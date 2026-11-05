Мендель назвала единственно возможную "победу" для Украины - 05.11.2026 Украина.ру
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Мендель назвала единственно возможную "победу" для Украины
Мендель назвала единственно возможную "победу" для Украины - 05.11.2026 Украина.ру
Мендель назвала единственно возможную "победу" для Украины
Запад ошибается в своих упованиях, и единственная для Украины возможность "победить" — это срочно заключить реалистичное мирное соглашение. Об этом бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в интервью, в ночь на 5 ноября опубликованном в немецкой газете Berliner Zeitung
2026-11-05T07:51
2026-11-05T07:59
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сша
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По словам Мендель, многие на Западе ошибочно полагают, что Украина сможет одержать победу и вернуть ранее утраченные территории."Если же война затянется, то, к сожалению, Украину ждёт лишь капитуляция. Мы теряем людей. Страна может существовать без территорий, но не без людей. Эту точку зрения разделяют многие политики, экономисты и эксперты", — сказала она.Мендель также считает важным, чтобы Киев подошёл к запланированным в Абу-Даби переговорам с реалистичной оценкой ситуации."Единственно возможная победа для Украины сегодня — это заключение реалистичного мирного соглашения", — подчеркнула бывшая пресс-секретарь.Трёхсторонние переговоры России, США и Украины запланированы в Абу-Даби на 10–11 ноября. Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский. Американскую сторону представят спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.По словам Кушнера, Соединённые Штаты намерены на переговорах по прекращению войны на Украине также начать формирование новой всеобъемлющей архитектуры безопасности.Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский "сдал" СБУ свою бывшую пресс-секретаршу Юлию Мендель. Подробнее об этом - в материале Елены Кирюшкиной Бывшие друзья стали врагами: Зеленский объявил охоту на Мендель.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, юлия мендель, украина, владимир зеленский, россия, москва, владимир мединский, сша, стив уиткофф, война на украине, переговоры по украине 2026, джаред кушнер, сбу, запад, европа, капитуляция украины, капитуляция, победа
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Мендель назвала единственно возможную "победу" для Украины

07:51 05.11.2026 (обновлено: 07:59 05.11.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Iuliia Mendel / Перейти в фотобанкЮлия Мендель
Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Iuliia Mendel
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Запад ошибается в своих упованиях, и единственная для Украины возможность "победить" — это срочно заключить реалистичное мирное соглашение. Об этом бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в интервью, в ночь на 5 ноября опубликованном в немецкой газете Berliner Zeitung
По словам Мендель, многие на Западе ошибочно полагают, что Украина сможет одержать победу и вернуть ранее утраченные территории.
"Если же война затянется, то, к сожалению, Украину ждёт лишь капитуляция. Мы теряем людей. Страна может существовать без территорий, но не без людей. Эту точку зрения разделяют многие политики, экономисты и эксперты", — сказала она.
Мендель также считает важным, чтобы Киев подошёл к запланированным в Абу-Даби переговорам с реалистичной оценкой ситуации.
"Единственно возможная победа для Украины сегодня — это заключение реалистичного мирного соглашения", — подчеркнула бывшая пресс-секретарь.
Трёхсторонние переговоры России, США и Украины запланированы в Абу-Даби на 10–11 ноября. Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский. Американскую сторону представят спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.
По словам Кушнера, Соединённые Штаты намерены на переговорах по прекращению войны на Украине также начать формирование новой всеобъемлющей архитектуры безопасности.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский "сдал" СБУ свою бывшую пресс-секретаршу Юлию Мендель. Подробнее об этом - в материале Елены Кирюшкиной Бывшие друзья стали врагами: Зеленский объявил охоту на Мендель.
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Дмитрий Евстафьев: Европа сама готовит себя к тому, что после поражения Украины ее ждет страшное будущееРоссия может подождать, пока Европа дозреет до содержательного диалога. И не только по Украине. Нам есть, что обсудить в более широком контексте. Боюсь, правда, что ждать придется долго. И в Европе этого диалога дождутся "не только лишь все"
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