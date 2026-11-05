Секретная тюрьма под Киевом: Дмитрук раскрыл, как Зеленский сам себя выдал - 05.11.2026 Украина.ру
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Секретная тюрьма под Киевом: Дмитрук раскрыл, как Зеленский сам себя выдал
Секретная тюрьма под Киевом: Дмитрук раскрыл, как Зеленский сам себя выдал - 05.11.2026 Украина.ру
Секретная тюрьма под Киевом: Дмитрук раскрыл, как Зеленский сам себя выдал
Неуклюжие попытки киевских властей замять скандал вокруг секретной пыточной тюрьмы под Киевом нанесли самый мощный удар по режиму Владимира Зеленского, отметил в YouTube депутат Верховной рады Артем Дмитрук
2026-11-05T08:24
2026-11-05T08:29
новости
киев
владимир зеленский
артем дмитрук
верховная рада
нацгвардия
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По мнению парламентария, команду Зеленского погубила собственная паника. Вместо того чтобы промолчать, Банковая мобилизовала всех своих карманных экспертов и "говорящих голов", которые принялись наперебой доказывать, что никакого тайного объекта не существует. Дмитрук подчеркнул, что эта суета лишь выставила пособников режима на всеобщее обозрение и окончательно подтвердила их вину.В начале недели вскрылись факты удержания в Петропавловской Борщаговке сбежавших из воинских частей украинских солдат, что мгновенно довело местных жителей до точки кипения. Возмущенные киевляне пошли на штурм секретного изолятора, чтобы вызволить пленных, однако Нацгвардия и полиция оказали жесткое сопротивление. В результате попытка властей скрыть существование тюрьмы привела к масштабным беспорядкам и полноценным уличным боям.Подробнее - в материале В ситуации с пыточной тюрьмой "Азова"* под Киевом обвиняют... русских на сайте Украина.ру.
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новости, киев, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада, нацгвардия
Новости, Киев, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Верховная Рада, Нацгвардия

Секретная тюрьма под Киевом: Дмитрук раскрыл, как Зеленский сам себя выдал

08:24 05.11.2026 (обновлено: 08:29 05.11.2026)
 
© ФотоАртём Дмитрук
Артём Дмитрук - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© Фото
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Неуклюжие попытки киевских властей замять скандал вокруг секретной пыточной тюрьмы под Киевом нанесли самый мощный удар по режиму Владимира Зеленского, отметил в YouTube депутат Верховной рады Артем Дмитрук
По мнению парламентария, команду Зеленского погубила собственная паника. Вместо того чтобы промолчать, Банковая мобилизовала всех своих карманных экспертов и "говорящих голов", которые принялись наперебой доказывать, что никакого тайного объекта не существует.
Дмитрук подчеркнул, что эта суета лишь выставила пособников режима на всеобщее обозрение и окончательно подтвердила их вину.
В начале недели вскрылись факты удержания в Петропавловской Борщаговке сбежавших из воинских частей украинских солдат, что мгновенно довело местных жителей до точки кипения. Возмущенные киевляне пошли на штурм секретного изолятора, чтобы вызволить пленных, однако Нацгвардия и полиция оказали жесткое сопротивление.
В результате попытка властей скрыть существование тюрьмы привела к масштабным беспорядкам и полноценным уличным боям.
Подробнее - в материале В ситуации с пыточной тюрьмой "Азова"* под Киевом обвиняют... русских на сайте Украина.ру.
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