Перенджиев рассказал, как “хитрые англосаксы” подготовились к удару по энергетике Украины
Фото: соцсети, пожар после удара по Киеву
После атаки ВСУ на военный аэродром в Таганроге Запад придумал “интересную информационную игру”. Она оказалась беспроигрышной
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
Отвечая на вопрос, почему в ответ на прилет по Таганрогу ВС РФ не использовали “Орешник”, а нанесли массированный удар по энергообъектам Украины, эксперт отметил, что это может быть связано с тем, что США попытались сыграть в информационную игру.
“Западные СМИ стали писать, что Россия в ближайшие дни ударит "Орешником". Это была беспроигрышная позиция. Если бы мы ударили, они бы говорили, что Россия действует предсказуемо. Если бы мы не ударили, они бы говорили, что нам слабо”, — рассказал Перенджиев.
С “хитрыми англосаксами” ничего не сделать, резюмировал политолог.
Российский лидер Владимир Путин не раз предупреждал Украину и Запад, что ответ на удары дальнобойными ракетами вглубь территорий России последует незамедлительно. Но Киев не услышал президента России, и в среду, 11 декабря, ВСУ атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области западными ракетами ATACMS.
Однако, несмотря на всеобщие ожидания, которые предрекали новое применение "Орешника", ВС РФ ударила другими боевыми ракетами по энергообъектам Украины.
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