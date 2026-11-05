https://ukraina.ru/20261105/rossiyskie-drony-vyzhgli-logistiku-i-energoobekty-ukrainy-1084284286.html
Российские дроны выжгли логистику и энергообъекты Украины
Российские дроны выжгли логистику и энергообъекты Украины - 05.11.2026 Украина.ру
Российские дроны выжгли логистику и энергообъекты Украины
Российская армия провела массированную ночную атаку с использованием беспилотников, накрыв ключевую энергетическую инфраструктуру, распределительные узлы и морской транспорт, работавший на нужды украинских войск, сообщило 5 ноября Минобороны РФ
2026-11-05T08:53
2026-11-05T08:53
2026-11-05T08:53
сво
спецоперация
россия
черное море
одесса
вооруженные силы украины
украина.ру
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Под точечный огонь барражирующих боеприпасов попал крупный логистический хаб "Новой почты", расположенный в харьковском поселке Новый Коротыч. Украинские формирования активно использовали этот гражданский объект для хранения и распределения военных грузов, однако очередная ночная волна дронов полностью аннулировала эти каналы снабжения.Российские БПЛА также зачистили и морские пути снабжения киевского режима. В Черном море, примерно в полусотне километров к юго-западу от Одессы, операторы беспилотников перехватили и уничтожили сухогруз, осуществлявший транспортировку партии военного имущества для нужд ВСУ.Подробнее об успехах россиян - в материале Российские "Герани" и ракеты остановили заводы и поезда на Украине на сайте Украина.ру.
россия
черное море
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, черное море, одесса, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Черное море, Одесса, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Российские дроны выжгли логистику и энергообъекты Украины
Российская армия провела массированную ночную атаку с использованием беспилотников, накрыв ключевую энергетическую инфраструктуру, распределительные узлы и морской транспорт, работавший на нужды украинских войск, сообщило 5 ноября Минобороны РФ
Под точечный огонь барражирующих боеприпасов попал крупный логистический хаб "Новой почты", расположенный в харьковском поселке Новый Коротыч.
Украинские формирования активно использовали этот гражданский объект для хранения и распределения военных грузов, однако очередная ночная волна дронов полностью аннулировала эти каналы снабжения.
Российские БПЛА также зачистили и морские пути снабжения киевского режима. В Черном море, примерно в полусотне километров к юго-западу от Одессы, операторы беспилотников перехватили и уничтожили сухогруз, осуществлявший транспортировку партии военного имущества для нужд ВСУ.