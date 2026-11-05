https://ukraina.ru/20261105/sekretnaya-tyurma-pod-kievom-dmitruk-raskryl-kak-zelenskiy-sam-sebya-vydal--1084283483.html

Секретная тюрьма под Киевом: Дмитрук раскрыл, как Зеленский сам себя выдал

Секретная тюрьма под Киевом: Дмитрук раскрыл, как Зеленский сам себя выдал - 05.11.2026 Украина.ру

Секретная тюрьма под Киевом: Дмитрук раскрыл, как Зеленский сам себя выдал

Неуклюжие попытки киевских властей замять скандал вокруг секретной пыточной тюрьмы под Киевом нанесли самый мощный удар по режиму Владимира Зеленского, отметил в YouTube депутат Верховной рады Артем Дмитрук

2026-11-05T08:24

2026-11-05T08:24

2026-11-05T08:29

новости

киев

владимир зеленский

артем дмитрук

верховная рада

нацгвардия

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По мнению парламентария, команду Зеленского погубила собственная паника. Вместо того чтобы промолчать, Банковая мобилизовала всех своих карманных экспертов и "говорящих голов", которые принялись наперебой доказывать, что никакого тайного объекта не существует. Дмитрук подчеркнул, что эта суета лишь выставила пособников режима на всеобщее обозрение и окончательно подтвердила их вину.В начале недели вскрылись факты удержания в Петропавловской Борщаговке сбежавших из воинских частей украинских солдат, что мгновенно довело местных жителей до точки кипения. Возмущенные киевляне пошли на штурм секретного изолятора, чтобы вызволить пленных, однако Нацгвардия и полиция оказали жесткое сопротивление. В результате попытка властей скрыть существование тюрьмы привела к масштабным беспорядкам и полноценным уличным боям.Подробнее - в материале В ситуации с пыточной тюрьмой "Азова"* под Киевом обвиняют... русских на сайте Украина.ру.

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новости, киев, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада, нацгвардия