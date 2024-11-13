"Мосфильм" передал бойцам СВО танки и БМП. В каких именно фильмах эта техника снялась - 13.11.2024 Украина.ру
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"Мосфильм" передал бойцам СВО танки и БМП. В каких именно фильмах эта техника снялась
"Мосфильм" передал бойцам СВО танки и БМП. В каких именно фильмах эта техника снялась - 13.11.2024 Украина.ру
"Мосфильм" передал бойцам СВО танки и БМП. В каких именно фильмах эта техника снялась
Киностудия "Мосфильм" передала российским военным 28 танков Т-55 и восемь ПТ-76, а также другую военную технику. Об этом 13 ноября на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал гендиректор киностудии Карен Шахназаров
2024-11-13T17:26
2024-11-13T17:28
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Путин ответил, что гордится "Мосфильмом".Танки Т-55 и плавающие ПТ-76 снимались в одном из самых знаменитых фильмов о войне "Экипаж машины боевой" 1983 года, а Т-55 также поработал и на съемках картины "Строгая мужская жизнь" 1978 года.За последнее десятилетие "Мосфильм" добавил в копилку фильмов о войне и событиях, связанных с боевыми действиями еще несколько картин. Например, в 2015 вышла лента "Дорога на Берлин" об истории молодого лейтенанта, ставшего причиной гибели целой дивизии. Судьба дает ему шанс и на другие поступки.В 2018-м "Мосфильм" выпустил "Решение о ликвидации" - фильм о работе российских спецслужб на территории Северной Осетии и Ингушетии и операции по ликвидации лидера чеченских террористов Шамиля Басаева.Также в 2018 году киностудия показала зрителю и картину "Солдатик", повествующий о волнующих и героических событиях, которые произошли в жизни героя Великой Отечественной войны, шестилетнего Серёжи Алёшкова.В 2019-м вышла лента "Крик тишины" о событиях блокадного Ленинграда в феврале 1942 года. Это пронзительный фильм о судьбе девочки-подростка, сироты Кати и прибившегося к ней мальчика Митю. Ребенка на верную смерть в холодной квартире бросила его родная мать. Она эвакуировалась одна, так как через Ладогу не разрешили везти детей младше трех лет из-за страшных морозов.Еще по теме - материал автора издания Украина.ру Василия Стоякина Кино и танки: "Тигры" для "Освобождения".
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Новости, Россия, Ленинград, Владимир Путин, Шахназаров, Украина.ру, танки, БМП, СВО

"Мосфильм" передал бойцам СВО танки и БМП. В каких именно фильмах эта техника снялась

17:26 13.11.2024 (обновлено: 17:28 13.11.2024)
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Киностудия "Мосфильм" передала российским военным 28 танков Т-55 и восемь ПТ-76, а также другую военную технику. Об этом 13 ноября на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал гендиректор киностудии Карен Шахназаров

"В 2023 году мы передали Вооруженным Силам 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей, которые у нас хранились на военно-технической базе. Я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны - забрали эти машины", - сказал Шахназаров, добавив, что компания также оказывает и благотворительную помощь, в том числе для нужд СВО.

Путин ответил, что гордится "Мосфильмом".
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Танки Т-55 и плавающие ПТ-76 снимались в одном из самых знаменитых фильмов о войне "Экипаж машины боевой" 1983 года, а Т-55 также поработал и на съемках картины "Строгая мужская жизнь" 1978 года.
За последнее десятилетие "Мосфильм" добавил в копилку фильмов о войне и событиях, связанных с боевыми действиями еще несколько картин. Например, в 2015 вышла лента "Дорога на Берлин" об истории молодого лейтенанта, ставшего причиной гибели целой дивизии. Судьба дает ему шанс и на другие поступки.
В 2018-м "Мосфильм" выпустил "Решение о ликвидации" - фильм о работе российских спецслужб на территории Северной Осетии и Ингушетии и операции по ликвидации лидера чеченских террористов Шамиля Басаева.
Также в 2018 году киностудия показала зрителю и картину "Солдатик", повествующий о волнующих и героических событиях, которые произошли в жизни героя Великой Отечественной войны, шестилетнего Серёжи Алёшкова.
В 2019-м вышла лента "Крик тишины" о событиях блокадного Ленинграда в феврале 1942 года. Это пронзительный фильм о судьбе девочки-подростка, сироты Кати и прибившегося к ней мальчика Митю. Ребенка на верную смерть в холодной квартире бросила его родная мать. Она эвакуировалась одна, так как через Ладогу не разрешили везти детей младше трех лет из-за страшных морозов.
Еще по теме - материал автора издания Украина.ру Василия Стоякина Кино и танки: "Тигры" для "Освобождения".
 
НовостиРоссияЛенинградВладимир ПутинШахназаровУкраина.рутанкиБМПСВО
 
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