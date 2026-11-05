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Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 05.11.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:00 мск 5 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-11-05T03:00

2026-11-05T03:00

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 4 ноября и в ночь на 5 ноября объявлялась в Курской, Запорожской, Волгоградской, Ростовской областях*, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Воронежской, Херсонской, Брянской, Тамбовской, Волгоградской, Пензенской, Саратовской, Курской, Запорожской, Липецкой, Орловской, Белгородской, Ростовской областях*, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Московской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской областях*.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Движение автотранспорта по Крымскому мосту после полуночи дважды перекрывалось.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером вечером 4 ноября и в ночь на 5 ноября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (21:54 мск), Саратова (23:39 мск), Пензы (0:13 мск), Тамбова (1:04 мск), Нижнего Новгорода (3:00 мск).В 2:50 мск аэропорт Саратова возобновил приём и отправку рейсов.В ряде аэропортов ограничения снимались, но затем вводились повторно.Ограничения на взлёты и посадки вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 46 украинских беспилотников, за сутки — 755.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Области расположены по убыванию времени последних объявлений

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