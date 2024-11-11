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Министр обороны Британии ждёт от Трампа "той же преданности Украине и НАТО, что у Байдена"

Министр обороны Британии ждёт от Трампа "той же преданности Украине и НАТО, что у Байдена" - 11.11.2024 Украина.ру

Министр обороны Британии ждёт от Трампа "той же преданности Украине и НАТО, что у Байдена"

Британия ожидает от администрации Дональда Трампа сохранения приверженности НАТО и Украине в ее конфликте с Россией столько времени, сколько потребуется. Об этом 11 ноября заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, сообщает издание Reuters

2024-11-11T14:22

2024-11-11T14:22

2024-11-11T14:22

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Британия "уповает" на то, что Трамп не станет менять нынешний расклад дел и продолжит оказывать поддержку Украине в конфликте с Россией, подчеркнул Хили, отвечая на вопрос по поводу поддержки Украины после победы Трампа на президентских выборах в США.Издание также отметило слова министра обороны Великобритании по поводу отношения Трампа к НАТО."Я не ожидаю, что США отвернутся от НАТО. Они признают важность альянса. Они признают важность предотвращения дальнейшего конфликта в Европе", — сказал Хили.Ранее в своем материале автор издания Украина.ру Павел Волков обратил внимание на отношения между Великобританией и Украиной."Создается впечатление, что из реально что-то значащих европейских стран твердая поддержка Украины остается только со стороны Великобритании. По крайней мере британский министр обороны Джон Хили указал, что раз США смещают свое внимание от Европы в сторону Индо-Тихоокеанского региона, "Британии и Европе придется выполнять больше тяжелой работы по эту сторону Атлантики", — написал он.Подробнее о развитии политических событий вокруг Украины — Украина за неделю. Почему "миротворец" Трамп может стать шансом для Зеленского на эскалацию конфликтаРанее британское правительство выделило Украине кредит в размере £2,26 млрд ($2,9 млрд) из "санкционированных российских активов".Об этом — в материале Британия выделила Украине $2,9 млрд из "санкционированных российских активов" на сайте Украина.ру.

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