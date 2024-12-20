https://ukraina.ru/20241220/1059843484.html

Мертвыми - да, живыми - нет: Зеленский согласился только на обмен телами

Мертвыми - да, живыми - нет: Зеленский согласился только на обмен телами - 20.12.2024 Украина.ру

Мертвыми - да, живыми - нет: Зеленский согласился только на обмен телами

В Гомельской области Белоруссии состоялся обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Об этом 20 декабря сообщили в Государственной думе РФ

2024-12-20T17:59

2024-12-20T17:59

2024-12-20T17:59

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Уточняется, что Россия отдала Украине 503 тела, а получила - 42.В прошлый раз Москва и Киев менялись телами военных в ноябре. Тогда Россия передала Украине тела 563 погибших военных, взамен получила 37 тел своих бойцов.При этом Киев отказывается проводить обмен военнопленными. В прошлую среду, 11 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал по телефону российскому лидеру Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня. Однако Владимир Зеленский "отверг и исключил" предложение. Речь шла об обмене порядка 600-900 пленных с каждой стороны.Интересно, что Орбан стойко перенес все выпады Зеленского в свой адрес, и на каждую колкость отвечал ему, что предложение об обмене и перемирии в силе.Зеленский "напряженно и некультурно отказался" разговаривать с ОрбаномТакже по теме: Орбан обнадежил: возможность обмена пленными между Россией и Украиной еще есть

https://ukraina.ru/20241108/1058755606.html

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новости, россия, украина, виктор орбан, владимир зеленский, владимир путин, обмен, обмен пленными