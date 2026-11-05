https://ukraina.ru/20261105/eto-vse-aktery-zapadnyy-zhurnalist-nashel-obyasnenie-kievskoy-pytochnoy-1084287576.html

"Это все актеры!": западный журналист нашел объяснение киевской "пыточной"

"Это все актеры!": западный журналист нашел объяснение киевской "пыточной" - 05.11.2026 Украина.ру

"Это все актеры!": западный журналист нашел объяснение киевской "пыточной"

Пока украинские власти ищут виновных в скандале вокруг неофициальной военной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом, западные журналисты нашли "объяснение" происходящему. Корреспондент The Kyiv Independent Фрэнсис Фаррелл попытался оправдать насильственное удержание украинцев в здании Нацгвардии

2026-11-05T11:37

2026-11-05T11:37

2026-11-05T11:37

киев

россия

нацгвардия

сбу

"азов"

новости

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Фаррелл фактически признал: украинских мужчин хватают против их воли и лишают свободы вплоть до отправки на военную подготовку. Но существование подобных пунктов содержания журналист объяснил "сложной логистикой" мобилизации. Более того, отчаявшихся родственников и активистов, бросавших в силовиков бутылки, западный пропагандист назвал "искусственной толпой" с проплаченными актерами, не уточнив, правда, кем же все-таки они были проплачены. СБУ ведь официально выступала с заявлением, что в произошедшем российского следа найдено не было. Кого же в таком случае можно обвинить? Действия Нацгвардии по удержанию заложников Фаррелл между тем назвал "сдержанными и профессиональными". "Итог его пассажа предельно прост: похищения и бесправие — это, конечно, плохо, но без насильственной "бусификации" Россия победит, поэтому украинцы должны смириться с ролью пушечного мяса ради интересов Запада", — резюмировал Телеграм-канал Украина.ру.Начиналось все с того, что вечером 2 ноября Петропавловская Борщаговка превратилась в эпицентр скандала. В соцсетях появились сообщения о вооруженных людях, удерживавших в подвале частного дома от 25 до 40 мужчин. Родственники утверждали: среди них были недавно мобилизованные и действующие военные, а связь с пленниками потеряна. Особый резонанс вызвало видео с руководителем частной скорой помощи "Медпрестиж" Валентиной. Она рассказала, что получила записи из подвала, на которых люди находились в тяжелом состоянии — сообщалось о переломах, серьезных повреждениях и некрозе тканей. Сотни людей попытались прорваться через ворота, скандируя "Позор!". В ответ силовики применили слезоточивый газ и огнетушители. Затем, по сообщениям украинских журналистов, на место прибыли "крепкие молодые люди в гражданской одежде", которые начали оттеснять протестующих. Украинские власти поспешили представить собственную версию. По заявлению командования Нацгвардии, дом являлся временным пунктом дислокации подразделения, входящего в 1-й корпус "Азова"*. Там находились 18 человек: мобилизованные перед отправкой в учебные центры и военнослужащие, самовольно оставившие части. При этом командующий Нацгвардией Александр Пивненко подтвердил, что четверых мужчин с травмами пришлось госпитализировать. Объяснить происхождение повреждений он не смог, пообещав начать расследование с участием ГБР и военного омбудсмена. Объект решили закрыть, а находившихся там людей перевезти в госпиталь.Однако наиболее примечательным стало заявление главы Офиса президента Кирилла Буданова**. После осмотра здания и общения с находившимися там людьми он признал, что подобных объектов в стране много. На вопрос, почему они существуют и что в них происходит, Буданов** не дал четкого ответа и пообещал разобраться. Помимо этого, Буданов** первым делом заговорил о том, что власти намерены установить и наказать организаторов незаконного удержания людей в Петропавловской Борщаговке. По данным СМИ и официальным заявлениям, под следствие должны были попасть конкретные лица и организаторы незаконного места содержания из числа силовиков, допустившие истязания людей. Однако, как выяснилось уже сегодня, 5 ноября, попали под стражу далеко не организаторы "киевской пыточной". Подробности в ежедневном обзоре Украинская справедливость: кого наказывают за "тайную тюрьму"? Хроника событий на утро 5 ноября. * Террористическая организация, запрещённая в РФ.** Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20261103/novaya-moda-na-ukraine-pochemu-tyurma-pod-kievom--eto-tolko-nachalo-khronika-sobytiy-na-utro-3-noyabrya-1084244184.html

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киев, россия, нацгвардия, сбу, "азов", новости