Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 05.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261105/raketnaya-opasnost-bpla-krymskiy-most-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1084281042.html
Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 05.11.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:00 мск 5 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-11-05T03:00
2026-11-05T03:02
украина.ру
новости
россия
курская область
запорожская область
волгоградская область
ростовская область
воронежская область
херсонская область
брянская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080035279_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_3e8abdd107e35ca6943ba5defd6b7db9.jpg
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 4 ноября и в ночь на 5 ноября объявлялась в Курской, Запорожской, Волгоградской, Ростовской областях*, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Воронежской, Херсонской, Брянской, Тамбовской, Волгоградской, Пензенской, Саратовской, Курской, Запорожской, Липецкой, Орловской, Белгородской, Ростовской областях*, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Московской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской областях*.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Движение автотранспорта по Крымскому мосту после полуночи дважды перекрывалось.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером вечером 4 ноября и в ночь на 5 ноября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (21:54 мск), Саратова (23:39 мск), Пензы (0:13 мск), Тамбова (1:04 мск), Нижнего Новгорода (3:00 мск).В 2:50 мск аэропорт Саратова возобновил приём и отправку рейсов.В ряде аэропортов ограничения снимались, но затем вводились повторно.Ограничения на взлёты и посадки вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 46 украинских беспилотников, за сутки — 755.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Области расположены по убыванию времени последних объявлений
россия
курская область
запорожская область
волгоградская область
ростовская область
воронежская область
херсонская область
брянская область
пенза
саратовская область
липецк
орловская область
белгородская область
московская область
рязанская область
калужская область
смоленск
крым
краснодарский край
севастополь
крымский мост
аэропорт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080035279_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_59119e41e07224009eeb145ae4ed7fa3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, россия, курская область, запорожская область, волгоградская область, ростовская область, воронежская область, херсонская область, брянская область, пенза, саратовская область, липецк, орловская область, белгородская область, московская область, рязанская область, калужская область, смоленск, крым, краснодарский край, севастополь, пво, сво, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, угроза, опасность, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, крымский мост, росавиация, аэропорты, аэропорт, внуково
Украина.ру, Новости, Россия, Курская область, Запорожская область, Волгоградская область, Ростовская область, Воронежская область, Херсонская область, Брянская область, Пенза, Саратовская область, Липецк, Орловская область, Белгородская область, Московская область, Рязанская область, Калужская область, Смоленск, Крым, краснодарский край, Севастополь, ПВО, СВО, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, угроза, опасность, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Крымский мост, Росавиация, аэропорты, аэропорт, Внуково

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

03:00 05.11.2026 (обновлено: 03:02 05.11.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:00 мск 5 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 4 ноября и в ночь на 5 ноября объявлялась в Курской, Запорожской, Волгоградской, Ростовской областях*, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Воронежской, Херсонской, Брянской, Тамбовской, Волгоградской, Пензенской, Саратовской, Курской, Запорожской, Липецкой, Орловской, Белгородской, Ростовской областях*, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Московской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской областях*.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту после полуночи дважды перекрывалось.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером вечером 4 ноября и в ночь на 5 ноября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (21:54 мск), Саратова (23:39 мск), Пензы (0:13 мск), Тамбова (1:04 мск), Нижнего Новгорода (3:00 мск).
В 2:50 мск аэропорт Саратова возобновил приём и отправку рейсов.
В ряде аэропортов ограничения снимались, но затем вводились повторно.
Ограничения на взлёты и посадки вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 46 украинских беспилотников, за сутки — 755.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* Области расположены по убыванию времени последних объявлений
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиРоссияКурская областьЗапорожская областьВолгоградская областьРостовская областьВоронежская областьХерсонская областьБрянская областьПензаСаратовская областьЛипецкОрловская областьБелгородская областьМосковская областьРязанская областьКалужская областьСмоленскКрымкраснодарский крайСевастопольПВОСВОБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАбеспилотникибеспилотники сегодняатака Украины сегодняугрозаопасностьобстрелы России сегодняВСУВооруженные силы УкраиныКрымский мостРосавиацияаэропортыаэропортВнуково
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
03:46Иран ответит на удар США обстрелом городов Европы и Украины: список
03:00Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:59Дрон ВСУ убил семью с маленьким ребёнком под Белгородом
01:35Сбитые над Россией за сутки беспилотники и атака на Севастополь
01:01Зачистка под Киевом: медика в тюрьму, водителя скорой и подростка в "Миротворец"
20:32"Раздел сфер влияния": Ищенко рассказал, что будет, если не договориться с Украиной
19:33"Точка для накопления ресурсов": Носков — о связи, терриконах и планах ВС РФ в Доброполье
18:41Венки и лампадки онлайн: на Украине запустили приложение по уходу за могилами
18:30Фестиваль на площадке "Таврида.АРТ", психосоматика в военных условиях. 4 ноября 2026 года, вечерний эфир 53:50
18:30"Европа не может распустить Украину": Ищенко объяснил, с чего начинаются переговоры
18:00Силовики на Украине воюют друг с другом — НАБУ взялось за СБУ. Итоги 4 ноября
16:29Что ждёт Украину после выборов в США и как пыточная под Киевом повлияет на настроения в ВСУ – Ищенко
16:29"Спасибо, что не били ногами": украинскому комику пришлось разбираться c "Нахтигалем"
16:10Бывшие друзья стали врагами: Зеленский объявил охоту на Мендель
16:00От "Красного ренессанса" к "Расстрелянному возрождению"
15:45Ирина Алкснис: Война на Украине может закончиться тем, что через нее снова пойдет газ из России в Европу
15:34Трагедия в Вене: украинскую беженку забил до смерти её сожитель из Румынии
15:32"Зеленский отправил боеголовку на Киев": сообщение переполошило украинцев
15:24НАТО готовится бить вглубь России: WSJ раскрыла планы ударов по базам и складам
15:17Ограниченный президент: что поражение партии Трампа меняет для России
Лента новостейМолния