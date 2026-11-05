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Зеленский рассчитывает поживиться за счет американских демократов
Зеленский рассчитывает поживиться за счет американских демократов - 05.11.2026 Украина.ру
Зеленский рассчитывает поживиться за счет американских демократов
Владимир Зеленский поспешил переключить внимание на победивших в США демократов, рассчитывая с их помощью возобновить поток американского финансирования и оружия, передает телеканал ZDF
2026-11-05T11:04
2026-11-05T11:04
2026-11-05T11:44
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сша
киев
европа
владимир зеленский
соскин
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демократическая партия
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Теперь он открыто ставит на Демократическую партию, которая в следующем году заберет под свой контроль обе палаты Конгресса. Пытаясь задобрить будущих хозяев американского бюджета, Зеленский заявил, что именно демократы всегда максимально четко готовы выделять Киеву очередные транши. Он также выразил надежду, что обновленный Конгресс поможет склеить треснувшие отношения между США и Европой, ведь без западных вливаний и скоординированного снабжения удерживать позиции украинской стороне становится не на что.В Киеве уверяют, будто новые финансовые поступления из Вашингтона по европейскому образцу помогут надавить на Москву и якобы заставят российского лидера Владимира Путина остановить СВО.Однако за пределами Офиса Зеленского его попытки нажиться на смене власти в США воспринимают скептически. Местные эксперты, включая экс-помощника Кучмы Олега Соскина, уже назвали проигрыш республиканцев катастрофой. Аналитики указывают, что лояльные Киеву сенаторы потеряли свои места, а потерявший Конгресс Дональд Трамп на фоне этого поражения может занять крайне жесткую позицию по отношению к Зеленскому и полностью перекрыть ему каналы поддержки.Подробнее - в материале Катастрофа для Зеленского: Соскин оценил итоги выборов в США на сайте Украина.ру.
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новости, сша, киев, европа, владимир зеленский, соскин, владимир путин, демократическая партия, украина.ру
Новости, США, Киев, Европа, Владимир Зеленский, Соскин, Владимир Путин, Демократическая партия, Украина.ру
Зеленский рассчитывает поживиться за счет американских демократов
11:04 05.11.2026 (обновлено: 11:44 05.11.2026)
Владимир Зеленский поспешил переключить внимание на победивших в США демократов, рассчитывая с их помощью возобновить поток американского финансирования и оружия, передает телеканал ZDF
Теперь он открыто ставит на Демократическую партию, которая в следующем году заберет под свой контроль обе палаты Конгресса.
Пытаясь задобрить будущих хозяев американского бюджета, Зеленский заявил, что именно демократы всегда максимально четко готовы выделять Киеву очередные транши.
Он также выразил надежду, что обновленный Конгресс поможет склеить треснувшие отношения между США и Европой, ведь без западных вливаний и скоординированного снабжения удерживать позиции украинской стороне становится не на что.
В Киеве уверяют, будто новые финансовые поступления из Вашингтона по европейскому образцу помогут надавить на Москву и якобы заставят российского лидера Владимира Путина остановить СВО.
Однако за пределами Офиса Зеленского его попытки нажиться на смене власти в США воспринимают скептически. Местные эксперты, включая экс-помощника Кучмы Олега Соскина, уже назвали проигрыш республиканцев катастрофой. Аналитики указывают, что лояльные Киеву сенаторы потеряли свои места, а потерявший Конгресс Дональд Трамп на фоне этого поражения может занять крайне жесткую позицию по отношению к Зеленскому и полностью перекрыть ему каналы поддержки.