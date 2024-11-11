Министр обороны Британии ждёт от Трампа "той же преданности Украине и НАТО, что у Байдена"
Британия ожидает от администрации Дональда Трампа сохранения приверженности НАТО и Украине в ее конфликте с Россией столько времени, сколько потребуется. Об этом 11 ноября заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, сообщает издание Reuters
Британия "уповает" на то, что Трамп не станет менять нынешний расклад дел и продолжит оказывать поддержку Украине в конфликте с Россией, подчеркнул Хили, отвечая на вопрос по поводу поддержки Украины после победы Трампа на президентских выборах в США.
"Что касается президента Трампа, он признает, что страны обеспечивают безопасность за счет силы, как это делают такие альянсы, как НАТО. И я ожидаю, что США останутся рядом с такими союзниками, как Великобритания, и будут поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется, чтобы одержать победу над Россией", — прокомментировал Хили.
Издание также отметило слова министра обороны Великобритании по поводу отношения Трампа к НАТО.
"Я не ожидаю, что США отвернутся от НАТО. Они признают важность альянса. Они признают важность предотвращения дальнейшего конфликта в Европе", — сказал Хили.
12:37Пушков перечислил страны, которые будут мешать Трампу закончить украинский конфликтПольша, Британия и Франция пытаются создать блок против победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, чтобы помешать его усилиям по прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале
Ранее в своем материале автор издания Украина.ру Павел Волков обратил внимание на отношения между Великобританией и Украиной.
"Создается впечатление, что из реально что-то значащих европейских стран твердая поддержка Украины остается только со стороны Великобритании. По крайней мере британский министр обороны Джон Хили указал, что раз США смещают свое внимание от Европы в сторону Индо-Тихоокеанского региона, "Британии и Европе придется выполнять больше тяжелой работы по эту сторону Атлантики", — написал он.
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Ранее британское правительство выделило Украине кредит в размере £2,26 млрд ($2,9 млрд) из "санкционированных российских активов".
Об этом — в материале Британия выделила Украине $2,9 млрд из "санкционированных российских активов" на сайте Украина.ру.