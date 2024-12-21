У них на самом деле больше бригад: киевский режим создал информационную завесу — Самойлов - 21.12.2024 Украина.ру
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У них на самом деле больше бригад: киевский режим создал информационную завесу — Самойлов
У них на самом деле больше бригад: киевский режим создал информационную завесу — Самойлов - 21.12.2024 Украина.ру
У них на самом деле больше бригад: киевский режим создал информационную завесу — Самойлов
То, что киевский режим бросает в Донбасс плохо обученные силы, вообще никак не подтверждает немощь противника. Накачка ВСУ техникой и вооружениями продолжается. Лучше думать, что у Украины есть в запасе 10-12 бригад, подготовленных достаточно давно, и ошибаться, чем недооценить противника
2024-12-21T06:40
2024-12-21T06:40
новости
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.Комментируя новости о том, что ВСУ в лесных массивах Черниговской и Сумской областей готовят или подготовили ударный кулак численностью в четыре бригады (10-16 тысяч человек), целью которых может быть прорыв на территории Брянской и Курской областей, эксперт отметил, что количество бригад может быть и большим.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский заявил, что на Брянском направлении у Украины почти ничего нет кроме ДРГ и спецназа, которые работают вдоль границы."Есть одна бригада территориальной обороны, которая составляет гарнизон Чернигова. Еще в учебном центре "Десна" круглые сутки находятся солдаты и рекруты численностью в одну бригаду, которые проходят подготовку. То есть около 2,5 тысяч человек одномоментно присутствуют на полигоне", — рассказал Зимовский.Эти силы можно бросить на захват данных направлений только при одном условии: если в Брянской области ситуация с насыщениями оборонительной полосы будет на уровне 6 августа 2024 года, считает эксперт.Подробнее об этом — На Брянском направлении ВСУ почти голые, помочь может только возвращение в прошлое — ЗимовскийПолный текст интервью — Алексей Самойлов: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО
https://ukraina.ru/20241219/1059791691.html
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новости, украина, донбасс, вооруженные силы украины, нато, сво, детали
Новости, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, НАТО, СВО, детали

У них на самом деле больше бригад: киевский режим создал информационную завесу — Самойлов

06:40 21.12.2024
 
© 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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То, что киевский режим бросает в Донбасс плохо обученные силы, вообще никак не подтверждает немощь противника. Накачка ВСУ техникой и вооружениями продолжается. Лучше думать, что у Украины есть в запасе 10-12 бригад, подготовленных достаточно давно, и ошибаться, чем недооценить противника
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.
Комментируя новости о том, что ВСУ в лесных массивах Черниговской и Сумской областей готовят или подготовили ударный кулак численностью в четыре бригады (10-16 тысяч человек), целью которых может быть прорыв на территории Брянской и Курской областей, эксперт отметил, что количество бригад может быть и большим.
“Украинские и западные источники еще в сентябре серьезно говорили, что у них на украинских полигонах и в странах НАТО готовятся 12-14 бригад. Это большая цифра — около 50 тысяч человек. А сообщения о трех-четырех бригадах могут быть информационной завесой”, — заявил Самойлов.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский заявил, что на Брянском направлении у Украины почти ничего нет кроме ДРГ и спецназа, которые работают вдоль границы.
"Есть одна бригада территориальной обороны, которая составляет гарнизон Чернигова. Еще в учебном центре "Десна" круглые сутки находятся солдаты и рекруты численностью в одну бригаду, которые проходят подготовку. То есть около 2,5 тысяч человек одномоментно присутствуют на полигоне", — рассказал Зимовский.
Эти силы можно бросить на захват данных направлений только при одном условии: если в Брянской области ситуация с насыщениями оборонительной полосы будет на уровне 6 августа 2024 года, считает эксперт.
Подробнее об этом — На Брянском направлении ВСУ почти голые, помочь может только возвращение в прошлое — Зимовский
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Полный текст интервью — Алексей Самойлов: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО
 
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