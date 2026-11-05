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Высокопоставленный полицейский Украины озолотился на защите мошеннических кол-центров
Высокопоставленный полицейский Украины озолотился на защите мошеннических кол-центров - 05.11.2026 Украина.ру
Высокопоставленный полицейский Украины озолотился на защите мошеннических кол-центров
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало первого замруководителя департамента стратегических расследований Нацполиции Владимира Ценова в рамках резонансного дела "Карфаген", пишет Украинская правда со ссылкой на источники
2026-11-05T09:40
2026-11-05T09:40
2026-11-05T10:13
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По их сведениям, именно этот высокопоставленный полицейский скрывался под псевдонимом "Прайс" на новых записях разговоров (которые накануне опубликовало НАБУ).Следствие уверено, что чиновник обеспечивал силовой иммунитет мошенническим кол-центам, а организаторы нелегального бизнеса в знак благодарности регулярно переводили ему на цифровые кошельки крупные суммы в криптовалюте. В перехваченных беседах "Прайс" детально обсуждал с куратором банды по кличке Криминал (под которым подразумевают связанного с СБУ Андрея Осипова) график планируемых обысков, схемы возврата конфискованной техники через лояльные суды и конкретные тарифы за "решение вопросов". Публикация этих материалов стала вторым этапом масштабного расследования "Карфаген" против теневого синдиката, который долгие годы процветал под патронажем высших чинов из СБУ, Нацполиции и прокуратуры. Параллельно антикоррупционные чистки затронули и госбезопасность — накануне обыски прошли в руководстве департамента защиты национальной государственности СБУ. Подробнее - в материале Силовики на Украине воюют друг с другом — НАБУ взялось за СБУ. Итоги 4 ноября на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сбу, набу, нацполиция
Новости, Украина, СБУ, НАБУ, Нацполиция
Высокопоставленный полицейский Украины озолотился на защите мошеннических кол-центров
09:40 05.11.2026 (обновлено: 10:13 05.11.2026)
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало первого замруководителя департамента стратегических расследований Нацполиции Владимира Ценова в рамках резонансного дела "Карфаген", пишет Украинская правда со ссылкой на источники
По их сведениям, именно этот высокопоставленный полицейский скрывался под псевдонимом "Прайс" на новых записях разговоров (которые накануне опубликовало НАБУ).
Следствие уверено, что чиновник обеспечивал силовой иммунитет мошенническим кол-центам, а организаторы нелегального бизнеса в знак благодарности регулярно переводили ему на цифровые кошельки крупные суммы в криптовалюте.
В перехваченных беседах "Прайс" детально обсуждал с куратором банды по кличке Криминал (под которым подразумевают связанного с СБУ Андрея Осипова) график планируемых обысков, схемы возврата конфискованной техники через лояльные суды и конкретные тарифы за "решение вопросов".
Публикация этих материалов стала вторым этапом масштабного расследования "Карфаген" против теневого синдиката, который долгие годы процветал под патронажем высших чинов из СБУ, Нацполиции и прокуратуры.
Параллельно антикоррупционные чистки затронули и госбезопасность — накануне обыски прошли в руководстве департамента защиты национальной государственности СБУ.