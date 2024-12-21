У них на самом деле больше бригад: киевский режим создал информационную завесу — Самойлов
© 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
То, что киевский режим бросает в Донбасс плохо обученные силы, вообще никак не подтверждает немощь противника. Накачка ВСУ техникой и вооружениями продолжается. Лучше думать, что у Украины есть в запасе 10-12 бригад, подготовленных достаточно давно, и ошибаться, чем недооценить противника
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.
Комментируя новости о том, что ВСУ в лесных массивах Черниговской и Сумской областей готовят или подготовили ударный кулак численностью в четыре бригады (10-16 тысяч человек), целью которых может быть прорыв на территории Брянской и Курской областей, эксперт отметил, что количество бригад может быть и большим.
“Украинские и западные источники еще в сентябре серьезно говорили, что у них на украинских полигонах и в странах НАТО готовятся 12-14 бригад. Это большая цифра — около 50 тысяч человек. А сообщения о трех-четырех бригадах могут быть информационной завесой”, — заявил Самойлов.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский заявил, что на Брянском направлении у Украины почти ничего нет кроме ДРГ и спецназа, которые работают вдоль границы.
"Есть одна бригада территориальной обороны, которая составляет гарнизон Чернигова. Еще в учебном центре "Десна" круглые сутки находятся солдаты и рекруты численностью в одну бригаду, которые проходят подготовку. То есть около 2,5 тысяч человек одномоментно присутствуют на полигоне", — рассказал Зимовский.
Эти силы можно бросить на захват данных направлений только при одном условии: если в Брянской области ситуация с насыщениями оборонительной полосы будет на уровне 6 августа 2024 года, считает эксперт.