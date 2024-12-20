https://ukraina.ru/20241220/1059842378.html

Не дождались Трампа: Сырский принял запоздалое решение о выводе войск из "Кураховского мешка"

Не дождались Трампа: Сырский принял запоздалое решение о выводе войск из "Кураховского мешка" - 20.12.2024 Украина.ру

Не дождались Трампа: Сырский принял запоздалое решение о выводе войск из "Кураховского мешка"

Группировка ВСУ "Хортица" отступает от своих позиций в Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). Украинские военные покидают места дислокации во избежание окружения российскими силами. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба группировки со ссылкой на приказ главкома ВСУ Александра Сырского

2024-12-20T17:31

2024-12-20T17:31

2024-12-20T17:31

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Ранее аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины заявил, что ВС РФ окончательно зачистили "Успеновский мешок" южнее Курахово.Вечно останется на совести ответственных: Deep State оплакивает "Успеновский мешок" под КураховоТакже в пятницу, 20 декабря, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что для группировки ВСУ в Курахово начался обратный отсчет, долго украинская армия не протянет.Накануне Рогов сказал, что украинское командование отдало приказ своим группировкам в Курахово держаться до инаугурации нового президента Дональда Трампа. Правда, оговорился Рогов, сами вэсэушники понимали, что так долго не продержатся.Рогов: ВСУ получили приказ держаться в Курахово до инаугурации ТрампаЕще по теме: Все ближе к Курахово: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР

https://ukraina.ru/20241220/1059828603.html

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новости, курахово, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, дональд трамп, владимир рогов, александр сырский, вс рф