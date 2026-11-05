https://ukraina.ru/20261105/drat-kirpu-i-ne-tolko-chto-ozadachit-ukrainskikh-shkolnikov-1084284969.html

"Драть кирпу" и не только: что озадачит украинских школьников

"Драть кирпу" и не только: что озадачит украинских школьников - 05.11.2026 Украина.ру

"Драть кирпу" и не только: что озадачит украинских школьников

Стали известны варианты фразеологизмов, с которыми украинские школьники столкнутся на Независимом мультипредметном тесте (НМТ), который пришёл на смену внешнему независимому оцениванию (ВНО, аналог российского ЕГЭ)

2026-11-05T11:27

2026-11-05T11:27

2026-11-05T11:27

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О сложных фразеологизмах рассказала одна из репетиторов украинского из платформы "ЛітЕра" (может читаться и как "Буква" и как сокращение от "Литературная эра" — Ред.). В TikTik она перечислила несколько вариантов, пояснив, что они означают. Примечательно, что фразеологизмы переводятся на русский и могут быть понятны и носителям русского языка:Бить лихом о землю — быть оптимистом;Тяжким духом дышать — гневаться;Вилами по воде писано — что-то неопределённое, сомнительное;Гонять ветер по миру — лениться,Кормить жданиками — не единожды обещать сделать что-то, но не придерживаться обещаний;Два сапога на одну ногу — быть похожими по мировоззрению;Драть кирпу — держаться горделиво.Жданики — слово, которое есть и в русском языке. В ряде регионов России, например, в Курской и Брянской областях так называют пироги, испечённые для званых, жданых, хорошо знакомых гостей, с заказной (любимой данными гостями) начинкой. В этих регионах есть и фразеологизм "поесть все жданики": не дождаться или долго ждать званых гостей.Кирпа — слово, которое упоминается в словаре Владимира Даля. Согласно ему, слово распространено в южных, Тверской и Малороссийской губерниях. Кирпатый, кирпоносый — курносый, кирпа — курноска. Сегодня на Кубани есть фразеологизм "задирать (гнуть) кирпу" — важничать, вести себя высокомерно иными словами, задирать нос. Последний фразеологизм более знаком людям в России. Схожий фразеологизм — держать кверху нос — использовался в песне "Звёздная болезнь" популярной воронежской группы "Сектор Газа":"Я держу кверху нос,Я вас всех перерос.Я великий, я герой —Овладела мной звёздная болезнь".

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новости, россия, брянская область, кубань