https://ukraina.ru/20241221/1059811056.html

У них на самом деле больше бригад: киевский режим создал информационную завесу — Самойлов

У них на самом деле больше бригад: киевский режим создал информационную завесу — Самойлов - 21.12.2024 Украина.ру

У них на самом деле больше бригад: киевский режим создал информационную завесу — Самойлов

То, что киевский режим бросает в Донбасс плохо обученные силы, вообще никак не подтверждает немощь противника. Накачка ВСУ техникой и вооружениями продолжается. Лучше думать, что у Украины есть в запасе 10-12 бригад, подготовленных достаточно давно, и ошибаться, чем недооценить противника

2024-12-21T06:40

2024-12-21T06:40

2024-12-21T06:40

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.Комментируя новости о том, что ВСУ в лесных массивах Черниговской и Сумской областей готовят или подготовили ударный кулак численностью в четыре бригады (10-16 тысяч человек), целью которых может быть прорыв на территории Брянской и Курской областей, эксперт отметил, что количество бригад может быть и большим.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский заявил, что на Брянском направлении у Украины почти ничего нет кроме ДРГ и спецназа, которые работают вдоль границы."Есть одна бригада территориальной обороны, которая составляет гарнизон Чернигова. Еще в учебном центре "Десна" круглые сутки находятся солдаты и рекруты численностью в одну бригаду, которые проходят подготовку. То есть около 2,5 тысяч человек одномоментно присутствуют на полигоне", — рассказал Зимовский.Эти силы можно бросить на захват данных направлений только при одном условии: если в Брянской области ситуация с насыщениями оборонительной полосы будет на уровне 6 августа 2024 года, считает эксперт.Подробнее об этом — На Брянском направлении ВСУ почти голые, помочь может только возвращение в прошлое — ЗимовскийПолный текст интервью — Алексей Самойлов: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО

https://ukraina.ru/20241219/1059791691.html

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новости, украина, донбасс, вооруженные силы украины, нато, сво, детали