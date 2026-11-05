https://ukraina.ru/20261105/sbitye-nad-rossiy-za-sutki-bespilotniki-i-ataka-na-sevastopol-1084280376.html
Сбитые над Россией за сутки беспилотники и атака на Севастополь
Сбитые над Россией за сутки беспилотники и атака на Севастополь - 05.11.2026 Украина.ру
Сбитые над Россией за сутки беспилотники и атака на Севастополь
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 46 украинских беспилотников, за сутки — 755. Об этом Минобороны РФ вечером 4 ноября сообщило в своём телеграм-канале
2026-11-05T01:35
2026-11-05T01:35
2026-11-05T01:36
украина.ру
россия
севастополь
михаил развожаев
крым
черноморский флот
сво
пво
спецоперация
минобороны рф
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской областей, Московского региона, Пермского края, Башкортостана и Татарстана.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 3 ноября до 8:00 мск 4 ноября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Саратовской, Самарской, Ростовской областей, Московского региона, Адыгеи, акваториями Азовского и Черного морей сбиты 709 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 755 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Вечером 4 ноября киевский режим предпринял безуспешную попытку нанести удар по главной базе Черноморского флота РФ, городу-герою Севастополю."В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. По предварительной информации сбито 2 воздушных цели над морем в районе Северной стороны. По предварительным данным, никто из людей не пострадал", — говорится в сообщении губернатора Михаила Развожаева в "Максе" от 20:50 мск.Вскоре после этого в городе был объявлен отбой воздушной тревоги.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, севастополь, михаил развожаев, крым, черноморский флот, сво, пво, спецоперация, минобороны рф, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, краснодарский край, белгородская область, брянская область, курская область, калужская область, рязанская область, орловская область, саратовская область, самара, ростовская область, московская область, азовское море, черное море, ульяновская область, тюменская область, всу, вооруженные силы украины
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Сбитые над Россией за сутки беспилотники и атака на Севастополь
01:35 05.11.2026 (обновлено: 01:36 05.11.2026)
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 46 украинских беспилотников, за сутки — 755. Об этом Минобороны РФ вечером 4 ноября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью.
"В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской областей, Московского региона, Пермского края, Башкортостана и Татарстана.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 3 ноября до 8:00 мск 4 ноября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Саратовской, Самарской, Ростовской областей, Московского региона, Адыгеи, акваториями Азовского и Черного морей сбиты 709 украинских беспилотников.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 755 украинских ударных БПЛА дальнего действия.
Вечером 4 ноября киевский режим предпринял безуспешную попытку нанести удар по главной базе Черноморского флота РФ, городу-герою Севастополю.
"В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. По предварительной информации сбито 2 воздушных цели над морем в районе Северной стороны. По предварительным данным, никто из людей не пострадал", — говорится в сообщении губернатора Михаила Развожаева в "Максе" от 20:50 мск.
Вскоре после этого в городе был объявлен отбой воздушной тревоги.
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