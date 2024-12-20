Мертвыми - да, живыми - нет: Зеленский согласился только на обмен телами - 20.12.2024 Украина.ру
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Мертвыми - да, живыми - нет: Зеленский согласился только на обмен телами
Мертвыми - да, живыми - нет: Зеленский согласился только на обмен телами - 20.12.2024 Украина.ру
Мертвыми - да, живыми - нет: Зеленский согласился только на обмен телами
В Гомельской области Белоруссии состоялся обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Об этом 20 декабря сообщили в Государственной думе РФ
2024-12-20T17:59
2024-12-20T17:59
новости
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украина
виктор орбан
владимир зеленский
владимир путин
обмен
обмен пленными
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Уточняется, что Россия отдала Украине 503 тела, а получила - 42.В прошлый раз Москва и Киев менялись телами военных в ноябре. Тогда Россия передала Украине тела 563 погибших военных, взамен получила 37 тел своих бойцов.При этом Киев отказывается проводить обмен военнопленными. В прошлую среду, 11 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал по телефону российскому лидеру Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня. Однако Владимир Зеленский "отверг и исключил" предложение. Речь шла об обмене порядка 600-900 пленных с каждой стороны.Интересно, что Орбан стойко перенес все выпады Зеленского в свой адрес, и на каждую колкость отвечал ему, что предложение об обмене и перемирии в силе.Зеленский "напряженно и некультурно отказался" разговаривать с ОрбаномТакже по теме: Орбан обнадежил: возможность обмена пленными между Россией и Украиной еще есть
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новости, россия, украина, виктор орбан, владимир зеленский, владимир путин, обмен, обмен пленными
Новости, Россия, Украина, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Владимир Путин, обмен, обмен пленными

Мертвыми - да, живыми - нет: Зеленский согласился только на обмен телами

17:59 20.12.2024
 
Фото: Украина вернула тела погибших военнослужащих
Фото: Украина вернула тела погибших военнослужащих
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В Гомельской области Белоруссии состоялся обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Об этом 20 декабря сообщили в Государственной думе РФ
Уточняется, что Россия отдала Украине 503 тела, а получила - 42.
В прошлый раз Москва и Киев менялись телами военных в ноябре. Тогда Россия передала Украине тела 563 погибших военных, взамен получила 37 тел своих бойцов.
Сбор останков солдат ВСУ для гуманитарного обмена погибшими - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
8 ноября, 16:15
563 на 37: Украина и Россия обменялись телами погибших военныхМосква передала Киеву тела 563 погибших военных, Россия получила 37 тел своих бойцов. Об этом 8 ноября сообщил украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
При этом Киев отказывается проводить обмен военнопленными. В прошлую среду, 11 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал по телефону российскому лидеру Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня. Однако Владимир Зеленский "отверг и исключил" предложение. Речь шла об обмене порядка 600-900 пленных с каждой стороны.
Интересно, что Орбан стойко перенес все выпады Зеленского в свой адрес, и на каждую колкость отвечал ему, что предложение об обмене и перемирии в силе.
Зеленский "напряженно и некультурно отказался" разговаривать с Орбаном
Также по теме: Орбан обнадежил: возможность обмена пленными между Россией и Украиной еще есть
 
НовостиРоссияУкраинаВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийВладимир Путинобменобмен пленными
 
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18:05Массированный обстрел Рыльска. Итоги 20 декабря на Украине
17:59Мертвыми - да, живыми - нет: Зеленский согласился только на обмен телами
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