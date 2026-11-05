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Ветеран ГРУ сравнил ситуацию в мире с событиями перед Второй мировой войной

Ветеран ГРУ сравнил ситуацию в мире с событиями перед Второй мировой войной - 05.11.2026 Украина.ру

Ветеран ГРУ сравнил ситуацию в мире с событиями перед Второй мировой войной

Ситуация, которая сейчас сложилась в мире, напоминает обстановку накануне Второй мировой войны, заявил руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, профессор Дипломатической академии МИД РФ, ветеран ГРУ Владимир Винокуров

2026-11-05T09:03

2026-11-05T09:03

2026-11-05T09:06

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Свою оценку происходящему он дал в интервью, опубликованном РИА Новости 5 ноября, когда в России отмечается День военного разведчика."Сегодняшняя ситуация в мире во многом напоминает обстановку, сложившуюся на международной арене во второй половине 1930-х годов", — сказал Винокуров.Ветеран ГРУ напомнил, что в октябре 1936 года была сформирована "ось Берлин — Рим": фашистский режим Италии и нацистский Германии подписали соответствующий протокол о сотрудничестве.Следующим шагом к войне стало подписание Германией и Японией в ноябре того же года соглашения о борьбе против Коммунистического Интернационала, так называемого "Антикоминтерновского пакта". В 1937 году к пакту присоединилась Италия, что образовало блок уже трёх агрессивных государств — "треугольник Берлин — Рим — Токио".В 1937 году началась активная фаза экспансии, когда Япония в июле развернула наступление в Китае, а Германия в марте 1938 года осуществила операцию по присоединению (аншлюсу) Австрии. Мюнхенский сговор от 29 сентября 1938 года закономерно привёл к тому, что германские войска 15 марта 1939 года оккупировали Чехию и Моравию.Все эти события в совокупности и явились прологом к началу Второй мировой войны, а позже — к нападению нацистской Германии на Советский Союз.Важнейшим элементом подготовки к войне является пропаганда. Подробнее о том, как западная индустрия развлечений меняет акценты в понятии "русофобия" - в материале Никиты Волковича Новый русский злодей: как западная культура переосмыслила русофобию.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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