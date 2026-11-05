https://ukraina.ru/20261105/svetovoy-maydan-kievlyane-vyshli-na-stikhiynyy-protest-1084285515.html

Световой майдан: киевляне вышли на стихийный протест

Световой майдан: киевляне вышли на стихийный протест - 05.11.2026 Украина.ру

Световой майдан: киевляне вышли на стихийный протест

В Киеве на фоне многодневных отключений света начались стихийные протесты. Жители Оболони и района метро "Житомирская" перекрывают дороги, требуя вернуть электричество. По словам киевлян, некоторые дома почти пять суток остаются без стабильного снабжения, а свет включают всего на 20 минут

2026-11-05T12:01

2026-11-05T12:01

2026-11-05T12:01

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верховная рада

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владимир зеленский

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Буквально на днях глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что с наступлением морозов до минус пяти градусов отключения могут растянуться на неопределенный срок. Депутат Киевсовета Людмила Ковалевская и вовсе заявила, что защита энергообъектов вокруг города практически не была обеспечена. По ее словам, длительные блэкауты связаны не только с российскими ударами, но и с провалом в подготовке защитных сооружений. Иными словами, власть не позаботилась о том, чтобы защитить энергетику.Ещё 3 ноября украинский специалист в энергетической области Юрий Корольчук признал: энергосистему страны уже невозможно вернуть к прежним мощностям. По его словам, Украина потеряла третью схему распределения электроэнергии."Нельзя сказать, что, если удары наносят условно только по Харькову, Киеву, Киевскому региону, Днепру и Одессе, то это не влияет на запад Украины. Влияет, потому что это единственная энергосистема", — признал эксперт, фактически вынеся приговор украинской энергетике.К этому добавляются разрушенные сети: поврежденные высоковольтные линии и подстанции мешают доставить даже то, что вырабатывается. Хуже всего Киеву, Харькову, Одессе и Днепру — они либо далеко от генерации, либо под ударами. Повреждение ТЭЦ лишает город сразу и генерации, и горячей воды. Когда центральный свет гаснет, бизнес и жители включают генераторы — и это лишь усугубляет ситуацию: садятся аккумуляторы на вышках связи, пропадает мобильный интернет, а при включении света тысячи обогревателей и зарядок разом перегружают внутридомовые сети.На фоне этого коллапса в Киеве разразился политический скандал. 13 октября Владимир Зеленский публично обвинил киевские власти в провале подготовки к зиме. По его словам, "по состоянию на середину октября фактически по всей стране, даже в приграничных и прифронтовых областях, выполнение планов устойчивости выше, чем в Киеве". В тот же день мэра столицы Виталия Кличко вызвали в Верховную Раду, и он заявил, что центральная власть готовит его отставку и замену главой военной администрации. По его словам, обвинения распространяют паблики, связанные с Офисом президента. Проблемы со светом мэр списал на обстрелы, подчеркнув, что "городской глава не отвечает за ПВО". Покидать должность до следующих выборов он не собирается, поскольку был избран общиной.В итоге картина складывается весьма удручающая: пока украинские власти перекладывают ответственность друг на друга, в Киеве уже перекрывают дороги, требуя вернуть свет. Несложно догадаться, кого после подобных протестов на Украине решат сделать виноватым. Подробнее о конфликте между мэром украинской столицы и главой киевского режима — в публикации Крысиная возня в обесточенной Раде: полная хронология конфликта Зеленского и Кличко.

https://ukraina.ru/20261103/sinyaya-izolenta-v-pomosch-energosistema-ukrainy-ne-verntsya-k-prezhnim-moschnostyam-1084248327.html

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новости, киев, украина, харьков, юрий корольчук, киевсовет, виталий кличко, верховная рада, офис президента, владимир зеленский