“Дроны экономят жизни людей”: Чадаев о мобилизации 2025-го года в России
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Victory Dronesукраинские FPV-дроны
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Victory Drones
Руководство России “стоит сейчас перед вилкой”: либо стремительно форсировать апгрейд военной технологии, либо насыщать армию людьми. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев
“Если мы успеем грамотно и на современном уровне освоить все преимущества войны дронов, нам мобилизация не понадобится. Во-первых, армии с беспилотниками в принципе не нужно очень много личного состава. Во-вторых, она несет меньше потерь. Дроны экономят жизни”, — считает Чадаев.
Политолог также отметил, что полностью обезопасить штурмовиков все равно невозможно.
“Но тут уже начнет работать большая математика. Я в этом смысле согласен с украинскими дроноводами, которые говорят, что если пехота вступила в стрелковый бой — мы уже где-то ошиблись или недоработали. Логика беспилотной войны такова, что стрелковый бой — это средство последнего шанса, когда все остальные технологии не сработали”, — заявил Чадаев.
В понедельник, 16 декабря, министр обороны страны Андрей Белоусов предложил сформировать к третьему кварталу 2025 года войска беспилотных систем.
"В настоящее время нашими войсками ежесуточно применяется более 3,5 тысяч беспилотников, и эта цифра постоянно растет", — уточнил Белоусов.
Подробнее об этом — Белоусов анонсировал появление в России войск беспилотных систем
13 декабря, 13:56"Летающая мясорубка". Как операторы FPV-дронов работают на Кураховском направленииКурахово – последний из крупных населенных пунктов, что давали ВСУ возможность обстреливать Донецк из крупнокалиберной артиллерии. Корреспондент издания Украина.ру побывал в гостях у взвода операторов FPV-дронов 110-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Республики бригады, которая работает на данном участке фронта