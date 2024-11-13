https://ukraina.ru/20241113/1058880546.html

"Мосфильм" передал бойцам СВО танки и БМП. В каких именно фильмах эта техника снялась

"Мосфильм" передал бойцам СВО танки и БМП. В каких именно фильмах эта техника снялась - 13.11.2024 Украина.ру

"Мосфильм" передал бойцам СВО танки и БМП. В каких именно фильмах эта техника снялась

Киностудия "Мосфильм" передала российским военным 28 танков Т-55 и восемь ПТ-76, а также другую военную технику. Об этом 13 ноября на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал гендиректор киностудии Карен Шахназаров

2024-11-13T17:26

2024-11-13T17:26

2024-11-13T17:28

новости

россия

ленинград

владимир путин

шахназаров

украина.ру

танки

бмп

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0d/1058878596_0:354:3011:2048_1920x0_80_0_0_8c2d0ec8c124cece89c030e044698295.jpg

Путин ответил, что гордится "Мосфильмом".Танки Т-55 и плавающие ПТ-76 снимались в одном из самых знаменитых фильмов о войне "Экипаж машины боевой" 1983 года, а Т-55 также поработал и на съемках картины "Строгая мужская жизнь" 1978 года.За последнее десятилетие "Мосфильм" добавил в копилку фильмов о войне и событиях, связанных с боевыми действиями еще несколько картин. Например, в 2015 вышла лента "Дорога на Берлин" об истории молодого лейтенанта, ставшего причиной гибели целой дивизии. Судьба дает ему шанс и на другие поступки.В 2018-м "Мосфильм" выпустил "Решение о ликвидации" - фильм о работе российских спецслужб на территории Северной Осетии и Ингушетии и операции по ликвидации лидера чеченских террористов Шамиля Басаева.Также в 2018 году киностудия показала зрителю и картину "Солдатик", повествующий о волнующих и героических событиях, которые произошли в жизни героя Великой Отечественной войны, шестилетнего Серёжи Алёшкова.В 2019-м вышла лента "Крик тишины" о событиях блокадного Ленинграда в феврале 1942 года. Это пронзительный фильм о судьбе девочки-подростка, сироты Кати и прибившегося к ней мальчика Митю. Ребенка на верную смерть в холодной квартире бросила его родная мать. Она эвакуировалась одна, так как через Ладогу не разрешили везти детей младше трех лет из-за страшных морозов.Еще по теме - материал автора издания Украина.ру Василия Стоякина Кино и танки: "Тигры" для "Освобождения".

https://ukraina.ru/20210630/1031742592.html

россия

ленинград

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, ленинград, владимир путин, шахназаров, украина.ру, танки, бмп, сво