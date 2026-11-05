Иран ответит на удар США обстрелом городов Европы и Украины: список - 05.11.2026 Украина.ру
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Иран ответит на удар США обстрелом городов Европы и Украины: список
Иран ответит на удар США обстрелом городов Европы и Украины: список - 05.11.2026 Украина.ру
Иран ответит на удар США обстрелом городов Европы и Украины: список
Иранский государственный телеканал IRINN показал карту с Киевом, Львовом и Одессой среди потенциальных целей на территории Европы в случае нового удара США. Об этом вечером 4 ноября сообщает украинское издание "Страна.ua"
2026-11-05T03:46
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иран
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удар по ирану
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Ведущие продемонстрировали в телестудии карту Европы с изображением ракет, летящих со стороны Ирана. На ней также был виден польский город Жешув.Польский приграничный город Жешув является основным хабом на польско-украинской границе, через который киевский режим получает западное оружие и боеприпасы."Наши ракеты достигнут Европы, и мы уничтожим американских империалистов и их союзников", — говорилось в тексте, сопровождавшим графику.Руководство Ирана предупреждало, что если исламская республика снова подвергнется агрессии, то Тегеран может нанести удары по военным базам США в странах Европы.Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Дональда Трампа может в течение нескольких дней принять решение о применении ядерного оружия против Ирана.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Иран, США, Европа, Украина, Киев, Одесса, Львов, удар по Ирану, война в Иране, военная эскалация, Ближний Восток, ракетные удары по Украине, ракетный удар, Польша

Иран ответит на удар США обстрелом городов Европы и Украины: список

03:46 05.11.2026 (обновлено: 03:53 05.11.2026)
 
© AP / Iranian Revolutionary GuardЗапуск баллистических ракет в Иране
Запуск баллистических ракет в Иране - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© AP / Iranian Revolutionary Guard
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Иранский государственный телеканал IRINN показал карту с Киевом, Львовом и Одессой среди потенциальных целей на территории Европы в случае нового удара США. Об этом вечером 4 ноября сообщает украинское издание "Страна.ua"
Ведущие продемонстрировали в телестудии карту Европы с изображением ракет, летящих со стороны Ирана. На ней также был виден польский город Жешув.
Польский приграничный город Жешув является основным хабом на польско-украинской границе, через который киевский режим получает западное оружие и боеприпасы.
"Наши ракеты достигнут Европы, и мы уничтожим американских империалистов и их союзников", — говорилось в тексте, сопровождавшим графику.
Руководство Ирана предупреждало, что если исламская республика снова подвергнется агрессии, то Тегеран может нанести удары по военным базам США в странах Европы.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Дональда Трампа может в течение нескольких дней принять решение о применении ядерного оружия против Ирана.
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