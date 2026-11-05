Джигурда пополнил очередной украинский черный список
07:27 05.11.2026 (обновлено: 07:37 05.11.2026)
© ФотоДжигурда
© Фото
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины внесло российского актера Никиту Джигурду в базу своего специализированного портала "War and sanctions"
Поводом для такого шага послужили патриотические действия артиста.
В карточке Джигурды украинские спецслужбы указали его публичное одобрение спецоперации, а также визиты в воссоединенные регионы России.
До этого момента украинские чиновники уже пытались бороться с актером на бумаге. В январе 2025 года местное министерство культуры добавило его в список лиц, создающих угрозу для безопасности страны, а в апреле того же года Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции.
Сам Никита Джигурда относится к подобным решениям украинского руководства с иронией и гордостью. Актер заявлял, что удовлетворен своим присутствием в подобных перечнях, поскольку это подтверждает, что его позиция представляет реальную опасность для действующего киевского режима.
Подробнее - в материале Джигурда официально признан угрозой национальной безопасности Украины на сайте Украина.ру.
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