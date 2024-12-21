https://ukraina.ru/20241221/1059834670.html

Спецоперация на минувшей неделе. "Армия дезертиров" задумалась о новом контрнаступе

Спецоперация на минувшей неделе. "Армия дезертиров" задумалась о новом контрнаступе - 21.12.2024 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. "Армия дезертиров" задумалась о новом контрнаступе

Боевые действия на линии фронта приобретают все более динамичный и интенсивный характер.

2024-12-21T03:04

2024-12-21T03:04

2024-12-21T03:04

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Министерство обороны России сообщило, что первый из трех "кураховских мешков" в районе села Анновка окончательно уничтожен, а сам населенный пункт освобожден и тщательно зачищен от остатков ВСУ. Западнее россияне ещё ближе подошли к трассе на Курахово. Они уже менее чем в двух километрах от ключевого села Константинополь. С выходом на трассу в кольце может оказаться вся группировка ВСУ около Курахова.На Кураховском направлении действуют подразделения группировки войск "Южная". Они активно и планомерно дожимают противника в ряде населенных пунктов – Северск, Звановка, Успеновка.Значительно улучшили своё тактическое преимущество войска группировки "Запад", действующие в ЛНР, ДНР, а также в Харьковской области. К примеру, на северном фланге Купянского участка фронта российский десант жестко зацепился за правый берег Оскола в районе Масютовки и расширил плацдарм до 8 км. А позже поступила информация с южного фланга о продвижении штурмовых групп в районе Лозовой и Загрызово.По информации военкоров, у села Лозовая две штурмовые группы ВСУ попытались контратаковать наши подразделения, но были встречены огнем в упор и оставили лежать на поле взвод боевиков: "двухсотых" и "трехсотых". Раненые пытались вызвать эвакуацию, но украинские командиры решили вопрос кардинально — приказали уничтожить всех дронами- "эфпевишками".Подтверждено освобождение села Новый Комар, расположенного к северу от Великой Новосёлки. Южнее, в районе Нескучного, также зафиксировано продвижение российских войск. Активные боестолкновения продолжаются в районе Сторожевого, где штурмовые подразделения РФ пытаются взять под контроль курган Могила Сторожевая. Освобождение этой точки обеспечит огневой контроль над всем селом Сторожевое.Интенсивные бои продолжаются вокруг Покровска и Мирнограда. На участке Шевченко российские войска усилили натиск на гарнизон ВСУ в Песчаном. Западнее Новотроицкого российские подразделения совершили неожиданный маневр, вступив в бои за Нововасилевку и закрепившись на её окраинах.Одновременно часть сил форсировала реку Солёная и вошла в Волково, находящееся в одном километре к юго-западу от Песчаного. Боевые действия продолжаются к западу от Шевченко в районе Нового Труда, Зелёного и Даченского. Здесь наши штурмовые подразделения стремятся продвинуться на север.Из ежедневных сводок оборонного ведомства за минувшую неделю четко вырисовывается картина больших потерь в рядах украинских подразделений. Почти 460 солдат и офицеров ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки "Запад" ВС России. "Южная" группировка нанесла поражение четырем бригадам ВСУ в районах Часов Яра, Резниковки, Звановки, Северска и Федоровки в ДНР. Там потери противника насчитывают до 315 военнослужащих.520 солдат ВСУ недосчитались в районах Дзержинска, Песчаного, Зари, Щербиновки и Катериновки в ДНР. Подразделения группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника.175 военнослужащих и почти десять единиц техники ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки "Восток".Стоит особо подчеркнуть, что масштабы не только потерь, но и дезертирства в украинской армии увеличиваются с каждым днем. Порой уже невозможно подсчитать количество сбежавших с линии боевого соприкосновения. Ещё совсем недавно в Верховной раде озвучивали цифру в более чем сто тысяч, сейчас она увеличилась, и тенденция такова, что ВСУ в скором времени рискуют вообще остаться без солдат, которых бы хватило для поддержания состояния боеспособности.Даже западные СМИ в последнее время всё чаще обращают внимание на то обстоятельство, что подразделения ВСУ опустели более чем наполовину. Причем нехватка людей связана не только с гибелью личного состава, но и с дезертирством военнослужащих.Польские журналисты издания Gazeta Wyborcza, побеседовав с одним из украинских командиров, констатируют, что нехватка людей в ВСУ служит причиной для нестабильности. Солдаты устали, они плохо обучены, поэтому готовы подпасть под статью 408 УК за дезертирство, по которой можно получить от пяти до восьми лет лишения свободы, лишь бы не остаться на передовой и не погибнуть."Случаются периоды, когда количество самовольно оставивших части превышает число убитых и раненых. В строй вернулись всего примерно 10% „самовольщиков “", — приводит издание слова украинского офицера.Невольно возникает резонный вопрос, а куда подевалась вся эта "армия" дезертиров численностью более чем в сто тысяч человек? Да, частично "бегунки" находятся в колониях и на гауптвахтах, предпочитая отсиживаться за решеткой. Лучший вариант — находиться под судебным производством и тянуть время до вынесения приговора. Многие так и поступают, и можно предположить, что следственные органы за определённую сумму затягивают расследование.Часть дезертиров, которым удалось удрать из части, банально прячется у родственников и знакомых. Если ещё в 2022 году, когда началась специальная военная операция, таких беглых солдат выдали бы соседи, то сейчас дезертиров укрывают. Официальные украинские СМИ цифры потерь не озвучивают, но граждане видят огромное количество захоронений военнослужащих. Поэтому они стали жалеть сбежавших солдат, которым удалось таким образом сохранить жизнь.А ещё командиры ВСУ не особо пытаются вернуть дезертиров в свои воинские части. Не устраивают погони, не требуют провести облавы по прежнему месту жительства. Их зачастую списывают как пропавших без вести и не спешат докладывать вышестоящему командованию о беглецах. И получают за отсутствующих солдат полагающиеся им выплаты. При этом крайне неохотно говорят о попавших в плен или погибших, на таких особо не заработаешь.На сегодняшний день на Украине против дезертиров возбуждено около 60 тысяч уголовных дел. Сколько сбежало из окопов человек в реальности, похоже, не знают даже на Банковой. В украинской армии существуют заградотряды, чтобы не позволять подразделениям ВСУ отступать в ходе ожесточенных боев. Они расстреливают отступающих. Однако массовый характер дезертирства уже трудно остановить даже угрозой смертной казни. Есть случаи, когда сами беглецы открывают огонь по тем, кто пытается их остановить.Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Сейчас большая часть ВСУ пополнилась мобилизованными, которых в армейские ряды загребли насильно. У них нет никакой мотивации сражаться за киевский режим. Плюс невыносимые условия и огромные потери. Дезертиры просто спасают свои жизни и не хотят превращаться в „мясной фарш “. Они понимают, что боевые действия скоро закончатся, и хотят встретить этот момент живыми, а не в гробах.О расстрелах мирных жителей в приграничных районах Курской области сообщалось и прежде, в основном шла речь об убийцах из числа иностранных наемников. Им, в первую очередь, полякам и грузинам, было всё равно, кого убивать – стреляли во всё, что движется. Для развлечения убивали даже животных.Украинские нацисты оказались более изощренными в убийствах мирных граждан. Людей крошили из автоматов исключительно по национальной принадлежности. Не можешь сказать слова на украинском языке — сразу пуля в голову. Иначе как геноцидом подобное изуверство назвать нельзя.Так поступали по отношению к гражданскому населению только немецкие фашисты, которые зверствовали на территории Курской области во время войны. Украинские нацики превзошли таких "учителей" в степени жестокости.Да, мы берем украинских пленных, разбираемся в степени тяжести совершенных ими преступлений. Всех подряд не расстреливаем. Но вот таких, кто стрелял в мирных жителей, на мой взгляд, нужно сразу ставить к стенке по закону военного времени. Им не должно быть пощады. Оправдание, мол, командование приказало, в расчёт не берётся. Ты стрелял в женщин и детей, которые никакой угрозы не представляли, убивал в своё удовольствие, ради потехи, только потому, что они не понимают украинский язык. В тоже время всё больше признаков того, что ВСУ Сырского готовятся к новому наступлению. И к данному обстоятельству, несмотря на существенные потери противника в живой силе и технике, следует относиться серьезно. Отмечается общее снижение использования украинцами артиллерии и БПЛА, что ранее всегда было признаком накапливания их для удара.До максимального уровня выросли поставки из США и стран НАТО боевой техники и боеприпасов. По сообщениям из городских чатов с полигонов из западных областей отмечается массовая отправка команд резервистов на восток. Резервные бригады (до десяти механизированных и штурмовых) занимают характерную "дугу" в тыловой зоне фронта на юго-востоке вдоль границы с Брянской и Курской областью. Туда же перебрасываются дополнительные отдельные батальоны и отряды БПЛА.Всё это указывает на то, что в ближайшие недели ВСУ могут нанести новый удар. И есть основания считать, что это снова будет удар по российской территории. В преддверии инаугурации Трампа и "запуска" его плана перемирия Украина надеется занять ещё один плацдарм на российской территории для ведения переговоров "с позиции силы".При этом, в окружении генсека НАТО Рютте проговорились о других целях этого наступления, заявив, что "...резкое обострение ситуации на фронте разрушит миротворческие настроения Трампа и вынудит его отказаться от попытки договориться с русскими, перейдя к традиционной военной поддержке Украины".В этом, похоже, и состоит главная цель нового украинского наступления. Ещё один занятый кусок российской территории станет миной под любыми переговорами о мире. Россия никогда не пойдёт на таковые, пока её территории будут оккупированы. А, значит, инициативы Трампа будут нами отвергнуты, и война продолжится с прежней интенсивностью, учитывая, что Трамп импульсивен и не простит русским крушения своих планов из-за их недоговороспособности.Очевидно, что Сырский и его штаб отдают себе отчёт в критической важности этого наступления и о цене, которую придётся заплатить Украине в случае его неудачи. Фактически это станет крахом для Зеленского и концом карьеры Сырского. Поэтому к его подготовке они подходят со всей тщательностью, опираясь на полную поддержку уходящей американской администрации, которой важно разрушить планы Трампа и вынудить его продолжит начатую ими войну. Понимают это и в Пентагоне, где угрюмо ждут трамповские чистки. И, чтобы связать ему руки, там пытаются максимально поднять градус войны на Украине. Поэтому военные поставки из США выросли до максимума (на уровне весны 2023 года), а также Пентагон задействовал все свои разведывательные возможности для обеспечения успеха украинцев. Как говорится, ставка "на все"!Вне всякого сомнения, подобные факторы учитывают и детально отслеживают в соответствующих силовых структурах, в первую очередь, речь идёт о специалистах Главного разведывательного управления МО РФ.На минувшей неделе комбинированные, массированные ракетные удары наносились по регионам Украины. К примеру, по объектам в Кривом Роге в Днепропетровской области. Здесь находятся позиции и места хранения американских ракет для комплексов ATACMS, по ним и ранее наносились ракетные удары. Отвлекающим маневром был налёт дронов-камикадзе, на которые среагировали средства ПВО. Затем прилетели ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер". Взрывы от их ударов были видны во всем Кривом Роге. Они пришлись и по предприятиям военно-промышленного комплекса.Под поражение попали военные объекты в Сумской области в районе села Юнаковка, а также в городе Ромны. Через этот регион проходят логистические пункты для снабжения украинской армии, в частности тех подразделений ВСУ, которые ещё находятся в курском приграничье. Сирены воздушной тревоги звучали здесь на протяжении нескольких часов. Усилились огневые налеты по военным объектам противника в Харьковской области. Активно задействована штурмовая и армейская авиация. Поражены пункты управления одной из бригад ВСУ в северо-восточной части города.А по Киеву и области нанесены уже выверенные и точечные огневые удары. Поражён один из центров принятия решений - здание СБУ в центре города, а также военный аэродром в Василькове. Читайте также: "Давят с двух флангов": Алехин о том, как ВС РФ расширяют плацдарм в Двуречной и давят ВСУ в Лозовой

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эксклюзив, россия, украина, донецкая народная республика, дональд трамп, александр сырский, рютте, вооруженные силы украины, нато, пентагон