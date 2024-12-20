https://ukraina.ru/20241220/1059843886.html

Массированный обстрел Рыльска. Итоги 20 декабря на Украине

Массированный обстрел Рыльска. Итоги 20 декабря на Украине - 20.12.2024 Украина.ру

Массированный обстрел Рыльска. Итоги 20 декабря на Украине

Украина совершила массированный обстрел Рыльска, что в 30 км от Курской АЭС

2024-12-20T18:05

2024-12-20T18:05

2024-12-20T18:05

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Город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному удару со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости глава Рыльского района Андрей Белоусов."Есть пострадавшие. Пока точно не знаем, сколько. Соцобъекты. <...> Ракеты прилетели, массированный обстрел города", — заявил Белоусов.По его словам, всего было около 15 прилётов.Как рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, на месте удара работают все оперативные службы."ВСУ нанесён ракетный удар по городу Рыльску. Украинские националисты сознательно выбирают своими целями мирные объекты и объекты социального назначения. Нахожусь в Москве на заседании Госсовета. Сразу после его завершения выдвинусь в сторону Рыльска. Сейчас на место мной уже отправлен исполняющий обязанности председателя правительства [Курской области] Алексей Дедов, его заместители. Работают на месте все оперативные, все аварийные и тревожные службы, работает МЧС", — отметил он.Всем пострадавшим окажут помощь в полном объеме, подчеркнул врио губернатора."Никто не останется один на один со своей бедой", — указал Хинштейн.Ряд экспертов отметил, что ВСУ сознательно нанесли удар по центру города днём, чтобы количество жертв было большим.Как сообщают СМИ, обстрел вёлся из западного оружия."Натовская РСЗО HIMARS, предварительно, вела обстрел по Рыльску из Черниговской области. Как стало известно SHOT, обнаруженные в Рыльске обломки свидетельствуют о том, что ВСУ атаковали из американского РСЗО. К такому выводу пришли специалисты, осмотревшие фрагменты в центре города", — указывалось в публикации телеграм-канала SHOT.Другой телеграм-канал — Mash – сообщал, что удар по Рыльску наносился из ATACMS."ВСУ вели огонь по Рыльску ракетами MGM-140B ATACMS Block 1A с, предварительно, кассетной боевой частью. Радиус поражения у каждой "кассеты" — 15 метров. По нашей информации, ракеты сбило ПВО, из одной боеголовки упали примерно 17 суббоеприпасов. После обстрела загорелись около десяти автомобилей", - отмечал канал.Ещё один телеграм-канал — Readovka — уточнил, что HIMARS и ATACMS применялись для ударов по разным частям города."Первые минуты после обстрела ВСУ педагогического колледжа в Рыльске — ближайшую к нему улицу тут же охватил огонь. На кадрах — то, что происходило сразу после обстрела Рыльска, где один из снарядов попал в местный педагогический колледж. Помимо поврежденного фасада здания, пострадали и автомобили. Они сразу же вспыхнули, будучи посеченными осколками. За считанные секунды огонь охватил всю прилегающую к колледжу улицу. По предварительным данным, украинские боевики атаковали иностранной РСЗО HIMARS, следует из первичных оценок специалистов, изучивших осколочные фрагменты, разбросанные по Рыльску. Другая часть города подверглась удару ATACMS с кассетной боевой частью. В результате вероломной атаки на гражданских погибла женщина, а ещё 15 мирных жителей пострадали. Количество жертв и пострадавших уточняется", — указывалось в публикации канала..По последним данным СМИ, погибли 5 человек, ещё 25 человек ранены.Примечательно, что даже украинские СМИ назвали случившееся провокацией властей Украины."Прогнозируемое действия Зеленского, который продолжает методично идти на эскалацию нанося удары вглубь России. В Рыльск Курской области прилетело около шести западных ракет ATACMS. Сообщается о падении осколков по автостанции, школе №1, педучилищу и Дому культуры. <... Зеленскому необходимо вынудить Кремль ответить жестко, до инаугурации Трампа. Если не будет жесткого ответа, то, это открывает ОП окно возможностей для двух вещей. Первая: качать внутренний кейс в России, что Кремль ничего не может. Вторая: рассказывать партнёрам, что "смотрите РФ слабы, они ничего не могут, дайте нам ещё и мощнее игрушки, чтобы мы перешли очередные красные линии, а Кремль не сможет ничем ответить"", — указал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Российский военкор Евгений Поддубный назвал удар по Рыльску местью за военные провалы ВСУ."Украинские формирования атаковали Рыльск в Курской области. По принципу террористических атак боевики нанесли ракетный удар по сугубо гражданским объектам. На данный момент число пострадавших уточняется. Террор гражданских, месть за военные провалы – это испытанная тактика военного сброда, находящегося на Украине. Расчёт, выполнивший преступный приказ и тот, кто этот приказ отдал, будут найдены и уничтожены", — подчеркнул Поддубный.В последние дни резко возросла террористическая активность Украины. Так, 17 декабря вследствие организованного Службой безопасности Украины погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. До этого сообщалось об убийстве и о покушении на убийство российских специалистов по ракетостроению.Как отмечают эксперты, подобная активность связана с боязнью руководства Украины по поводу мирного соглашения, на котором настаивает будущая администрация президента США и избранный американский президент Дональд Трамп лично. Именно этим может быть вызвана не только возросшая террористическая активность Украины, но и риторика Владимира Зеленского, перешедшего к публичной нецензурной ругани в адрес руководства РФ."Президент большой страны должен быть предельно вежливым и корректным (знаю это и по собственному опыту). Что вчера в ходе прямой линии блестяще продемонстрировал Владимир Путин, который излучал уверенность и спокойствие. На то он и Президент. А вот, перефразируя бессмертное определение Михаила Булгакова, самая гнусная бандеровская мразь решила показать свою крутость в публичных оскорблениях. И, смею вас уверить, не потому, что нервишки сдали после слов Главы России про дуэль "Орешника" в Киеве с западной ПВО. Нет. Оскорбления – средний палец (или, применительно к данному персонажу, его музыкальный "орган" для игры на фортепьянах), который просроченная наркоманская гнида показала… Трампу. Типа, вот тебе, никаких переговоров с Россией, ибо при таких отношениях они невозможны. Будешь и дальше деньги давать и оружие", — прокомментировал поведение Зеленского зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.По его словам, такая риторика освобождает от необходимости соблюдать приличия."Президент вчера сказал, что переговоры с этой тварью возможны только в случае её легального возвращения на пост главы государства. Недоносок понимает, что это нереально, и ставит на войну. Но распоясавшийся ублюдок и здесь ошибся: он и на войне никому не нужен, и долго не удержится в кресле", — указал Медведев.По его словам, история совсем скоро сольёт Зеленского "в выгребную яму с нечистотами, которая и поглотит ничтожество в удушливых миазмах забвения".О риторике Зеленского - в статье Павла Котова "Речевое недержание Зеленского: симптом скорого слива нелегитимного президента Украины".

https://ukraina.ru/20241220/1059833000.html

https://ukraina.ru/20241220/1059827695.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, россия, курская область, владимир зеленский, хинштейн, вооруженные силы украины, мчс, совбез