Ветеран ГРУ сравнил ситуацию в мире с событиями перед Второй мировой войной - 05.11.2026 Украина.ру
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Ветеран ГРУ сравнил ситуацию в мире с событиями перед Второй мировой войной
Ветеран ГРУ сравнил ситуацию в мире с событиями перед Второй мировой войной - 05.11.2026 Украина.ру
Ветеран ГРУ сравнил ситуацию в мире с событиями перед Второй мировой войной
Ситуация, которая сейчас сложилась в мире, напоминает обстановку накануне Второй мировой войны, заявил руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, профессор Дипломатической академии МИД РФ, ветеран ГРУ Владимир Винокуров
2026-11-05T09:03
2026-11-05T09:06
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Свою оценку происходящему он дал в интервью, опубликованном РИА Новости 5 ноября, когда в России отмечается День военного разведчика."Сегодняшняя ситуация в мире во многом напоминает обстановку, сложившуюся на международной арене во второй половине 1930-х годов", — сказал Винокуров.Ветеран ГРУ напомнил, что в октябре 1936 года была сформирована "ось Берлин — Рим": фашистский режим Италии и нацистский Германии подписали соответствующий протокол о сотрудничестве.Следующим шагом к войне стало подписание Германией и Японией в ноябре того же года соглашения о борьбе против Коммунистического Интернационала, так называемого "Антикоминтерновского пакта". В 1937 году к пакту присоединилась Италия, что образовало блок уже трёх агрессивных государств — "треугольник Берлин — Рим — Токио".В 1937 году началась активная фаза экспансии, когда Япония в июле развернула наступление в Китае, а Германия в марте 1938 года осуществила операцию по присоединению (аншлюсу) Австрии. Мюнхенский сговор от 29 сентября 1938 года закономерно привёл к тому, что германские войска 15 марта 1939 года оккупировали Чехию и Моравию.Все эти события в совокупности и явились прологом к началу Второй мировой войны, а позже — к нападению нацистской Германии на Советский Союз.Важнейшим элементом подготовки к войне является пропаганда. Подробнее о том, как западная индустрия развлечений меняет акценты в понятии "русофобия" - в материале Никиты Волковича Новый русский злодей: как западная культура переосмыслила русофобию.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Россия, ГРУ, СССР, Вторая мировая война, Германия, Берлин, Япония, Италия, Австрия, сговор, Русофобия, война, Запад, Европа, агрессия

Ветеран ГРУ сравнил ситуацию в мире с событиями перед Второй мировой войной

09:03 05.11.2026 (обновлено: 09:06 05.11.2026)
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаВетеран ГРУ Владимир Винокуров
Ветеран ГРУ Владимир Винокуров - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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Ситуация, которая сейчас сложилась в мире, напоминает обстановку накануне Второй мировой войны, заявил руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, профессор Дипломатической академии МИД РФ, ветеран ГРУ Владимир Винокуров
Свою оценку происходящему он дал в интервью, опубликованном РИА Новости 5 ноября, когда в России отмечается День военного разведчика.
"Сегодняшняя ситуация в мире во многом напоминает обстановку, сложившуюся на международной арене во второй половине 1930-х годов", — сказал Винокуров.
Ветеран ГРУ напомнил, что в октябре 1936 года была сформирована "ось Берлин — Рим": фашистский режим Италии и нацистский Германии подписали соответствующий протокол о сотрудничестве.
Следующим шагом к войне стало подписание Германией и Японией в ноябре того же года соглашения о борьбе против Коммунистического Интернационала, так называемого "Антикоминтерновского пакта". В 1937 году к пакту присоединилась Италия, что образовало блок уже трёх агрессивных государств — "треугольник Берлин — Рим — Токио".
В 1937 году началась активная фаза экспансии, когда Япония в июле развернула наступление в Китае, а Германия в марте 1938 года осуществила операцию по присоединению (аншлюсу) Австрии. Мюнхенский сговор от 29 сентября 1938 года закономерно привёл к тому, что германские войска 15 марта 1939 года оккупировали Чехию и Моравию.
Все эти события в совокупности и явились прологом к началу Второй мировой войны, а позже — к нападению нацистской Германии на Советский Союз.
Важнейшим элементом подготовки к войне является пропаганда. Подробнее о том, как западная индустрия развлечений меняет акценты в понятии "русофобия" - в материале Никиты Волковича Новый русский злодей: как западная культура переосмыслила русофобию.
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