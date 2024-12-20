Не дождались Трампа: Сырский принял запоздалое решение о выводе войск из "Кураховского мешка" - 20.12.2024 Украина.ру
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Не дождались Трампа: Сырский принял запоздалое решение о выводе войск из "Кураховского мешка"
Не дождались Трампа: Сырский принял запоздалое решение о выводе войск из "Кураховского мешка" - 20.12.2024 Украина.ру
Не дождались Трампа: Сырский принял запоздалое решение о выводе войск из "Кураховского мешка"
Группировка ВСУ "Хортица" отступает от своих позиций в Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). Украинские военные покидают места дислокации во избежание окружения российскими силами. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба группировки со ссылкой на приказ главкома ВСУ Александра Сырского
2024-12-20T17:31
2024-12-20T17:31
новости
курахово
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
дональд трамп
владимир рогов
александр сырский
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Ранее аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины заявил, что ВС РФ окончательно зачистили "Успеновский мешок" южнее Курахово.Вечно останется на совести ответственных: Deep State оплакивает "Успеновский мешок" под КураховоТакже в пятницу, 20 декабря, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что для группировки ВСУ в Курахово начался обратный отсчет, долго украинская армия не протянет.Накануне Рогов сказал, что украинское командование отдало приказ своим группировкам в Курахово держаться до инаугурации нового президента Дональда Трампа. Правда, оговорился Рогов, сами вэсэушники понимали, что так долго не продержатся.Рогов: ВСУ получили приказ держаться в Курахово до инаугурации ТрампаЕще по теме: Все ближе к Курахово: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР
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новости, курахово, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, дональд трамп, владимир рогов, александр сырский, вс рф
Новости, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, Владимир Рогов, Александр Сырский, ВС РФ

Не дождались Трампа: Сырский принял запоздалое решение о выводе войск из "Кураховского мешка"

17:31 20.12.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
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Группировка ВСУ "Хортица" отступает от своих позиций в Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). Украинские военные покидают места дислокации во избежание окружения российскими силами. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба группировки со ссылкой на приказ главкома ВСУ Александра Сырского

"Главнокомандующим ВСУ было принято решение о выводе подразделений Сил обороны Украины из соответствующего района во избежание окружения", — заявили в пресс-службе.

Ранее аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины заявил, что ВС РФ окончательно зачистили "Успеновский мешок" южнее Курахово.
Вечно останется на совести ответственных: Deep State оплакивает "Успеновский мешок" под Курахово
Также в пятницу, 20 декабря, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что для группировки ВСУ в Курахово начался обратный отсчет, долго украинская армия не протянет.
Фото: facebook(запрещен в РФ), JointForcesCommandAFU, иностранные наемники в ВСУ
10:20
В Курахово начался обратный отсчет: Рогов об отступлении ВСУ к кладбищуДля группировки ВСУ в Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) начался обратный отсчет, долго украинская армия не протянет. Сейчас украинские военные отступают к западным окраинам, закрепляясь в районе кладбища и ТЭС
Накануне Рогов сказал, что украинское командование отдало приказ своим группировкам в Курахово держаться до инаугурации нового президента Дональда Трампа. Правда, оговорился Рогов, сами вэсэушники понимали, что так долго не продержатся.
Рогов: ВСУ получили приказ держаться в Курахово до инаугурации Трампа
Еще по теме: Все ближе к Курахово: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР
 
НовостиКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныДональд ТрампВладимир РоговАлександр СырскийВС РФ
 
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