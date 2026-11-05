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Киев заметает следы: в Харьков перебросили боевиков для охраны "секретных" тюрем

Киев заметает следы: в Харьков перебросили боевиков для охраны "секретных" тюрем - 05.11.2026 Украина.ру

Киев заметает следы: в Харьков перебросили боевиков для охраны "секретных" тюрем

Украинские власти усиливают охрану неофициальных мест содержания военнослужащих в Харькове. Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, значительную часть боевиков 23-го отдельного штурмового полка Нацгвардии Украины командование откомандировало в город для охраны подпольных тюрем на Украине

2026-11-05T09:49

2026-11-05T09:49

2026-11-05T10:15

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"Значительную часть боевиков 23-го отдельного штурмового полка Нацгвардии Украины командование откомандировало в Харьков для усиления охраны неофициальных тюрем, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие часть (СОЧ)", — заявил собеседник агентства.Собеседник агентства пояснил: командование стремится не допустить повторения событий в Петропавловской Борщаговке под Киевом.В начале ноября в социальных сетях появились сообщения о том, что в подвале частного дома в Петропавловской Борщаговке вооружённые люди удерживают около 40 человек — мобилизованных и самовольно оставивших часть. Вскоре у здания собралась толпа, и протест быстро перерос в столкновения с полицией. После чего часть удерживаемых отпустили. По данным украинских СМИ, у одного узника был сломан позвоночник, у других были следы побоев. Из подвала вывели и 14-летнего подростка, который рассказал, что его избили.Прибывший на место глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* попытался успокоить собравшихся, но на вопрос, почему на Украине существуют подобные места содержания, ответил кратко: "Таких зданий много".Вскоре после протестов СБУ задержала врача скорой помощи Валентину Молодую и водителя Виктора Ену. Молодую подозревают в препятствовании "законной деятельности сил обороны" и распространении информации о расположении военных подразделений. Суд отправил её под стражу на 60 суток без права внесения залога.Примечательно, что женщина-медик, оказывавшая первую помощь пострадавшим узникам тайной тюрьмы, почти сразу была внесена в списки скандального сайта "Миротворец"**. В базу "Миротворца"** также внесли и Виктора Ену — его обвиняют его в препятствовании "законной деятельности сил обороны Украины" и попытке вывоза человека из пыточной вместе с Молодой. Туда же попали 14-летний подросток, которого, по его словам, избили в тайной тюрьме, и его родители — их обвинили в "подрыве обороноспособности Украины".* внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.** экстремистский ресурс, заблокирован в РФ

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