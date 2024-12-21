https://ukraina.ru/20241221/1059740310.html

“Дроны экономят жизни людей”: Чадаев о мобилизации 2025-го года в России

“Дроны экономят жизни людей”: Чадаев о мобилизации 2025-го года в России - 21.12.2024 Украина.ру

“Дроны экономят жизни людей”: Чадаев о мобилизации 2025-го года в России

Руководство России “стоит сейчас перед вилкой”: либо стремительно форсировать апгрейд военной технологии, либо насыщать армию людьми. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев

2024-12-21T06:00

2024-12-21T06:00

2024-12-21T06:00

новости

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курахово

европа

андрей белоусов

вооруженные силы украины

дроны

детали

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Политолог также отметил, что полностью обезопасить штурмовиков все равно невозможно.“Но тут уже начнет работать большая математика. Я в этом смысле согласен с украинскими дроноводами, которые говорят, что если пехота вступила в стрелковый бой — мы уже где-то ошиблись или недоработали. Логика беспилотной войны такова, что стрелковый бой — это средство последнего шанса, когда все остальные технологии не сработали”, — заявил Чадаев.В понедельник, 16 декабря, министр обороны страны Андрей Белоусов предложил сформировать к третьему кварталу 2025 года войска беспилотных систем."В настоящее время нашими войсками ежесуточно применяется более 3,5 тысяч беспилотников, и эта цифра постоянно растет", — уточнил Белоусов.Подробнее об этом — Белоусов анонсировал появление в России войск беспилотных системПолный текст интервью — Алексей Чадаев: Когда Россия закончит с Курахово и выбьет ВСУ из Покровска, она разорит и Европу, и США

https://ukraina.ru/20241213/1059635340.html

россия

курахово

европа

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новости, россия, курахово, европа, андрей белоусов, вооруженные силы украины, дроны, детали