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Джигурда пополнил очередной украинский черный список

Джигурда пополнил очередной украинский черный список - 05.11.2026 Украина.ру

Джигурда пополнил очередной украинский черный список

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины внесло российского актера Никиту Джигурду в базу своего специализированного портала "War and sanctions"

2026-11-05T07:27

2026-11-05T07:27

2026-11-05T07:37

новости

россия

владимир зеленский

минобороны

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Поводом для такого шага послужили патриотические действия артиста. В карточке Джигурды украинские спецслужбы указали его публичное одобрение спецоперации, а также визиты в воссоединенные регионы России.До этого момента украинские чиновники уже пытались бороться с актером на бумаге. В январе 2025 года местное министерство культуры добавило его в список лиц, создающих угрозу для безопасности страны, а в апреле того же года Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции.Сам Никита Джигурда относится к подобным решениям украинского руководства с иронией и гордостью. Актер заявлял, что удовлетворен своим присутствием в подобных перечнях, поскольку это подтверждает, что его позиция представляет реальную опасность для действующего киевского режима.Подробнее - в материале Джигурда официально признан угрозой национальной безопасности Украины на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир зеленский, минобороны