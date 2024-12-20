https://ukraina.ru/20241220/1059839566.html
ЦБ не изменил ключевую ставку. Набиуллина объяснила почему
ЦБ не изменил ключевую ставку. Набиуллина объяснила почему - 20.12.2024 Украина.ру
ЦБ не изменил ключевую ставку. Набиуллина объяснила почему
На очередном заседании совета директоров Банк России не стал пересматривать ключевую ставку. Большинство экспертов сочли это решение неожиданным
2024-12-20T15:51
2024-12-20T15:51
2024-12-20T15:51
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инфляция
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Набиуллина пояснила, что в экономике сформировались жесткие денежно-кредитные условия, которые должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы, и формируются предпосылки для возвращения инфляции к целевому показателю в 4%.В то же время глава российского госрегулятора не исключила, что Центробанк может вернуться к вопросу повышения ключевой ставки в феврале.В июле Банк России впервые в этом году повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта - до 18% годовых, в сентябре к ней добавили еще один процентный пункт, а в октябре ставку повысили до рекордного 21%.Предыдущий рекорд был достигнут в феврале 2022 года, когда показатель поднимали до 20%.Ключевая ставка - это минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию.Повышение ключевой ставки делает деньги дороже: становится выгодно держать их на накопительных счетах, чем тратить и брать кредиты. Как следствие, снижается спрос на товары и услуги, что замедляет скорость инфляции.Другие темы: Все ближе к Курахово: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР.
https://ukraina.ru/20241119/1059039343.html
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новости, курахово, россия, донецкая народная республика, набиуллина эльвира, центробанк рф, инфляция
Новости, Курахово, Россия, Донецкая Народная Республика, Набиуллина Эльвира, Центробанк РФ, инфляция
ЦБ не изменил ключевую ставку. Набиуллина объяснила почему
На очередном заседании совета директоров Банк России не стал пересматривать ключевую ставку. Большинство экспертов сочли это решение неожиданным
"Совет директоров Банка России 20 декабря 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых", - говорится в заявлении регулятора.
Набиуллина пояснила, что в экономике сформировались жесткие денежно-кредитные условия, которые должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы, и формируются предпосылки для возвращения инфляции к целевому показателю в 4%.
В то же время глава российского госрегулятора не исключила, что Центробанк может вернуться к вопросу повышения ключевой ставки в феврале.
В июле Банк России впервые в этом году повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта - до 18% годовых, в сентябре к ней добавили еще один процентный пункт, а в октябре ставку повысили до рекордного 21%.
Предыдущий рекорд был достигнут в феврале 2022 года, когда показатель поднимали до 20%.
Ключевая ставка - это минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию.
Повышение ключевой ставки делает деньги дороже: становится выгодно держать их на накопительных счетах, чем тратить и брать кредиты. Как следствие, снижается спрос на товары и услуги, что замедляет скорость инфляции.