ в Киеве с терактом в Москве
"Наш ответ": военкор Пегов связал удар по зданию СБУ в Киеве с терактом в Москве - 20.12.2024 Украина.ру
"Наш ответ": военкор Пегов связал удар по зданию СБУ в Киеве с терактом в Москве
Ракетный удар российских сил по зданию СБУ в Киеве — это ответ России на убийство начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом 20 декабря написал военкор Семен Пегов в своем телеграм-канале WarGonzo
2024-12-20T15:57
2024-12-20T16:02
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Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в своем телеграм-канале написал, что в результате удара по зданию СБУ в Киеве погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ, ТЦК (военкомат) и спецслужб.В пятницу утром, 20 декабря, силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по нескольким объектам в Киеве. Минобороны уточнило, что целями оказались пункт управления СБУ, киевское конструкторское бюро "Луч", осуществляющее проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет РСЗО "Ольха", а также позиции ЗРК Patriot.Киев в огне: ВС РФ ударили по военным объектам Украины, включая "Луч" и "Артем"Похороны погибшего в результате теракта генерала Кириллова прошли в пятницу.Проститься с начальником войск РХБЗ приехали Белоусов и Шойгу, передает агентство РИА Новости.Также по теме: "Мощно": Гончаренко* рассказал, что после взрывов в Киеве в Раду пришло в 10 раз меньше депутатов
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новости, киев, украина, сбу, вооруженные силы украины, россия, вс рф, минобороны, семен пегов
Новости, Киев, Украина, СБУ, Вооруженные силы Украины, Россия, ВС РФ, Минобороны, Семен Пегов

"Наш ответ": военкор Пегов связал удар по зданию СБУ в Киеве с терактом в Москве

15:57 20.12.2024 (обновлено: 16:02 20.12.2024)
 
Фото: Скрин с ТГ-канала "Военно-политического обозрения", удар по одному из зданий СБУ в Киеве
Фото: Скрин с ТГ-канала Военно-политического обозрения, удар по одному из зданий СБУ в Киеве
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Ракетный удар российских сил по зданию СБУ в Киеве — это ответ России на убийство начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом 20 декабря написал военкор Семен Пегов в своем телеграм-канале WarGonzo
"Рискнем предположить, что удар по пункту управления СБУ — это наш ответ на гибель генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, убитого несколько дней назад в результате теракта, организованного спецслужбами Украины", — заявил Пегов.
Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в своем телеграм-канале написал, что в результате удара по зданию СБУ в Киеве погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ, ТЦК (военкомат) и спецслужб.
15:32
ВСУ, СБУ, ТЦК: подполье сообщило, кто попал под удар ВС РФ в КиевеСпецслужбы Украины разыскивают группу военных, которая якобы навела удар на здание СБУ в Киеве. Об этом 20 декабря сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в своем телеграм-канале
В пятницу утром, 20 декабря, силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по нескольким объектам в Киеве. Минобороны уточнило, что целями оказались пункт управления СБУ, киевское конструкторское бюро "Луч", осуществляющее проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет РСЗО "Ольха", а также позиции ЗРК Patriot.
Киев в огне: ВС РФ ударили по военным объектам Украины, включая "Луч" и "Артем"
Похороны погибшего в результате теракта генерала Кириллова прошли в пятницу.
Проститься с начальником войск РХБЗ приехали Белоусов и Шойгу, передает агентство РИА Новости.
Также по теме: "Мощно": Гончаренко* рассказал, что после взрывов в Киеве в Раду пришло в 10 раз меньше депутатов
 
НовостиКиевУкраинаСБУВооруженные силы УкраиныРоссияВС РФМинобороныСемен Пегов
 
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