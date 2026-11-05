Джигурда пополнил очередной украинский черный список - 05.11.2026 Украина.ру
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Джигурда пополнил очередной украинский черный список
Джигурда пополнил очередной украинский черный список - 05.11.2026 Украина.ру
Джигурда пополнил очередной украинский черный список
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины внесло российского актера Никиту Джигурду в базу своего специализированного портала "War and sanctions"
2026-11-05T07:27
2026-11-05T07:37
новости
россия
владимир зеленский
минобороны
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Поводом для такого шага послужили патриотические действия артиста. В карточке Джигурды украинские спецслужбы указали его публичное одобрение спецоперации, а также визиты в воссоединенные регионы России.До этого момента украинские чиновники уже пытались бороться с актером на бумаге. В январе 2025 года местное министерство культуры добавило его в список лиц, создающих угрозу для безопасности страны, а в апреле того же года Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции.Сам Никита Джигурда относится к подобным решениям украинского руководства с иронией и гордостью. Актер заявлял, что удовлетворен своим присутствием в подобных перечнях, поскольку это подтверждает, что его позиция представляет реальную опасность для действующего киевского режима.Подробнее - в материале Джигурда официально признан угрозой национальной безопасности Украины на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир зеленский, минобороны
Новости, Россия, Владимир Зеленский, Минобороны

Джигурда пополнил очередной украинский черный список

07:27 05.11.2026 (обновлено: 07:37 05.11.2026)
 
© ФотоДжигурда
Джигурда - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© Фото
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Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины внесло российского актера Никиту Джигурду в базу своего специализированного портала "War and sanctions"
Поводом для такого шага послужили патриотические действия артиста.
В карточке Джигурды украинские спецслужбы указали его публичное одобрение спецоперации, а также визиты в воссоединенные регионы России.
До этого момента украинские чиновники уже пытались бороться с актером на бумаге. В январе 2025 года местное министерство культуры добавило его в список лиц, создающих угрозу для безопасности страны, а в апреле того же года Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции.
Сам Никита Джигурда относится к подобным решениям украинского руководства с иронией и гордостью. Актер заявлял, что удовлетворен своим присутствием в подобных перечнях, поскольку это подтверждает, что его позиция представляет реальную опасность для действующего киевского режима.
Подробнее - в материале Джигурда официально признан угрозой национальной безопасности Украины на сайте Украина.ру.
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