https://ukraina.ru/20261105/vysokopostavlennyy-politseyskiy-ukrainy-ozolotilsya-na-zaschite-moshennicheskikh-kol-tsentrov-1084285253.html

Высокопоставленный полицейский Украины озолотился на защите мошеннических кол-центров

Высокопоставленный полицейский Украины озолотился на защите мошеннических кол-центров - 05.11.2026 Украина.ру

Высокопоставленный полицейский Украины озолотился на защите мошеннических кол-центров

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало первого замруководителя департамента стратегических расследований Нацполиции Владимира Ценова в рамках резонансного дела "Карфаген", пишет Украинская правда со ссылкой на источники

2026-11-05T09:40

2026-11-05T09:40

2026-11-05T10:13

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По их сведениям, именно этот высокопоставленный полицейский скрывался под псевдонимом "Прайс" на новых записях разговоров (которые накануне опубликовало НАБУ).Следствие уверено, что чиновник обеспечивал силовой иммунитет мошенническим кол-центам, а организаторы нелегального бизнеса в знак благодарности регулярно переводили ему на цифровые кошельки крупные суммы в криптовалюте. В перехваченных беседах "Прайс" детально обсуждал с куратором банды по кличке Криминал (под которым подразумевают связанного с СБУ Андрея Осипова) график планируемых обысков, схемы возврата конфискованной техники через лояльные суды и конкретные тарифы за "решение вопросов". Публикация этих материалов стала вторым этапом масштабного расследования "Карфаген" против теневого синдиката, который долгие годы процветал под патронажем высших чинов из СБУ, Нацполиции и прокуратуры. Параллельно антикоррупционные чистки затронули и госбезопасность — накануне обыски прошли в руководстве департамента защиты национальной государственности СБУ. Подробнее - в материале Силовики на Украине воюют друг с другом — НАБУ взялось за СБУ. Итоги 4 ноября на сайте Украина.ру.

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