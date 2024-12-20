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Украина и Россия обменялись рождественскими посылками для военнопленных - Москалькова

Украина и Россия обменялись рождественскими посылками для военнопленных - Москалькова - 20.12.2024 Украина.ру

Украина и Россия обменялись рождественскими посылками для военнопленных - Москалькова

По 1500 рождественских посылок для российских и украинских военнопленных, а также письма от их родных передали уполномоченные по правам человека России и Украины. Обмен произошел на территории Белоруссии. Об этом 20 декабря сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

2024-12-20T17:48

2024-12-20T17:48

2024-12-20T17:48

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В прошлую среду, 11 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе этой беседы венгерский премьер предложил Владимиру Зеленскому рождественское прекращение огня и большой обмен пленными. Речь шла о 600-900 граждан с обеих сторон. Однако на Банковой отнеслись к идее негативно.Зеленский даже позволил в адрес Орбана не самые корректные высказывания, подчеркивая, что Будапешт, на его взгляд, не имеет права быть посредником в таких вопросах.На каждую колкость из Киева венгерский премьер реагировал спокойно, повторяя, что его предложение о рождественских перемирии и обмене пленными остается в силе.Стратегическое спокойствие: Орбан не принял правила игры ЗеленскогоА вот команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа с интересом отнеслась к предложению Орбана о перемирии на Украине. Об этом заявил будущий советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолц.Команда Трампа рассмотрит предложение Орбана о перемирии на Украине — Уолц

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новости, украина, россия, белоруссия, виктор орбан, татьяна москалькова, владимир зеленский, обмен, пленные, военнопленные