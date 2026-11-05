Сбитые над Россией за сутки беспилотники и атака на Севастополь

Ирина Алкснис: Война на Украине может закончиться тем, что через нее снова пойдет газ из России в Европу

Трамп оказался в очень болезненной ситуации на Ближнем Востоке. Ему надо как-то урегулировать отношения с Китаем. Мы для него – второстепенная задача. Ему выгоднее с нами не враждовать. Но если ситуация изменится, и ему будет выгоднее пойти на обострение с Россией, он это сделает