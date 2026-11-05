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Уроки прошлого: "Пятачок, нет ли у тебя случайно воздушного шара?"

Уроки прошлого: "Пятачок, нет ли у тебя случайно воздушного шара?" - 05.11.2026 Украина.ру

Уроки прошлого: "Пятачок, нет ли у тебя случайно воздушного шара?"

23 октября в ходе очередного налёта ВСУ в направлении Москвы было запущено около 50 воздушных шаров (метеозондов) с подвешенными к ним малогабаритными БПЛА. Вообще использование ВСУ воздушных шаров с нагрузкой в виде БПЛА, взрывчатки, ретрансляторов и мишеней-отражателей фиксируется с конца 2023 года. И это не новость – такое уже было в 1940-50-х

2026-11-05T08:00

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Если уж на то пошло, то первый случай военного использования аэростатов был зафиксирован летом 1794 года во время битвы при Флерюсе в Бельгии – французские республиканцы использовали воздушный шар для наблюдения за действиями австро-голландских войск.В 1812 году в центре военно-технического прогресса чуть не оказалась Россия – немецкий авантюрист Франц Леппих предложил Александру I построить флот воздушных кораблей, которые "могут вмещать в себе 40 человек и поднимать 12 000 фунтов. [В том числе] ящиков, наполненных порохом, которые, брошены будучи сверху, могут разрывом своим, упав на твёрдые тела, опрокинуть целые эскадроны". Естественно, ничего не получилось, хотя Леппих старался.Во время Первой Мировой войны, на фоне массированного использования управляемых летательных аппаратов – дирижаблей и самолётов, – привязные аэростаты утратили привлекательность в качестве военного средства (Бумбараш подтвердит).Во время Второй Мировой воздушными шарами в качестве альтернативного средства осуществления диверсий пользовались британцы – в 1942-44 годах они запустили около 100 тыс. небольших (2,5 метра в диаметре) аэростатов, к части из которых прикрепляли 90-метровую проволоку с крючком, вызывающую короткое замыкание в линиях электропередач, а часть оснащали ёмкостью с зажигательной смесью. После войны было установлено, что в результате этих налётов на электросетях случилось свыше полутысячи инцидентов, а в июле 1942 года в результате вызванного аэростатом замыкания была выведена из строя электростанция в районе Лейпцига.Забавно, что начало этой операции послужило ЧП в частях аэростатов ПВО – в результате бури в ночь с 17 на 18 сентября 1940 года множество аэростатов было унесено и долетело до Скандинавии, где один из них ухитрился даже повалить радиомачту.А вот для японцев воздушные шары стали буквально "оружием последней надежды" (не путать с вундерваффе) – ничего другого до США не долетало (разве что одиночный самолёт, взлетевший с подводной лодки). С ноября 1944 года они, обнаружив над Тихим океаном нужные воздушные течения, начали отправлять в сторону США шары Fu-Go с грузом взрывчатки. Всего было отправлено около 9 тыс. шаров, американцы обнаружили на своей территории остатки примерно 300 из них*. На одном из зарядов 5 мая 1945 года подорвались пять человек. Американская разведка сумела по анализам балластного песка определить его происхождение, а авиация разбомбила расположенный в этом районе водородный завод.Но самую масштабную операцию по использованию воздушных шаров провели США против СССР в рамках проекта Genetrix, стартовавшего 10 января 1956 года.Собственно, первую операцию с воздушными шарами США провели в 1947-49 годах, когда в целях фиксации ядерного взрыва на территории СССР, если он вдруг будет осуществлён, запускались воздушные шары с настроенными на инфразвук микрофонами. Программа оказалась дорогой и бессмысленной – испытания советской ядерной бомбы были обнаружены простейшим анализом воздуха, взятым за пределами территории СССР.Усиление ПВО СССР делало рейды разведывательных самолётов в советское воздушное пространство занятием рискованным, а первый разведывательный спутник был запущен только в 1959 году. Ставка была сделана на воздушные шары, которые пролетая над территорией ССР на высоте порядка 20-30 километров осуществляли панорамную съёмку территории. Достоинств у этой схемы было два.Во-первых, малая уязвимость шаров.Тут надо напомнить, что U-2 Френсиса Пауэрса, сбитый 1 мая 1960 год под Свердловском, летел на высоте порядка 20,7 километров, что было выше потолка советских истребителей. Сбивать же шары зенитными ракетами было сложно, поскольку они почти не были видны РЛС ПВО.Ко всему прочему во время перехватов было установлено, что зафиксированное фотокинопулемётом повреждение оболочки и снижение аппарата ни о чём не говорит – у аппарата была резервная оболочка, которая надувалась при снижении до определённой высоты. Во время перехватов происходили разные инциденты – например, в 1977 году во время обстрела аэростата в районе Сум несколько снарядов авиационной пушки взорвались на земле, ранив местного жителя.Во-вторых, полиэтиленовые шары, даже с учётом контейнера с разведывательным оборудованием, стоили значительно дешевле самолёта (и, тем более, лётчика, на подготовку которого тратились значительные средства).Недостатков, впрочем, тоже хватало – значительная часть аэростатов просто терялась (тем более, что полёты продолжались до двух недель), а сведения, полученные от выловленных, были несколько хаотичными.Для отлова в воздухе пролетевших над территорией СССР шаров пришлось создать специальную версию военно-транспортного самолёта Fairchild C-119 Flying Boxcars (позже они ловили над океаном спускаемые аппараты разведывательных спутников Corona – да, другого способа передать снимки на Землю тогда не было). По некоторым данным, перехватить в воздухе удалось только 45 контейнеров, 32 из которых сделали пригодные для использования фотографии.Приземление или приводнение контейнера зачастую приводило к его утрате. Это, кстати, привело к технологическому прорыву в СССР – при разборе захваченных контейнеров была обнаружена устойчивая к холоду и радиации фотоплёнка. В октябре 1959 года на такой плёнке автоматическая межпланетная станция "Луна-3" сделала фото обратной стороны Луны.В январе и феврале 1956 года на территорию СССР было запущено почти 3000 аэростатов. 448 из них были разведывательными – в рамках проекта Genetrix.Довольно быстро было опытным путём установлено, что внешнеполитических издержек от массового запуска шаров намного больше, чем полученной от них развединформации. Уже 4 февраля 1956 года Советский Союз заявил протест правительству США. Американцы объявили, что ведут программу гражданских исследований к Международному геофизическому году, но советские дипломаты продемонстрировали 50 контейнеров с разведывательной аппаратурой, подобранных на территории СССР и социалистических стран. Проект был существенно сокращён ещё в президентство Дуайта Эйзенхауэра.Всего войска ПВО СССР с 1956 по 1977 годы обнаружили 4112 аэростатов, из которых 793 были сбиты. В 1983 году был зафиксирован последний пролёт разведывательного аэростата, а вскоре их применение было запрещено международными соглашениями. Один из последних инцидентов произошёл 3 сентября 1990 года, когда дрейфующий аэростат был сбит перехватчиком Су-15ТМ на высоте 12 км в районе Мурманска (он точно не был разведывательным – просто угрожал воздушному коридору).Позже был создан специальный самолёт для перехвата воздушных шаров – 26 мая 1982 года совершил первый полёт М-17 "Стратосфера", разрабатывавшийся с 1970 года в КБ Владимира Мясищева. Практический потолок самолёта составил 21,5 км, а скорость – несколько более 700 км/ч. В установленной на фюзеляже турели размещались две 23-мм пушки. Для самолёта был разработан прицел, способный обнаружить воздушный шар диаметром около 30 метров с расстояния до 40 километров и автоматически следить за ним. Эффективный огонь был возможен по целям, находящимся четырьмя километрами выше (дальность эффективной работы лазерного дальномера составляла около 8 км).М-17 был выпущен в количестве трёх экземпляров. Боевые вылеты никогда не совершал (более того, даже госиспытания в качестве перехватчика доведены до конца не были). Зато самолёт установил два с половиной десятка мировых рекордов и использовался для исследования озонового слоя.16 августа 1988 года совершила первый полёт разведывательная версия этого самолёта – М-17РМ, принятая на вооружение под названием М-55 "Геофизика". Их было выпущено пять штук и минимум один до сих пор эксплуатируется с научными целями.Второе направление было связано с использованием лазеров. 19 августа 1981 года взлетел самолёт А-60 – Ил-76 с установленным в грузовом отсеке лазером, который должен был поражать шары на дистанции до 40 км. 27 апреля 1984 года удалось повредить воздушный шар над Вольским аэростатным исследовательским центром под Москвой. Программа разработки лазера воздушного базирования была продолжена уже в этом веке, но 25 ноября прошлого года последний А-60 был уничтожен ВСУ на аэродроме Таганрогского АНТК им. Бериева.Зародившееся ещё в XVIIIвеке военное средство по-прежнему остаётся актуальным – во всяком случае там, где решает экономия, а не особая точность.* Приходилось встречать утверждения, что именно японские воздушные шары стали источником слухов о "летающих тарелках". Весьма странное мнение – получается, что они летели до США два года. Эпидемия наблюдения НЛО началась в США в 1947 году.

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