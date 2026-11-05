Мендель назвала единственно возможную "победу" для Украины
07:51 05.11.2026 (обновлено: 07:59 05.11.2026)
Запад ошибается в своих упованиях, и единственная для Украины возможность "победить" — это срочно заключить реалистичное мирное соглашение. Об этом бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в интервью, в ночь на 5 ноября опубликованном в немецкой газете Berliner Zeitung
По словам Мендель, многие на Западе ошибочно полагают, что Украина сможет одержать победу и вернуть ранее утраченные территории.
"Если же война затянется, то, к сожалению, Украину ждёт лишь капитуляция. Мы теряем людей. Страна может существовать без территорий, но не без людей. Эту точку зрения разделяют многие политики, экономисты и эксперты", — сказала она.
Мендель также считает важным, чтобы Киев подошёл к запланированным в Абу-Даби переговорам с реалистичной оценкой ситуации.
"Единственно возможная победа для Украины сегодня — это заключение реалистичного мирного соглашения", — подчеркнула бывшая пресс-секретарь.
Трёхсторонние переговоры России, США и Украины запланированы в Абу-Даби на 10–11 ноября. Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский. Американскую сторону представят спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.
По словам Кушнера, Соединённые Штаты намерены на переговорах по прекращению войны на Украине также начать формирование новой всеобъемлющей архитектуры безопасности.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский "сдал" СБУ свою бывшую пресс-секретаршу Юлию Мендель. Подробнее об этом - в материале Елены Кирюшкиной Бывшие друзья стали врагами: Зеленский объявил охоту на Мендель.
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