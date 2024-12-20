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"Мечтайте": книга Залужного "Моя война" поступила в продажу на Украине. Цена фиксированная

"Мечтайте": книга Залужного "Моя война" поступила в продажу на Украине. Цена фиксированная - 20.12.2024 Украина.ру

"Мечтайте": книга Залужного "Моя война" поступила в продажу на Украине. Цена фиксированная

На Украине в продажу поступила книга "Моя война" экс-главнокомандующего ВСУ, а ныне посла в Лондоне Валерия Залужного. Об этом 20 декабря сообщило издание "Страна.ua"

2024-12-20T17:26

2024-12-20T17:26

2024-12-20T17:26

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Как утверждает "Страна", купить ее можно за 550 гривен (почти 1400 рублей). Ранее Залужный отметил, что эта книга станет первой в трилогии, а еще выйдут "Наша война" и "Их война".Пользователи сравнили мемуары Залужного с запрещенной в РФ книгой Mein Kampf ("Моя борьба")* главного в мире нациста Адольфа Гитлера. Многие комментаторы обратили внимание, что помимо схожего названия книг Залужного с Гитлером соединяет еще и новая для экс-главкома прическа."Моя борьба уж назвал бы...", "Хорошо, что не "Моя борьба"", "Я уеду жить в Лондон, мне война будет сниться", "О, ну чел из Лондона с бабками украинцев чисто книжечки пишет как австрийский художник", "Предлагает украинцам мечтать о войне? Как мило, а главное честно", "А можно было назвать проще - "Как потерять 20% территории и свалить в Лондон подальше от всей этой [ерунды]", "Походу на Западе уже решили "зелебобу" на Залужного поменять", " И почем нынче их война?" — так отреагировали комментаторы под публикациями о книге в различных украинских пабликах.Подробнее о трилогии Залужного: Залужный написал книгу мемуаров "Моя война". Обещает еще "Наша война" и "Их война"*24 марта 2010 г. решением Кировского районного суда города Уфы книга Mein Kampf была признана экстремистским материалом в РФ.

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новости, украина, валерий залужный, адольф гитлер, лондон, вооруженные силы украины, всу