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Россия должна громить врага на поле боя до полной Победы — Медведев

Россия должна громить врага на поле боя до полной Победы — Медведев - 05.11.2026 Украина.ру

Россия должна громить врага на поле боя до полной Победы — Медведев

Россия должна, невзирая на выборы в США, громить врага на поле боя до полной победы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя итоги выборов в Конгресс США

2026-11-05T10:59

2026-11-05T10:59

2026-11-05T11:32

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"Мы же должны, невзирая на всякие выборы в далекой Америке, качественно делать одно дело: громить врага на поле боя до полной Победы", — написал Медведев в "Макс".Ранее в том же посте он прокомментировал итоги промежуточных выборов в Конгресс США. По оценке Медведева, на ключевых для России направлениях — украинском конфликте и санкционном давлении — эти результаты "капитально пока никак" не отразятся.По словам зампреда Совбеза, с нынешней американской администрацией идут "довольно полезные консультации, но не более". Он отметил, что Владимир Зеленский и ранее не прислушивался к главе Белого дома, полагаясь на европейских союзников, а теперь "отморозится" и будет "посылать ослабевшего президента США". Трамп, считает Медведев, вряд ли решится на жёсткие меры вроде отключения Starshield или прекращения обмена разведданными, поскольку не заинтересован в новом противостоянии с демократами на фоне угрозы импичмента.Что касается санкций, то, по мнению Медведева, демократы могут вернуть поддержку Киеву через закон покойного сенатора Линдси Грэма*, однако введение "адских санкций" может стать предметом торга. Он также указал, что новые рестрикции вызовут рост цен на нефть и недовольство в США, а Трампу необходимо завершить войну с Ираном.По предварительным итогам промежуточных выборов в США республиканцы утратили контроль над обеими палатами Конгресса. Американцы избирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов.Президент США Дональд Трамп публично поздравил демократов с победой и заявил, что республиканцы могли бы добиться значительно лучших результатов, если бы он участвовал в выборах.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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