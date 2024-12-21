Рождественское наступление и необучаемость ВСУ. Что на Украине говорят о ситуации на фронте - 21.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241221/1059834392.html
Рождественское наступление и необучаемость ВСУ. Что на Украине говорят о ситуации на фронте
Рождественское наступление и необучаемость ВСУ. Что на Украине говорят о ситуации на фронте - 21.12.2024 Украина.ру
Рождественское наступление и необучаемость ВСУ. Что на Украине говорят о ситуации на фронте
На этой неделе украинские эксперты, политики и военные традиционно сокрушались по поводу дальнейшего продвижения ВС РФ на поле боя, а также обсуждали вероятность рождественского контрнаступления ВСУ вместо рождественского перемирия.
2024-12-21T03:05
2024-12-21T03:05
эксклюзив
россия
украина
сша
алексей арестович
евгений дикий
владимир зеленский
вооруженные силы украины
офис президента
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059836493_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bec380098acc401a5afb398bbc235ee5.jpg.webp
К мыслям о новой попытке контрнаступа их подводит тот факт, что действующей администрации США остался лишь месяц, за который Зеленскому нужно максимально "усилить переговорные позиции".Последнее время США и страны ЕС буквально заливают Киев деньгами и вооружениями, готовясь к вероятному сокращению поставок администрацией Трампа. Кроме того, ежедневная насильственная мобилизация пока никак не сказывается на положении ВСУ, а украинские военные постоянно жалуются на нехватку людей. Соответственно, украинские эксперты приходят к выводу, что где-то придерживают новые бригады. В Сети гуляют кадры украинской бронетехники с новым тактическим знаком в форме квадрата, из чего эксперты делают вывод о подготовке наступления на каком-то новом участке границы с РФ.Украинские эксперты сходятся во мнении, что на данном этапе для ВСУ новое наступление было бы убийственным. Но другие вспоминают, что летний контрнаступ 2023 году, десантная операция в Крынках и Курская операция тоже подчинялись отнюдь не логике военной целесообразности, поэтому и привели к уничтожению значительной части украинских военных и техники без каких-либо ощутимых результатов.С тех пор положение ВСУ лишь усугубилось, а немногие боеспособные части гоняют с участка на участок в качестве "пожарных команд", чтобы временно купировать продвижение российской армии. К тому же и время для масштабного наступления выбрано крайне неудачно – на фронте грязь, слякоть и небольшие заморозки по ночам.Украинский телеграм-канал "Рубикон" пишет, что Киев еще может собрать пять-семь полноценных бригад, чтобы бросить их в наступление, но этого мало для серьезного прорыва, а без занятия какого-нибудь города такое наступление не даст ожидаемого пиар-эффекта. Однако авторы признают, что действия командования ВСУ не поддаются логике.Возможно, под занавес администрация Байдена решит "гульнуть на всю зарплату", чтобы израсходовать весь наличествующий у ВСУ потенциал для ослабления РФ. У самих ВСУ в этом раскладе никто не будет спрашивать мнения – им скажут, и они пойдут в котрнаступ даже на резиновых лодках в Крым при штормовом море.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* вновь отмечает, что ВСУ наступают на одни и те же грабли. "Три года подряд повторяются шаблоны, три года подряд ничему не можем научиться. Как это квалифицировать, у меня не хватает слов", - возмущается Арестович, комментируя тактику лобовых контратакующих действий ВСУ. Он искренне не понимает, почему украинское командование неспособно к обучению.Обучаемость и способность учиться на собственных ошибках свойственны тому, кто может принимать решения, а для этого требуется хотя бы толика самостоятельности. Украина же и ее армия превратились в запрограммированный дрон-камикадзе, который таранит РФ ради интересов Запада.Это понимают и многие простые солдаты, которые все чаще дезертируют (уходят в СОЧ). На текущей неделе вспыхнул скандал с массовым дезертирством в 155-й бригаде "Анна Киевская" (так на Украине переназвали Анну Ярославну), которую обучали во Франции. Главред издания "Цензор" Юрий Бутусов сообщил, что ее заполнили насильно мобилизованными и бросили под Покровск. В результате более тысячи человек просто разбежались.Издание "Громадське" опросило на днях военнослужащих в Покровске, которые признали, что город им придется оставлять и откатываться до Днепропетровской области.Майора ВСУ Иван Бакарев рассказал изданию The Economist о катастрофическом положении в Курской области. "У россиян огромное преимущество почти во всем — в численности, артиллерии, технике. Они эффективно чередуют механизированные атаки с пехотными. Украина уже потеряла примерно половину территорий, которые ранее контролировала", - сообщил майор.Украинский журналист Кирилл Сазонов пожаловался также на то, что российские авиабомбы совершенствуются и долетают теперь дальше. "КАБы в начале войны летали на 40 километров. Сейчас прокачали до 70, говорят, что доводят до 90. Это большая беда. И её никак не остановишь", - отметил Сазонов, требуя чаще бить по российским аэродромам.Неонацист из "Айдара"** Евгений Дикий опечалился по поводу того, что в окопах некому воевать. "Связываюсь с ребятами, которые там, и получаю прямой ответ: "Помнишь, много говорили о фортификациях? В Курахово фортификации есть, но некому воевать, на взводном опорном пункте, где должно быть тридцать бойцов, сидят три деда под 60. Много они навоюют?", - сокрушается Дикий. По его словам, ТЦК должны "дать необходимое количество голов".И на этой неделе министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил о возможности отправки британских инструкторов на Украину, которые должны оказать помощь в процессе мобилизации. Проще говоря, теперь ловить украинских мужиков на улицах будут британские джентльмены, как когда-то ради интересов британской короны отлавливали африканцев в колониях.* внесён в РФ в список экстремистов и террористов** запрещённая в РФ террористическая организацияАлексей Леонков: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии
https://ukraina.ru/20241220/1059833901.html
https://ukraina.ru/20241220/1059827695.html
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059836493_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_975815936b091bca0be0aa881c6a8d4c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, сша, алексей арестович, евгений дикий, владимир зеленский, вооруженные силы украины, офис президента, наступление
Эксклюзив, Россия, Украина, США, Алексей Арестович, Евгений Дикий, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Офис президента, наступление

Рождественское наступление и необучаемость ВСУ. Что на Украине говорят о ситуации на фронте

03:05 21.12.2024
 
© AP / Oleg Petrasiuk
- РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP / Oleg Petrasiuk
Читать в
ДзенTelegram
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
На этой неделе украинские эксперты, политики и военные традиционно сокрушались по поводу дальнейшего продвижения ВС РФ на поле боя, а также обсуждали вероятность рождественского контрнаступления ВСУ вместо рождественского перемирия.
К мыслям о новой попытке контрнаступа их подводит тот факт, что действующей администрации США остался лишь месяц, за который Зеленскому нужно максимально "усилить переговорные позиции".
Последнее время США и страны ЕС буквально заливают Киев деньгами и вооружениями, готовясь к вероятному сокращению поставок администрацией Трампа. Кроме того, ежедневная насильственная мобилизация пока никак не сказывается на положении ВСУ, а украинские военные постоянно жалуются на нехватку людей.
Соответственно, украинские эксперты приходят к выводу, что где-то придерживают новые бригады. В Сети гуляют кадры украинской бронетехники с новым тактическим знаком в форме квадрата, из чего эксперты делают вывод о подготовке наступления на каком-то новом участке границы с РФ.
Украинские эксперты сходятся во мнении, что на данном этапе для ВСУ новое наступление было бы убийственным. Но другие вспоминают, что летний контрнаступ 2023 году, десантная операция в Крынках и Курская операция тоже подчинялись отнюдь не логике военной целесообразности, поэтому и привели к уничтожению значительной части украинских военных и техники без каких-либо ощутимых результатов.
С тех пор положение ВСУ лишь усугубилось, а немногие боеспособные части гоняют с участка на участок в качестве "пожарных команд", чтобы временно купировать продвижение российской армии. К тому же и время для масштабного наступления выбрано крайне неудачно – на фронте грязь, слякоть и небольшие заморозки по ночам.
Вчера, 13:07
О мощной группировке ВСУ в лесах под Черниговом, превентивных ударах России и войне с НАТО - Самойлов
Украинский телеграм-канал "Рубикон" пишет, что Киев еще может собрать пять-семь полноценных бригад, чтобы бросить их в наступление, но этого мало для серьезного прорыва, а без занятия какого-нибудь города такое наступление не даст ожидаемого пиар-эффекта. Однако авторы признают, что действия командования ВСУ не поддаются логике.
Возможно, под занавес администрация Байдена решит "гульнуть на всю зарплату", чтобы израсходовать весь наличествующий у ВСУ потенциал для ослабления РФ. У самих ВСУ в этом раскладе никто не будет спрашивать мнения – им скажут, и они пойдут в котрнаступ даже на резиновых лодках в Крым при штормовом море.
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* вновь отмечает, что ВСУ наступают на одни и те же грабли. "Три года подряд повторяются шаблоны, три года подряд ничему не можем научиться. Как это квалифицировать, у меня не хватает слов", - возмущается Арестович, комментируя тактику лобовых контратакующих действий ВСУ. Он искренне не понимает, почему украинское командование неспособно к обучению.
"Самые тупые армии, самые бездарные полководцы, самое бездарное политическое руководство, на котором клейма негде было ставить, через три года войны все равно воевали лучше, чем это. Тупо научивались, понимаете. Мы - уникальнейшая армия и соцсистема, мы воюем хуже через три года, чем до этого", - добавил Арестович.
Обучаемость и способность учиться на собственных ошибках свойственны тому, кто может принимать решения, а для этого требуется хотя бы толика самостоятельности. Украина же и ее армия превратились в запрограммированный дрон-камикадзе, который таранит РФ ради интересов Запада.
Это понимают и многие простые солдаты, которые все чаще дезертируют (уходят в СОЧ). На текущей неделе вспыхнул скандал с массовым дезертирством в 155-й бригаде "Анна Киевская" (так на Украине переназвали Анну Ярославну), которую обучали во Франции. Главред издания "Цензор" Юрий Бутусов сообщил, что ее заполнили насильно мобилизованными и бросили под Покровск. В результате более тысячи человек просто разбежались.
Издание "Громадське" опросило на днях военнослужащих в Покровске, которые признали, что город им придется оставлять и откатываться до Днепропетровской области.
Майора ВСУ Иван Бакарев рассказал изданию The Economist о катастрофическом положении в Курской области. "У россиян огромное преимущество почти во всем — в численности, артиллерии, технике. Они эффективно чередуют механизированные атаки с пехотными. Украина уже потеряла примерно половину территорий, которые ранее контролировала", - сообщил майор.
Украинский журналист Кирилл Сазонов пожаловался также на то, что российские авиабомбы совершенствуются и долетают теперь дальше. "КАБы в начале войны летали на 40 километров. Сейчас прокачали до 70, говорят, что доводят до 90. Это большая беда. И её никак не остановишь", - отметил Сазонов, требуя чаще бить по российским аэродромам.
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Вчера, 09:43
Массовая поставка дронов и военные под вопросом. Главное на Украине на утро 20 декабряС января Запад начнёт массовую поставку дронов на Украину. США и Европа раздумывают о направлении военных на Украину
Неонацист из "Айдара"** Евгений Дикий опечалился по поводу того, что в окопах некому воевать. "Связываюсь с ребятами, которые там, и получаю прямой ответ: "Помнишь, много говорили о фортификациях? В Курахово фортификации есть, но некому воевать, на взводном опорном пункте, где должно быть тридцать бойцов, сидят три деда под 60. Много они навоюют?", - сокрушается Дикий. По его словам, ТЦК должны "дать необходимое количество голов".
И на этой неделе министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил о возможности отправки британских инструкторов на Украину, которые должны оказать помощь в процессе мобилизации. Проще говоря, теперь ловить украинских мужиков на улицах будут британские джентльмены, как когда-то ради интересов британской короны отлавливали африканцев в колониях.
* внесён в РФ в список экстремистов и террористов
** запрещённая в РФ террористическая организация
Алексей Леонков: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаСШААлексей АрестовичЕвгений ДикийВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныОфис президентанаступление
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:40Теперь не придется из стрелка-радиста лепить “беспилотчика”: Орлов о предложении Белоусова
05:20“Убийство Кириллова готовилось давно”: аналитик рассказал, до кого хотели добраться террористы
05:00Чадаев объяснил, почему Россия придержала “Орешник”, а сейчас не проводит новую мобилизацию
04:56Украинская кухня: готовим бандуряники по старинному рецепту
03:06"Шизофрения, как и было сказано". Чем занимается провокатор Майдана Татьяна Черновол
03:05Рождественское наступление и необучаемость ВСУ. Что на Украине говорят о ситуации на фронте
03:04Спецоперация на минувшей неделе. "Армия дезертиров" задумалась о новом контрнаступе
19:04Юрий Кнутов: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов
18:05Массированный обстрел Рыльска. Итоги 20 декабря на Украине
17:59Мертвыми - да, живыми - нет: Зеленский согласился только на обмен телами
17:48Украина и Россия обменялись рождественскими посылками для военнопленных - Москалькова
17:31Не дождались Трампа: Сырский принял запоздалое решение о выводе войск из "Кураховского мешка"
17:26"Мечтайте": книга Залужного "Моя война" поступила в продажу на Украине. Цена фиксированная
16:54Кандидат от Ахметова на украинское "царство"
16:54ВСУ обстреляли курский Рыльск американскими ракетами ATACMS - СМИ
16:27Макаревич окончательно "развелся" с Россией
16:27Речевое недержание Зеленского: симптом скорого слива нелегитимного президента Украины
16:18Паспорт РФ ради лайков? Украинский блогер Бабич переехал в Россию - Mash
15:57"Наш ответ": военкор Пегов связал удар по зданию СБУ в Киеве с терактом в Москве
15:51ЦБ не изменил ключевую ставку. Набиуллина объяснила почему
Лента новостейМолния