Перенджиев рассказал, как “хитрые англосаксы” подготовились к удару по энергетике Украины - 21.12.2024 Украина.ру
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Перенджиев рассказал, как “хитрые англосаксы” подготовились к удару по энергетике Украины
Перенджиев рассказал, как “хитрые англосаксы” подготовились к удару по энергетике Украины - 21.12.2024 Украина.ру
Перенджиев рассказал, как “хитрые англосаксы” подготовились к удару по энергетике Украины
После атаки ВСУ на военный аэродром в Таганроге Запад придумал “интересную информационную игру”. Она оказалась беспроигрышной
2024-12-21T06:20
2024-12-21T06:20
новости
украина
россия
таганрог
владимир путин
вооруженные силы украины
энергетика
"орешник"
детали
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Отвечая на вопрос, почему в ответ на прилет по Таганрогу ВС РФ не использовали “Орешник”, а нанесли массированный удар по энергообъектам Украины, эксперт отметил, что это может быть связано с тем, что США попытались сыграть в информационную игру.С “хитрыми англосаксами” ничего не сделать, резюмировал политолог.Российский лидер Владимир Путин не раз предупреждал Украину и Запад, что ответ на удары дальнобойными ракетами вглубь территорий России последует незамедлительно. Но Киев не услышал президента России, и в среду, 11 декабря, ВСУ атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области западными ракетами ATACMS."Атака на все мирные инициативы": в Раде отреагировали удар ВСУ по ТаганрогуОднако, несмотря на всеобщие ожидания, которые предрекали новое применение "Орешника", ВС РФ ударила другими боевыми ракетами по энергообъектам Украины. На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетелоВ тот же день Киев запросил импорт электроэнергии объемом более 13,4 тысяч мегаватт в час у пяти соседних стран. В публикации энергетической компании "Укрэнерго" говорится, что импорт в течение суток происходил из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии.Полный текст интервью — Александр Перенджиев: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины
https://ukraina.ru/20241213/1059641665.html
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новости, украина, россия, таганрог, владимир путин, вооруженные силы украины, энергетика, "орешник", детали
Новости, Украина, Россия, Таганрог, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, энергетика, "Орешник", детали

Перенджиев рассказал, как “хитрые англосаксы” подготовились к удару по энергетике Украины

06:20 21.12.2024
 
Фото: соцсети, пожар после удара по Киеву
Фото: соцсети, пожар после удара по Киеву
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После атаки ВСУ на военный аэродром в Таганроге Запад придумал “интересную информационную игру”. Она оказалась беспроигрышной
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
Отвечая на вопрос, почему в ответ на прилет по Таганрогу ВС РФ не использовали “Орешник”, а нанесли массированный удар по энергообъектам Украины, эксперт отметил, что это может быть связано с тем, что США попытались сыграть в информационную игру.
“Западные СМИ стали писать, что Россия в ближайшие дни ударит "Орешником". Это была беспроигрышная позиция. Если бы мы ударили, они бы говорили, что Россия действует предсказуемо. Если бы мы не ударили, они бы говорили, что нам слабо”, — рассказал Перенджиев.
С “хитрыми англосаксами” ничего не сделать, резюмировал политолог.
Российский лидер Владимир Путин не раз предупреждал Украину и Запад, что ответ на удары дальнобойными ракетами вглубь территорий России последует незамедлительно. Но Киев не услышал президента России, и в среду, 11 декабря, ВСУ атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области западными ракетами ATACMS.
"Атака на все мирные инициативы": в Раде отреагировали удар ВСУ по Таганрогу
Однако, несмотря на всеобщие ожидания, которые предрекали новое применение "Орешника", ВС РФ ударила другими боевыми ракетами по энергообъектам Украины.
На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетело
В тот же день Киев запросил импорт электроэнергии объемом более 13,4 тысяч мегаватт в час у пяти соседних стран. В публикации энергетической компании "Укрэнерго" говорится, что импорт в течение суток происходил из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии.
Украина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
13 декабря, 14:51
Безвыходное положение: Украина запросила импорт электроэнергии у пяти соседейПосле массированного удара России по энергообъектам Украины в пятницу, 13 декабря, Киев запросил импорт электроэнергии объемом более 13,4 тысяч мегаватт в час у пяти соседних стран. Об этом сообщила энергетическая компания "Укрэнерго" в своем телеграм-канале
Полный текст интервью — Александр Перенджиев: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины
 
НовостиУкраинаРоссияТаганрогВладимир ПутинВооруженные силы Украиныэнергетика"Орешник"детали
 
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