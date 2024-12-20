Украина и Россия обменялись рождественскими посылками для военнопленных - Москалькова
© уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
По 1500 рождественских посылок для российских и украинских военнопленных, а также письма от их родных передали уполномоченные по правам человека России и Украины. Обмен произошел на территории Белоруссии. Об этом 20 декабря сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
"Кроме того, в ходе встречи с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека обсудили переданные списки военнопленных и без вести пропавших, а также дальнейшее гуманитарное взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей, взаимному посещению пленных", - уточнила Москалькова.
В прошлую среду, 11 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе этой беседы венгерский премьер предложил Владимиру Зеленскому рождественское прекращение огня и большой обмен пленными.
Речь шла о 600-900 граждан с обеих сторон. Однако на Банковой отнеслись к идее негативно.
Зеленский даже позволил в адрес Орбана не самые корректные высказывания, подчеркивая, что Будапешт, на его взгляд, не имеет права быть посредником в таких вопросах.
На каждую колкость из Киева венгерский премьер реагировал спокойно, повторяя, что его предложение о рождественских перемирии и обмене пленными остается в силе.
А вот команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа с интересом отнеслась к предложению Орбана о перемирии на Украине. Об этом заявил будущий советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолц.