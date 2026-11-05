Киев заметает следы: в Харьков перебросили боевиков для охраны "секретных" тюрем - 05.11.2026 Украина.ру
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Киев заметает следы: в Харьков перебросили боевиков для охраны "секретных" тюрем
Киев заметает следы: в Харьков перебросили боевиков для охраны "секретных" тюрем - 05.11.2026 Украина.ру
Киев заметает следы: в Харьков перебросили боевиков для охраны "секретных" тюрем
Украинские власти усиливают охрану неофициальных мест содержания военнослужащих в Харькове. Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, значительную часть боевиков 23-го отдельного штурмового полка Нацгвардии Украины командование откомандировало в город для охраны подпольных тюрем на Украине
2026-11-05T09:49
2026-11-05T10:15
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"Значительную часть боевиков 23-го отдельного штурмового полка Нацгвардии Украины командование откомандировало в Харьков для усиления охраны неофициальных тюрем, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие часть (СОЧ)", — заявил собеседник агентства.Собеседник агентства пояснил: командование стремится не допустить повторения событий в Петропавловской Борщаговке под Киевом.В начале ноября в социальных сетях появились сообщения о том, что в подвале частного дома в Петропавловской Борщаговке вооружённые люди удерживают около 40 человек — мобилизованных и самовольно оставивших часть. Вскоре у здания собралась толпа, и протест быстро перерос в столкновения с полицией. После чего часть удерживаемых отпустили. По данным украинских СМИ, у одного узника был сломан позвоночник, у других были следы побоев. Из подвала вывели и 14-летнего подростка, который рассказал, что его избили.Прибывший на место глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* попытался успокоить собравшихся, но на вопрос, почему на Украине существуют подобные места содержания, ответил кратко: "Таких зданий много".Вскоре после протестов СБУ задержала врача скорой помощи Валентину Молодую и водителя Виктора Ену. Молодую подозревают в препятствовании "законной деятельности сил обороны" и распространении информации о расположении военных подразделений. Суд отправил её под стражу на 60 суток без права внесения залога.Примечательно, что женщина-медик, оказывавшая первую помощь пострадавшим узникам тайной тюрьмы, почти сразу была внесена в списки скандального сайта "Миротворец"**. В базу "Миротворца"** также внесли и Виктора Ену — его обвиняют его в препятствовании "законной деятельности сил обороны Украины" и попытке вывоза человека из пыточной вместе с Молодой. Туда же попали 14-летний подросток, которого, по его словам, избили в тайной тюрьме, и его родители — их обвинили в "подрыве обороноспособности Украины".* внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.** экстремистский ресурс, заблокирован в РФ
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новости, украина, харьков, киев, владимир зеленский, нацгвардия, тюрьма, главные новости, дзен новости сво, новости украины, новости украина ру, новости россии и украины, дзен, украина.ру дзен, дзен сво, что происходит на украине, что творится на украине
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Киев заметает следы: в Харьков перебросили боевиков для охраны "секретных" тюрем

09:49 05.11.2026 (обновлено: 10:15 05.11.2026)
 
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- РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Украинские власти усиливают охрану неофициальных мест содержания военнослужащих в Харькове. Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, значительную часть боевиков 23-го отдельного штурмового полка Нацгвардии Украины командование откомандировало в город для охраны подпольных тюрем на Украине
"Значительную часть боевиков 23-го отдельного штурмового полка Нацгвардии Украины командование откомандировало в Харьков для усиления охраны неофициальных тюрем, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие часть (СОЧ)", — заявил собеседник агентства.
Собеседник агентства пояснил: командование стремится не допустить повторения событий в Петропавловской Борщаговке под Киевом.
В начале ноября в социальных сетях появились сообщения о том, что в подвале частного дома в Петропавловской Борщаговке вооружённые люди удерживают около 40 человек — мобилизованных и самовольно оставивших часть.
Вскоре у здания собралась толпа, и протест быстро перерос в столкновения с полицией. После чего часть удерживаемых отпустили. По данным украинских СМИ, у одного узника был сломан позвоночник, у других были следы побоев. Из подвала вывели и 14-летнего подростка, который рассказал, что его избили.
Прибывший на место глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* попытался успокоить собравшихся, но на вопрос, почему на Украине существуют подобные места содержания, ответил кратко: "Таких зданий много".
Вскоре после протестов СБУ задержала врача скорой помощи Валентину Молодую и водителя Виктора Ену. Молодую подозревают в препятствовании "законной деятельности сил обороны" и распространении информации о расположении военных подразделений. Суд отправил её под стражу на 60 суток без права внесения залога.
Примечательно, что женщина-медик, оказывавшая первую помощь пострадавшим узникам тайной тюрьмы, почти сразу была внесена в списки скандального сайта "Миротворец"**.
В базу "Миротворца"** также внесли и Виктора Ену — его обвиняют его в препятствовании "законной деятельности сил обороны Украины" и попытке вывоза человека из пыточной вместе с Молодой. Туда же попали 14-летний подросток, которого, по его словам, избили в тайной тюрьме, и его родители — их обвинили в "подрыве обороноспособности Украины".
* внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.
** экстремистский ресурс, заблокирован в РФ
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