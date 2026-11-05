https://ukraina.ru/20261105/rossiyskie-drony-vyzhgli-logistiku-i-energoobekty-ukrainy-1084284286.html

Российские дроны выжгли логистику и энергообъекты Украины

Российские дроны выжгли логистику и энергообъекты Украины - 05.11.2026 Украина.ру

Российские дроны выжгли логистику и энергообъекты Украины

Российская армия провела массированную ночную атаку с использованием беспилотников, накрыв ключевую энергетическую инфраструктуру, распределительные узлы и морской транспорт, работавший на нужды украинских войск, сообщило 5 ноября Минобороны РФ

2026-11-05T08:53

2026-11-05T08:53

2026-11-05T08:53

сво

спецоперация

россия

черное море

одесса

вооруженные силы украины

украина.ру

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Под точечный огонь барражирующих боеприпасов попал крупный логистический хаб "Новой почты", расположенный в харьковском поселке Новый Коротыч. Украинские формирования активно использовали этот гражданский объект для хранения и распределения военных грузов, однако очередная ночная волна дронов полностью аннулировала эти каналы снабжения.Российские БПЛА также зачистили и морские пути снабжения киевского режима. В Черном море, примерно в полусотне километров к юго-западу от Одессы, операторы беспилотников перехватили и уничтожили сухогруз, осуществлявший транспортировку партии военного имущества для нужд ВСУ.Подробнее об успехах россиян - в материале Российские "Герани" и ракеты остановили заводы и поезда на Украине на сайте Украина.ру.

россия

черное море

одесса

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, черное море, одесса, вооруженные силы украины, украина.ру