https://ukraina.ru/20241221/1059834392.html

Рождественское наступление и необучаемость ВСУ. Что на Украине говорят о ситуации на фронте

Рождественское наступление и необучаемость ВСУ. Что на Украине говорят о ситуации на фронте - 21.12.2024 Украина.ру

Рождественское наступление и необучаемость ВСУ. Что на Украине говорят о ситуации на фронте

На этой неделе украинские эксперты, политики и военные традиционно сокрушались по поводу дальнейшего продвижения ВС РФ на поле боя, а также обсуждали вероятность рождественского контрнаступления ВСУ вместо рождественского перемирия.

2024-12-21T03:05

2024-12-21T03:05

2024-12-21T03:05

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украина

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алексей арестович

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

офис президента

наступление

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К мыслям о новой попытке контрнаступа их подводит тот факт, что действующей администрации США остался лишь месяц, за который Зеленскому нужно максимально "усилить переговорные позиции".Последнее время США и страны ЕС буквально заливают Киев деньгами и вооружениями, готовясь к вероятному сокращению поставок администрацией Трампа. Кроме того, ежедневная насильственная мобилизация пока никак не сказывается на положении ВСУ, а украинские военные постоянно жалуются на нехватку людей. Соответственно, украинские эксперты приходят к выводу, что где-то придерживают новые бригады. В Сети гуляют кадры украинской бронетехники с новым тактическим знаком в форме квадрата, из чего эксперты делают вывод о подготовке наступления на каком-то новом участке границы с РФ.Украинские эксперты сходятся во мнении, что на данном этапе для ВСУ новое наступление было бы убийственным. Но другие вспоминают, что летний контрнаступ 2023 году, десантная операция в Крынках и Курская операция тоже подчинялись отнюдь не логике военной целесообразности, поэтому и привели к уничтожению значительной части украинских военных и техники без каких-либо ощутимых результатов.С тех пор положение ВСУ лишь усугубилось, а немногие боеспособные части гоняют с участка на участок в качестве "пожарных команд", чтобы временно купировать продвижение российской армии. К тому же и время для масштабного наступления выбрано крайне неудачно – на фронте грязь, слякоть и небольшие заморозки по ночам.Украинский телеграм-канал "Рубикон" пишет, что Киев еще может собрать пять-семь полноценных бригад, чтобы бросить их в наступление, но этого мало для серьезного прорыва, а без занятия какого-нибудь города такое наступление не даст ожидаемого пиар-эффекта. Однако авторы признают, что действия командования ВСУ не поддаются логике.Возможно, под занавес администрация Байдена решит "гульнуть на всю зарплату", чтобы израсходовать весь наличествующий у ВСУ потенциал для ослабления РФ. У самих ВСУ в этом раскладе никто не будет спрашивать мнения – им скажут, и они пойдут в котрнаступ даже на резиновых лодках в Крым при штормовом море.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* вновь отмечает, что ВСУ наступают на одни и те же грабли. "Три года подряд повторяются шаблоны, три года подряд ничему не можем научиться. Как это квалифицировать, у меня не хватает слов", - возмущается Арестович, комментируя тактику лобовых контратакующих действий ВСУ. Он искренне не понимает, почему украинское командование неспособно к обучению.Обучаемость и способность учиться на собственных ошибках свойственны тому, кто может принимать решения, а для этого требуется хотя бы толика самостоятельности. Украина же и ее армия превратились в запрограммированный дрон-камикадзе, который таранит РФ ради интересов Запада.Это понимают и многие простые солдаты, которые все чаще дезертируют (уходят в СОЧ). На текущей неделе вспыхнул скандал с массовым дезертирством в 155-й бригаде "Анна Киевская" (так на Украине переназвали Анну Ярославну), которую обучали во Франции. Главред издания "Цензор" Юрий Бутусов сообщил, что ее заполнили насильно мобилизованными и бросили под Покровск. В результате более тысячи человек просто разбежались.Издание "Громадське" опросило на днях военнослужащих в Покровске, которые признали, что город им придется оставлять и откатываться до Днепропетровской области.Майора ВСУ Иван Бакарев рассказал изданию The Economist о катастрофическом положении в Курской области. "У россиян огромное преимущество почти во всем — в численности, артиллерии, технике. Они эффективно чередуют механизированные атаки с пехотными. Украина уже потеряла примерно половину территорий, которые ранее контролировала", - сообщил майор.Украинский журналист Кирилл Сазонов пожаловался также на то, что российские авиабомбы совершенствуются и долетают теперь дальше. "КАБы в начале войны летали на 40 километров. Сейчас прокачали до 70, говорят, что доводят до 90. Это большая беда. И её никак не остановишь", - отметил Сазонов, требуя чаще бить по российским аэродромам.Неонацист из "Айдара"** Евгений Дикий опечалился по поводу того, что в окопах некому воевать. "Связываюсь с ребятами, которые там, и получаю прямой ответ: "Помнишь, много говорили о фортификациях? В Курахово фортификации есть, но некому воевать, на взводном опорном пункте, где должно быть тридцать бойцов, сидят три деда под 60. Много они навоюют?", - сокрушается Дикий. По его словам, ТЦК должны "дать необходимое количество голов".И на этой неделе министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил о возможности отправки британских инструкторов на Украину, которые должны оказать помощь в процессе мобилизации. Проще говоря, теперь ловить украинских мужиков на улицах будут британские джентльмены, как когда-то ради интересов британской короны отлавливали африканцев в колониях.* внесён в РФ в список экстремистов и террористов** запрещённая в РФ террористическая организацияАлексей Леонков: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии

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эксклюзив, россия, украина, сша, алексей арестович, евгений дикий, владимир зеленский, вооруженные силы украины, офис президента, наступление