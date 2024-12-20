https://ukraina.ru/20241220/1059839566.html

ЦБ не изменил ключевую ставку. Набиуллина объяснила почему

ЦБ не изменил ключевую ставку. Набиуллина объяснила почему - 20.12.2024 Украина.ру

ЦБ не изменил ключевую ставку. Набиуллина объяснила почему

На очередном заседании совета директоров Банк России не стал пересматривать ключевую ставку. Большинство экспертов сочли это решение неожиданным

2024-12-20T15:51

2024-12-20T15:51

2024-12-20T15:51

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инфляция

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Набиуллина пояснила, что в экономике сформировались жесткие денежно-кредитные условия, которые должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы, и формируются предпосылки для возвращения инфляции к целевому показателю в 4%.В то же время глава российского госрегулятора не исключила, что Центробанк может вернуться к вопросу повышения ключевой ставки в феврале.В июле Банк России впервые в этом году повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта - до 18% годовых, в сентябре к ней добавили еще один процентный пункт, а в октябре ставку повысили до рекордного 21%.Предыдущий рекорд был достигнут в феврале 2022 года, когда показатель поднимали до 20%.Ключевая ставка - это минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию.Повышение ключевой ставки делает деньги дороже: становится выгодно держать их на накопительных счетах, чем тратить и брать кредиты. Как следствие, снижается спрос на товары и услуги, что замедляет скорость инфляции.Другие темы: Все ближе к Курахово: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР.

https://ukraina.ru/20241119/1059039343.html

https://ukraina.ru/20241219/1059809215.html

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новости, курахово, россия, донецкая народная республика, набиуллина эльвира, центробанк рф, инфляция