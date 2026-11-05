https://ukraina.ru/20261105/figurantu-dela-o-podryve-v-kaliningrade-gayduku-dobavili-obvinenie-v-shpionazhe-1084285604.html

Фигуранту дела о подрыве в Калининграде Гайдуку добавили обвинение в шпионаже

Фигуранту дела о подрыве в Калининграде Гайдуку добавили обвинение в шпионаже - 05.11.2026 Украина.ру

Фигуранту дела о подрыве в Калининграде Гайдуку добавили обвинение в шпионаже

Гражданину ФРГ Николаю Гайдуку, проходящему по делу о подрыве газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 года, предъявлено дополнительное обвинение, теперь ему также вменяется шпионаж. Об этом 5 ноября сообщают российские информагентства

2026-11-05T10:28

2026-11-05T10:28

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Согласно данным агентства, в 2024 году в отношении Гайдука было возбуждено уголовное дело по факту террористического акта и контрабанды взрывчатых веществ. Ныне, судя по материалам суда, к этому добавился и шпионаж. В обвинении фигурируют статьи о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также об их незаконном изготовлении. Квалификация контрабанды изменена — теперь она рассматривается как совершённая группой лиц по предварительному сговору.Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщали: Гайдук был задержан при очередной попытке въехать в Калининградскую область из Польши. По данным спецслужбы, мужчина намеревался устроить новый теракт на объекте топливно-энергетического комплекса. Задание и компоненты самодельного взрывного устройства он получил от гражданина Украины Александра Жорова, имеющего вид на жительство в Германии.По версии ФСБ, Гайдук причастен к подрыву в марте 2024 года трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде — тогда использовалось самодельное взрывное устройство. При задержании в автомобиле мужчины было обнаружено 0,5 литра жидкого взрывчатого вещества.Военный корреспондент RT Мурад Газдиев, комментируя ситуацию, обратил внимание на то, что Евросоюз, несмотря на все существующие стандарты и соглашения о борьбе с терроризмом, сознательно игнорирует тактику устрашения, применяемую Киевом.Ранее, 13 октября, ФСБ сообщила о задержании в Сахалинской области подданного Японии — корреспондента бюро газеты "Хоккайдо Симбун". Его подозревают в шпионаже в интересах японской спецслужбы. По данным ведомства, он собирал сведения об обороноспособности России, в том числе о количестве мобилизованных и добровольцев с Курильских островов, участвующих в СВО, и намеревался передать их национальной разведке. На видео ФСБ сотрудник пояснил, что решение о пресечении деятельности журналиста приняли после изучения его "нехарактерной для аккредитованного журналиста активности".

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