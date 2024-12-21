https://ukraina.ru/20241221/1059741574.html

Перенджиев рассказал, как “хитрые англосаксы” подготовились к удару по энергетике Украины

Перенджиев рассказал, как “хитрые англосаксы” подготовились к удару по энергетике Украины - 21.12.2024 Украина.ру

Перенджиев рассказал, как “хитрые англосаксы” подготовились к удару по энергетике Украины

После атаки ВСУ на военный аэродром в Таганроге Запад придумал “интересную информационную игру”. Она оказалась беспроигрышной

2024-12-21T06:20

2024-12-21T06:20

2024-12-21T06:20

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вооруженные силы украины

энергетика

"орешник"

детали

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Отвечая на вопрос, почему в ответ на прилет по Таганрогу ВС РФ не использовали “Орешник”, а нанесли массированный удар по энергообъектам Украины, эксперт отметил, что это может быть связано с тем, что США попытались сыграть в информационную игру.С “хитрыми англосаксами” ничего не сделать, резюмировал политолог.Российский лидер Владимир Путин не раз предупреждал Украину и Запад, что ответ на удары дальнобойными ракетами вглубь территорий России последует незамедлительно. Но Киев не услышал президента России, и в среду, 11 декабря, ВСУ атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области западными ракетами ATACMS."Атака на все мирные инициативы": в Раде отреагировали удар ВСУ по ТаганрогуОднако, несмотря на всеобщие ожидания, которые предрекали новое применение "Орешника", ВС РФ ударила другими боевыми ракетами по энергообъектам Украины. На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетелоВ тот же день Киев запросил импорт электроэнергии объемом более 13,4 тысяч мегаватт в час у пяти соседних стран. В публикации энергетической компании "Укрэнерго" говорится, что импорт в течение суток происходил из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии.Полный текст интервью — Александр Перенджиев: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины

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новости, украина, россия, таганрог, владимир путин, вооруженные силы украины, энергетика, "орешник", детали