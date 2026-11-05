Российские дроны выжгли логистику и энергообъекты Украины - 05.11.2026 Украина.ру
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Российские дроны выжгли логистику и энергообъекты Украины
Российские дроны выжгли логистику и энергообъекты Украины - 05.11.2026 Украина.ру
Российские дроны выжгли логистику и энергообъекты Украины
Российская армия провела массированную ночную атаку с использованием беспилотников, накрыв ключевую энергетическую инфраструктуру, распределительные узлы и морской транспорт, работавший на нужды украинских войск, сообщило 5 ноября Минобороны РФ
2026-11-05T08:53
2026-11-05T08:53
сво
спецоперация
россия
черное море
одесса
вооруженные силы украины
украина.ру
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Под точечный огонь барражирующих боеприпасов попал крупный логистический хаб "Новой почты", расположенный в харьковском поселке Новый Коротыч. Украинские формирования активно использовали этот гражданский объект для хранения и распределения военных грузов, однако очередная ночная волна дронов полностью аннулировала эти каналы снабжения.Российские БПЛА также зачистили и морские пути снабжения киевского режима. В Черном море, примерно в полусотне километров к юго-западу от Одессы, операторы беспилотников перехватили и уничтожили сухогруз, осуществлявший транспортировку партии военного имущества для нужд ВСУ.Подробнее об успехах россиян - в материале Российские "Герани" и ракеты остановили заводы и поезда на Украине на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, спецоперация, россия, черное море, одесса, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Черное море, Одесса, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Российские дроны выжгли логистику и энергообъекты Украины

08:53 05.11.2026
 
© ФотоГерань
Герань - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© Фото
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Российская армия провела массированную ночную атаку с использованием беспилотников, накрыв ключевую энергетическую инфраструктуру, распределительные узлы и морской транспорт, работавший на нужды украинских войск, сообщило 5 ноября Минобороны РФ
Под точечный огонь барражирующих боеприпасов попал крупный логистический хаб "Новой почты", расположенный в харьковском поселке Новый Коротыч.
Украинские формирования активно использовали этот гражданский объект для хранения и распределения военных грузов, однако очередная ночная волна дронов полностью аннулировала эти каналы снабжения.
Российские БПЛА также зачистили и морские пути снабжения киевского режима. В Черном море, примерно в полусотне километров к юго-западу от Одессы, операторы беспилотников перехватили и уничтожили сухогруз, осуществлявший транспортировку партии военного имущества для нужд ВСУ.
Подробнее об успехах россиян - в материале Российские "Герани" и ракеты остановили заводы и поезда на Украине на сайте Украина.ру.
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