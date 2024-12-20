"Мечтайте": книга Залужного "Моя война" поступила в продажу на Украине. Цена фиксированная - 20.12.2024 Украина.ру
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"Мечтайте": книга Залужного "Моя война" поступила в продажу на Украине. Цена фиксированная
"Мечтайте": книга Залужного "Моя война" поступила в продажу на Украине. Цена фиксированная - 20.12.2024 Украина.ру
"Мечтайте": книга Залужного "Моя война" поступила в продажу на Украине. Цена фиксированная
На Украине в продажу поступила книга "Моя война" экс-главнокомандующего ВСУ, а ныне посла в Лондоне Валерия Залужного. Об этом 20 декабря сообщило издание "Страна.ua"
2024-12-20T17:26
2024-12-20T17:26
новости
украина
валерий залужный
адольф гитлер
лондон
вооруженные силы украины
всу
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Как утверждает "Страна", купить ее можно за 550 гривен (почти 1400 рублей). Ранее Залужный отметил, что эта книга станет первой в трилогии, а еще выйдут "Наша война" и "Их война".Пользователи сравнили мемуары Залужного с запрещенной в РФ книгой Mein Kampf ("Моя борьба")* главного в мире нациста Адольфа Гитлера. Многие комментаторы обратили внимание, что помимо схожего названия книг Залужного с Гитлером соединяет еще и новая для экс-главкома прическа."Моя борьба уж назвал бы...", "Хорошо, что не "Моя борьба"", "Я уеду жить в Лондон, мне война будет сниться", "О, ну чел из Лондона с бабками украинцев чисто книжечки пишет как австрийский художник", "Предлагает украинцам мечтать о войне? Как мило, а главное честно", "А можно было назвать проще - "Как потерять 20% территории и свалить в Лондон подальше от всей этой [ерунды]", "Походу на Западе уже решили "зелебобу" на Залужного поменять", " И почем нынче их война?" — так отреагировали комментаторы под публикациями о книге в различных украинских пабликах.Подробнее о трилогии Залужного: Залужный написал книгу мемуаров "Моя война". Обещает еще "Наша война" и "Их война"*24 марта 2010 г. решением Кировского районного суда города Уфы книга Mein Kampf была признана экстремистским материалом в РФ.
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новости, украина, валерий залужный, адольф гитлер, лондон, вооруженные силы украины, всу
Новости, Украина, Валерий Залужный, Адольф Гитлер, Лондон, Вооруженные силы Украины, ВСУ

"Мечтайте": книга Залужного "Моя война" поступила в продажу на Украине. Цена фиксированная

17:26 20.12.2024
 
Коллаж: Залужный и Гитлер
Коллаж: Залужный и Гитлер
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На Украине в продажу поступила книга "Моя война" экс-главнокомандующего ВСУ, а ныне посла в Лондоне Валерия Залужного. Об этом 20 декабря сообщило издание "Страна.ua"

"Это книга-рассказ для молодежи, которой я хочу донести важную истину: в жизни возможно все, если ты этого очень хочешь. Мечтайте и идите к своей мечте! Это книга о моей войне. Во-первых, войне с собственными страхами, которые не дают что-либо делать. Во-вторых, войне с людьми, препятствующими достижению цели. И наконец — война с обстоятельствами, которые становятся преградами в жизни", — презентовал Залужный свою книгу.

Как утверждает "Страна", купить ее можно за 550 гривен (почти 1400 рублей). Ранее Залужный отметил, что эта книга станет первой в трилогии, а еще выйдут "Наша война" и "Их война".
© Телеграм-канал "Униан"Залужный книга
Залужный книга
© Телеграм-канал "Униан"
Залужный книга
Пользователи сравнили мемуары Залужного с запрещенной в РФ книгой Mein Kampf ("Моя борьба")* главного в мире нациста Адольфа Гитлера. Многие комментаторы обратили внимание, что помимо схожего названия книг Залужного с Гитлером соединяет еще и новая для экс-главкома прическа.
Коллаж: Валерий Залужный и Адольф Гитлер
Коллаж: Валерий Залужный и Адольф Гитлер
Коллаж: Валерий Залужный и Адольф Гитлер
"Моя борьба уж назвал бы...", "Хорошо, что не "Моя борьба"", "Я уеду жить в Лондон, мне война будет сниться", "О, ну чел из Лондона с бабками украинцев чисто книжечки пишет как австрийский художник", "Предлагает украинцам мечтать о войне? Как мило, а главное честно", "А можно было назвать проще - "Как потерять 20% территории и свалить в Лондон подальше от всей этой [ерунды]", "Походу на Западе уже решили "зелебобу" на Залужного поменять", " И почем нынче их война?" — так отреагировали комментаторы под публикациями о книге в различных украинских пабликах.
Подробнее о трилогии Залужного: Залужный написал книгу мемуаров "Моя война". Обещает еще "Наша война" и "Их война"
*24 марта 2010 г. решением Кировского районного суда города Уфы книга Mein Kampf была признана экстремистским материалом в РФ.
 
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