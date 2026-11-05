https://ukraina.ru/20261105/iran-otvetit-na-udar-ssha-obstrelom-gorodov-evropy-i-ukrainy-spisok-1084281478.html
Иран ответит на удар США обстрелом городов Европы и Украины: список
Иран ответит на удар США обстрелом городов Европы и Украины: список - 05.11.2026 Украина.ру
Иран ответит на удар США обстрелом городов Европы и Украины: список
Иранский государственный телеканал IRINN показал карту с Киевом, Львовом и Одессой среди потенциальных целей на территории Европы в случае нового удара США. Об этом вечером 4 ноября сообщает украинское издание "Страна.ua"
2026-11-05T03:46
2026-11-05T03:46
2026-11-05T03:53
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Ведущие продемонстрировали в телестудии карту Европы с изображением ракет, летящих со стороны Ирана. На ней также был виден польский город Жешув.Польский приграничный город Жешув является основным хабом на польско-украинской границе, через который киевский режим получает западное оружие и боеприпасы."Наши ракеты достигнут Европы, и мы уничтожим американских империалистов и их союзников", — говорилось в тексте, сопровождавшим графику.Руководство Ирана предупреждало, что если исламская республика снова подвергнется агрессии, то Тегеран может нанести удары по военным базам США в странах Европы.Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Дональда Трампа может в течение нескольких дней принять решение о применении ядерного оружия против Ирана.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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украина.ру, новости, иран, сша, европа, украина, киев, одесса, львов, удар по ирану, война в иране, военная эскалация, ближний восток, ракетные удары по украине, ракетный удар, польша
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Иран ответит на удар США обстрелом городов Европы и Украины: список
03:46 05.11.2026 (обновлено: 03:53 05.11.2026)
Иранский государственный телеканал IRINN показал карту с Киевом, Львовом и Одессой среди потенциальных целей на территории Европы в случае нового удара США. Об этом вечером 4 ноября сообщает украинское издание "Страна.ua"
Ведущие продемонстрировали в телестудии карту Европы с изображением ракет, летящих со стороны Ирана. На ней также был виден польский город Жешув.
Польский приграничный город Жешув является основным хабом на польско-украинской границе, через который киевский режим получает западное оружие и боеприпасы.
"Наши ракеты достигнут Европы, и мы уничтожим американских империалистов и их союзников", — говорилось в тексте, сопровождавшим графику.
Руководство Ирана предупреждало, что если исламская республика снова подвергнется агрессии, то Тегеран может нанести удары по военным базам США в странах Европы.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.