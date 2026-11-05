Дмитрий Евстафьев: Европа сама готовит себя к тому, что после поражения Украины ее ждет страшное будущее

Россия может подождать, пока Европа дозреет до содержательного диалога. И не только по Украине. Нам есть, что обсудить в более широком контексте. Боюсь, правда, что ждать придется долго. И в Европе этого диалога дождутся "не только лишь все"